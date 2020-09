Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Laila. Esa-Pekka Salosen, Paula Vesalan, Tuomas Norvion ja Ekho Collectiven interaktiivinen teos. Esitystilassa on kerrallaan 6 henkilöä. Yli 10-vuotiaille. Näytöksiä on useita päivässä. Kansallisooppera, Alminsali (Helsinginkatu 58) klo 14. Liput 15 e.

Präktig & Storm. Yleisömäärä on rajattu. Paikkavaraus ennakkoon Metropolian sivujen verkkolomakkeella. Arabia-sali (Arabiankatu 2) klo 19. Vapaa pääsy.

On hetki – Kevyen musiikin klassikoita kotikirkossa. Mikael Konttinen, laulu ja flyygeli, sekä Aleksi Kaufmann, kitara ja sello. Paloheinä Soi -tapahtuman ohjelmaa. Hyvän Paimenen kirkko (Palosuontie 1) klo 19. Liput 17,50 e.

Duo à la Carte. Pöytävarausta suositellaan. Carelia (Mannerheimintie 56) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Sacred Music -fesivaali 17.–20.9. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 17 The Song of the Tree. Katsotaan Aibek Daiyirbekovin ohjaama elokuva vuodelta 2019. Musiikkidraama vie kirgisialaiseen paimentolaiskylään, jossa vallan ja varallisuuden asetelmat määrittelevät elämää. Tekstitys englanniksi. Esitykseen mahtuu 30 katsojaa. Vapaa pääsy. Paavalinkirkko (Sammatintie 5) klo 19 Spiraali. Liikkeellinen konsertti Rumin klassikkorunoista. Kieltentutkija-resitoija Mikko Viitamäki, muusikko Kari Ikonen ja tanssija Panu Varstala luovat yhdistelmän muinaista persialaista runoutta, arabialaissävyistä pianomusiikkia ja levollista liikettä. Liput 10 e.

Pekka Toivonen Piano Week 14.–18.9. Säveltäjä, pianisti ja graafikko Pekka Toivonen. Vanhakirkko (Lönnrotinkatu 6) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

RSO & Esa-Pekka Salonen & Paavali Jumppanen. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Esa-Pekka Salonen. Solistina Paavali Jumppanen, piano. Schumannin ja Adamsin musiikkia. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10,50–37 e.

Minun elämäni, Eino Grön. Eino Grön jutustelee ja musisoi yhdessä esitystä emännöivän laulaja-pianisti Eeppi Ursinin kanssa. Teatteri Vantaa, Silkkisali (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Tapiola Sinfonietta: Maxim. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Maxim Emelyanychev. Mozartin, Haydnin, Francaixin ja Debussyn musiikkia. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 12, 23 ja 29 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden kamarimusiikki­kokoonpano. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27) klo 12. Vapaa pääsy.

VanUke – Vantaan ukulele orkesteri. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Keikat

The Summer of Our Discontent. UMO Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka soittaa Partykan sävellyksiä. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 15 e.

Django Collective Helsinki -klubi. Aki Haurun johtama kokoonpano esittää Gypsy Swingiä Django Reinhardtin hengessä. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 21. Vapaa pääsy.

Jere Ijäs ja Monacon Työväen Palloilijat. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Merkurius Band, Herra Mäkikuisma. Bar U2 (Pihlajamäen ostoskeskus, Meripihkatie 1–3) klo 21. Vapaa pääsy.

Strandberg Projects 25 years anniversary. 25 vuotta progressiivisen rockin, jazzin ja funkin välimaastossa seikkaillut basisti Jan-Olof Strandbergin johtama yhtye juhlii syyskuussa ilmestyvää uutta albumiaan Klubb Ankdamm -klubi-illassa. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 17 ja 20 e.

Yeboyah. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 23 e.

Martti Servo & Napander. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 19 e.

Pro Widow, TTB, The Autotunes. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 21. Liput 12 e.

Petri Nygård. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 22. Liput 20 e.

Lasten Hautausmaa -duo. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 19. Vapaa pääsy.

Cuban Latin Night: Banda Caribe & Orquesta Tri Cohiba. Storyville (Mu­seokatu 8) klo 20.30. Liput 13 e.

Pate Mustajärvi – Teatterin kummitus vol. 2. Espoon kulttuurikeskus, Louhi­sali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 33,50 e.

Jimmy Cola. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 12 e.

Kauppalan pojat. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Room Full of Hendrix. Tänään tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta legendaarisen rock-kitaristi Jimi Hendrixin kuolemasta. Helsinkiläinen tribuuttibändi Room Full Of Hendrix juhlistaa Hendrixin kuolematonta musiikkia. Ravintola Fame (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 18. Vapaa pääsy.

Tommi Lindell. Tommi Lindell vie matkalle läpi Euroopan musiikillaan, runoillaan ja tarinoillaan. Lomakoti Kotoranta, kota (Kotorannantie 74, Nurmijärvi) klo 18 ja 19.30. Konsertti ja tapakset 26 e.

Klubit

Kuahu. DJ:t KKMM, Max9000, Claypond ja Ottopetteri. Kuudes linja (Kaikukatu 4, sisäpiha) klo 22–4.30. Liput 6 ja 10 e.

Teatteri

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19 (ensi-ilta). Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19 (ensi-ilta, lm). Liput 14 ja 17 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20, 34 ja 370 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2). Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 14. Liput 17,50–35 e.

Stella Polaris 30 v! Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 16–34 e.

Vaimoni on toista maata. Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 18. Liput 12–16 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri, Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 28–38 e.

Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Muut menot

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Jälkeä jättämättä. Elämyspakohuone, jonka visuaaliseen ilmeeseen on osallistunut neljä kuvataiteilijaa. Pakohuone sijaitsee osoitteessa Fabianinkatu 23. Liput 17–30 e.

Kissojen ilta. Eläinten ruokintoja klo 17–21, Kissalaaksossa tietoiskuja ja asiantuntijoiden haastatteluita klo 17.30–21.30, Flowers of Lifen hohtotaidepolku, jättisaippuakuplien työpaja klo 17–20, Korkeasaaren Teatterin esitykset klo 18.30 ja 20, isojen kissojen virikkeitä ja askartelua klo 17–20. Tapahtumassa kerätään varoja uhanalaisten amurinleopardien ja amurin­tiikereiden suojeluun niiden elinalueilla. Asiakasmäärää on rajattu ja paikka tulee varata ennakkoon. Korkeasaari klo 16–22. Liput 10 ja 14 e. 4–17-vuotiaat 8 e.

Saksaa suomeksi -sarja. Tutkijat Sauli Havu ja Mikko Immanen keskustelevat Theodor W. Adornon kirjasta Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin. Juontajana yhteiskuntatieteiden lehtori Emilia Palonen. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Kaupunkiruokaa-katukeittiöt. Kaupunkiruokaa pop-up -näyttelyihin liittyvässä katukeittiössä kokki-puutarhuri Janne Länsipuro kokkailee kasvisruokaa ohikulkijoille sadonkorjuun hengessä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 16. Vapaa pääsy.

Rakkautta & Anarkiaa 17.–27.9. Elokuvafestivaali esittää uutuuksia, joita Suomessa ei muuten voi nähdä. Lisäksi lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts. Ohjelma ja näytösajat osoitteessa: www.hiff.fi. Liput 10 e.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Newest architecture of the city centre campus. Englanninkielinen kierros esittelee 2000-luvun arkkitehtuuria. Lähtö Tiedekulmasta (Yliopistonkatu 4) klo 14. Vapaa pääsy.

Lumokino – Lumosalin pop up -elokuvateatteri. Klo 18 avajaiselokuvana Aleksi Tuomivaaran ohjaama elokuva Korso (K12). Klo 20 nähdään elokuva Tenet (K16). Lumo-sali (Urpiaisentie 14, Vantaa) klo 18. Liput 8 ja 10 e. Korso-elokuvaan vapaa pääsy.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10 ja 20 e.

Röster från pestens år. Ruotsinkielinen äänikävely syksyssä 1710. Omatoimi­kävelyllä matkataan aikakauteen, jolloin Helsinkiä piinasi rutto. Opastus kuunnellaan älypuhelimesta "Echoes interactive sound walks" sovelluksella. Kierros alkaa Vanhan kirkkopuiston Bulevardin portilta. Vapaa pääsy.

Lapsille

PERUTTU: Mutaveijarit. Yli 3-vuotiaille. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 10.15. Liput 6 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.