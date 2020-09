Parhaillaan käynnissä olevan Helsinki Design ­Weekin päätapahtumapaikkana on juuri remontoitu Olympiastadion, jossa on esillä Stadionnäyttely viikonlopun ajan. Näyttely esittelee ajankohtaista muotia, muotoilua ja arkkitehtuuria. Kah­teen kerrokseen koottu näyt­tely on osittain ulkotilassa.Olympiastadion (Paavo Nurmen tie 1) klo 11–19. Liput 9 ja 18 e.