Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Borsalino Jazz. Pöytävarausta suositellaan. Carelia (Mannerheimintie 56) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Elina Sauri: Levynjulkaisukonsertti. Sävelet, sanat ja laulu Elina Sauri sekä Ape Anttilan orkesteri. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 20 e.

Runo ja musiikki – klassinen ja jazz. Annimaria Rinne, laulu, Juha Kortehisto, laulu ja pasuuna, Minna Pensola, viulu, ja Riku Niemi, vibrafoni, sekä Umo Helsinki Ensemble. Säveltäjä-jazztrumpetisti Tero Saarti on käyttänyt P. Mustapään ja Aale Tynnin runoja sävellyksen pohjana. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 32 ja 35 e.

Iiro Rantala: My Finnish Calendar. Rantala soittaa esityksessä suomalaisen kalenterivuoden läpi. 12 erilaiseen kappaleeseen sisältyy myös suomalaisten mielentila, joka liittyy läheisesti vallitsevaan säätilaan. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 30 e.

RSO & Sakari Oramo & Tami Pohjola. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Sakari Oramo. Solistina Tami Pohjola, viulu. Clynen, Saariahon ja Prokofjevin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Liput 6,50–41 e. Liput 10,50–37 e.

Vahva ja hellä – tanssi- ja musiikkiesitys vauvoille ja vanhuksille. Riikka Siirala, tanssi ja laulu, sekä Mari Kätkä, harmonikka ja laulu. Teos käsittelee tanssin ja musiikin keinoin vahvuuden ja hellyyden, voiman ja haurauden kokemusta läpi elämän ja sen ääripäissä. Esitys on taivasalla Pyhän Laurin kirkon Pappilan puistossa (Kuriiritie 1), pukeutuminen sään mukaan. Satella esitys siirretään Pyhän Laurin kappeliin (Pappilankuja 3). Pyhän Laurin kirkko, puisto (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 10.30. Vapaa pääsy.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6) klo 12. Vapaa pääsy.

Sid Hille Solo Improvisations – 500. konsertti. Levynjulkaisukonsertti. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 10. Liput 4 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Keikat

Round Open Mic: Saga Mast, Tuntematon. Piilopaikka (Laukkarinne 4, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy.

Clark Terry – The Great Helsinki Swing Big Band. Solistina Jukka Eskola, kapellimestarina Rasmus Soini. Clark Terryn syntymästä 100 vuotta. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19.

Michael Monroe akustisesti. Sellosalissa kuullaan harvinaisempi akustinen setti triokokoonpanolla Michael Monroe ja Sami Yaffa sekä Costello Hautamäki Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 32 e.

Juliet Jonesin Sydän, Planeetta 9. Levynjulkkarit. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 25 e.

Musiikkia: Elsi – Patterns. Elsi Vertasen pop/jazz-laulun B-tutkintosuoritus. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 17. Vapaa pääsy.

Musiikkia: Lina Sandvik. Lina Sandvikin pop/jazz-laulun C-tasosuoritus. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 15.30. Vapaa pääsy.

Ocelot, Oakahtoakseh & Ghosts on TV. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 7 e.

The Sounds. Back to the Sixties -klubi. Storyville (Museokatu 8) klo 20. Liput 10 e.

Live Band Karaoke: Boom Beat. Klo 19 tietovisa. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 21. Vapaa pääsy.

Michael Bleu. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Socks and Ballerinas. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Mortal Lease. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20.

Teatteri

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20, 34 ja 370 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Kuin raivo äiti. Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 20–29 e.

Kylässä koillisessa – kiertomatka pihoilta poluille. Helsinki klo 18. Vapaa pääsy.

Olviretki.Nyt. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo EMMA (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Muut menot

Olut ja yhteisöllisyys Suomessa keskiajalta 1800-luvulle. Hotelli- ja ravintolamuseolla tarjolla tietoa suomalaisten juomatottumuksista ja erityisesti oluen merkityksestä yhteisöllisyydelle keskiajalta 1800-luvulle. Aiheesta luennoi tutkija Jenni Lares. Hotelli- ja ravintolamuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Kurtturuusutalkoot. Talkoissa kitketään vieraskasveja. Aluksi kerrotaan vieraskasveista. Terve askel luontoon -hanke ja Helsingin kaupunki järjestävät. Mukaan säänmukainen varustus ja oma juomapullo. Ilmoittautuminen verkossa (https://q.surveypal.com/TAL-talkoot-Stansvik-23.9.2020). Kokoontuminen Ravintola Stansvikin edustalla (Stansvikintie 1). Stansvik klo 17–20. Vapaa pääsy.

Virtuaali- ja omatoimikävely Kalliossa. Kallion kävelyfestivaalin omatoimisella kävelyllä voi kulkea eriaiheisia reittejä. Teemoja ovat: Kallion vanhat elokuvateatterit, Hämeentien kuvakävely, Kallion julkinen taide. Kallion muistolaatat, Alppiharju -kävely. Reitit löytyvät osoitteessa www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Peruna-iltama. Helsingin kaupunginmuseon tutkija Jere Jäppinen esittelee perunan tietä suomalaiseen ruokapöytään. Uuden näkökulman perunan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen tuo Aeropodin kasvatusmoduuli, jossa kasvatetaan ilmaperunoita. Tapahtumassa jokainen pääsee kokeilemaan miltä ilmassa kasvatettu peruna näyttää ja tuntuu. Kaisa Viitamäen pitämässä työpajassa askarrellaan maailman suloisin perunahahmo. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 17–18.30. Vapaa pääsy.

Miljoonan puun talkoot. Tempauksessa jaetaan puun taimia kaupunkilaisille istutettavaksi lähiympäristöön. Puita voi istuttaa omalle pihalle, mökille tai Helsingin metsiin. Kiasma, edusta (Mannerheiminaukio 2) klo 9–17. Vapaa pääsy.

Musatreffit kirjastossa. Keskustelua musiikista ja musiikin harrastamisesta. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Rakkautta & Anarkiaa 17.–27.9. Elokuvafestivaali esittää uutuuksia, joita Suomessa ei muuten voi nähdä. Lisäksi lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts. Ohjelma ja näytösajat osoitteessa: www.hiff.fi. Liput 10 e.

Alpolan talli – 1960–1970-lukujen radioviihdettä. Konkarikeskiviikoissa sukelletaan Suomi-viihteen legendojen ja moniosaajien kanssa kotimaisen musiikin ja musiikkiviihteen tähtihetkiin. Tauno Äijälä kertoo viihdekonkareista Suomen musiikin kunniagalleria -näyttelyssä. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Liput 12,50–25 e.

The Veil Project. Salla Hakanpään ja Edison-kissan esityksessä ihmismieli näyttäytyy verhojen, valojen, köysien ja akrobatian vyyhtinä. Reflectors-työryhmän nykysirkusesitys. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 6, 12 ja 25 e.

Lasten kulttuuri ja monimuotoisuus -paneelikeskustelu. Kielet suomi, espanja, englanti ja portugali. Kolibri-festivaalin ohjelmaa. Kulttuurikeskus Caisa, auditoria (Kaikukatu 4) klo 17. Vapaa pääsy.

Venetsialaisen taiteen suuret mestarit. Filosofian tohtori Ira Westergård luennoi Giovanni Battista ja Domenico Tiepolosta, isästä ja pojasta. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 18. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Rivitanssin alkeiskurssi. Tunnilla opiskellaan perusaskeleita sekä helppoja alkeistansseja. Sali on iso joten pystymme pitämään turvavälit. Ylle rento, kevyt vaatetus ja liukaspohjaiset sisäkengät Vartiokylän työväentalo (Rusthollarinkuja 3) klo 18–19. Liput 8 e. Kausimaksu 72 e.

Lapsille

Meniños. Natalia Castrillôn, harppu ja laulu, Tomas Takolander, kitara ja laulu, sekä Joao Luis, perkussiot. Monikielinen lastenkonsertti. Kolibri-festivaalin ohjelmaa. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 10. Vapaa pääsy.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10. Liput 14,50 e.

Poika ja varis. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 10. Liput 14–18 e.

Puuhiset. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 18. Liput 10–15 e.

Viirun syntymäpäivät. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 10. Liput 9 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.