Konsertit

Pekka Toivonen Piano Week 14.–18.9. Säveltäjä, pianisti ja graafikko Pekka Toivonen. Käpylän kirkko (Metsolantie 14) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Sirpale eilistä. Susanna Haavisto, Pirjo Aittomäki, Reetta Ristimäki ja Essi Wuorela sekä pianisti Timo Alakotila esittävät Anna-Mari Kähärän säveltämiä lauluja suomalaisten runoilijoiden teksteihin. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 26 e.

Covid fan tutte. Esa-Pekka Salosen johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Hiljaisen musiikin konsertti #1. Tytti Arola, Lauri Hyvärinen, Minna-Kaisa Kallinen, Jonna Karanka, Jukka Kääriäinen, Taina Riikonen, Katri Sipiläinen, Tanja Tiekso ja Antti Tolvi. Sugimoton, Thutin ja Tolvin musiikkia. Maa-tila (Pääskylänrinne 10) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Pitäjänmäen kirjasto (Jousipolku 1) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Charlotta Kerbs, laulu, ja Wade Mikkola trio. Café Carusel (Merisatamanranta 10) klo 18. Vapaa pääsy.

Sofa, Hassan Maikal. Sofan levynjulkkarit. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 21. Liput 16 e.

Ufon laulukerho: Laura Moisio. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 18. Vapaa pääsy.

Wishing Well, Mount Mary. Wishing Wellin levynjulkkarit. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 9 e.

Nat Newborn Trio. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Lovers Left Alive, Majesties & Refugees. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

The Boltz. Levynjulkistuskiertueen jatko. Konepaja Biergarten (Bruno Granholmin kuja 1) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Broadway – swing-ilta. Broadway-orkesteri laulusolistinaan Mia Lundell. Oiva (Porthaninkatu 5) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Stadin juhlaorkesteri. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Kopra. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Round Open Mic: Onni Rajaniemi ja Antikyyniset. Piilopaikka (Laukkarinne 4, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy.

Leo Luthando & Asa. Stoa, musiikkisali (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 10, 12 ja 15 e.

Emmi U. Quintet. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20.

Boom Beat. Tietovisa klo 19, Live band karaoke klo 21. Rymy-Eetu (Erottajan­katu 15–17) klo 21. Vapaa pääsy.

Teatteri

Alasti. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19 (ensi-ilta). Liput 20, 34 ja 370 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2). Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18 (ensi-ilta). Liput 12 ja 15 e.

Sans souci. Circus Maximus, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50 ja 22,50 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri, Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 28–38 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Vaalea viettelijätär (USA 1933). O: Alfred E. Green. K16. Ei tekstitystä. Klo 18.40 Tämä onnellinen pari (Espanja 1953). O: Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga. S. Tekstitys englanniksi. Klo 20.30. 12 apinaa (USA 1995). O: Terry Gilliam. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Jälkeä jättämättä. Elämyspakohuone, jonka visuaaliseen ilmeeseen on osallistunut neljä kuvataiteilijaa. Pakohuone sijaitsee osoitteessa Fabianinkatu 23. Liput 17–30 ryhmän koosta riippuen.

Ensi-iltaelokuva: Metsäjätti (K7). Katsotaan Ville Jankerin ohjaama draama yhden tehtaan paikkakunnasta. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 14. Liput 10 e.

Rakkaudesta luontoon – luonto­kuvaus intohimona -luento. Valokuvaaja ja toimittaja Merja Elisabeth kertoo luontokuviensa henkisestä syntyprosessista ja luontokuvauksesta harrastuksena. Lapinlahden Lähde, auditorio (Lapinlahdenpolku 8) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Kekkosen lenkki. Kävelylenkin vetää tietokirjailija Kalle Virtapohja Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.kansallismuseo.fi/fi/tamminiemi. Lähtö Tamminiemen päärakennuksen edustalta (Seurasaarentie 15) klo 17.30 . Liput 8 ja 10 e.

Iiron koulu Helsingissä. Lausuntataiteilijat Iiro Kajas ja Eilakaarina Sippo kertovat 1800-luvun suomalaisesta runoudesta ja lausuvat mm. Jaakko Juteinin, Suonion, A. Oksasen, J.H. Erkon, Kaarlo Kramsun ja Aleksis Kiven runoja. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2, Kallion kirkko) klo 19. Liput 20 e.

Uusien kalliolaisten ilta. Kallion Kulttuuriverkoston koordinoima ilta tutustuttaa Kallion järjestö- ja muihin toimijoihin. Esittäytymässä Alakulttuurikeskus Loukko, Helsingin työväenopisto, Kalevalaisten Naisten Liitto, Kallion kirjasto, Kallion Uudet Martat, Koko­Teatteri, Paints and Friends ja SPR:n Kallio-Käpylän osasto. Tapahtuma striimataan kirjaston ja Kallion Kulttuuriverkoston Facebook-sivuille. Kallion kirjasto, kupolisali (Viides linja 11) klo 18–20. Vapaa pääsy.

Kapsäkin glamourinen burleski-ilta. Cloud BeDevillen ultimaattisen glamourinen burleski-ilta vie yleisön kimaltelevaan kabareemaailmaan. Esityksissä ei nähdä mitään törkeää tai härskiä. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 18 ja 20. Liput 25 ja 29 e.

Kirjailijavieraana Joonas Konstig. Kirjailija Joonas Konstig esittelee keväällä ilmestyneen jännitysromaaninsa Vaaran vuodet, joka kertoo sodan raunioista nousevasta Helsingistä. Ilmoittautuminen kirjastossa tai verkkosivun lomakkeella. Laaksolahden kirjasto (Veininkatu 24, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Musatreffit kirjastossa. Keskustelua musiikista ja musiikin harrastamisesta. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: City Centre Campus. Englanninkielinen kierros keskustakampuksen arkkitehtuuriin ja historiaan. Lähtö Senaatin­torilta, Aleksanteri II:n patsaalta klo 17. Vapaa pääsy.

Sauvailta Hakunilassa. Ohjelmassa on uusinta tietoa sauvakävelyn vaikutuksista, tekniikkaharjoitus ja sauvajumppa. Opastetut sauvakävelyt 5 ja 8 km reiteillä. Tahko Pihkala -seura sekä Vantaan Latu ja Polku järjestävät. Urheilupuisto (Luotikuja 2, Vantaa) klo 18–20. Vapaa pääsy.

Lys Assiasta Lordiin. Konkarikeskiviikoissa sukelletaan Suomi-viihteen legendojen ja moniosaajien kanssa kotimaisen musiikin ja musiikkiviihteen tähtihetkiin. Heikki Seppälä kertoo faktoja ja muistikuvia Eurovision laulukilpailujen puolen vuosisadan mittaiselta taipaleelta. Suomen musiikin kunniagalleria -näyttelyn ohjelmaa. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Liput 12,50–25 e.

Lauluveljiin uusia laulajia. Mieskuoro Helsingin Lauluveljet aloittaa syyskautensa ja ottaa uusia laulajia. Vuosaaren lukio, auditorio (Vuosaarentie 7) klo 18. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelykierros Esplanadin puistoon, Ullanlinnaan ja Kaivopuistooon. Tutustutaan kauniisiin eteläisen Helsingin kaupunginosiin sekä kuullaan niiden historiasta ja tästä päivästä. Oppaina auktorisoidut Helsinki oppaat. Good Guide järjestää. Lähtö Runebergin patsaalta. Esplanadin puisto, Runebergin patsas klo 17. Liput 10 e. (käteisellä).

Louhikino: Shallow Grave – murhaleikki. Katsotaan Danny Boylen eskoiselokuva vuodelta 1994. Louhikino-näytökset ovat K18. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 7,50 e.

Rivitanssin alkeiskurssi. Tunnilla opiskellaan perusaskeleita sekä helppoja alkeistansseja. Sali on iso joten pystymme pitämään turvavälit. Ylle rento, kevyt vaatetus ja liukaspohjaiset sisäkengät. Vartiokylän työväentalo (Rusthollarinkuja 3) klo 18–19. Liput 8 e. Kausimaksu 72 e.

Lapsille

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 18. Liput 14,50 e.

Lennä lennä leppäkerttu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13 ja 18.30. Liput 31–88 e.

Poika ja varis. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 10. Liput 14–18 e.

Puuhiset. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 18. Liput 10–15 e.

