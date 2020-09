Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Trubaduuri. Giuseppe Verdin ooppera. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–99 e.

Hannu Salama & Vapaat Radikaalit. Sellosalin konsertissa Salama esittää runojaan yhdessä Hepa Halmeen Vapaat Radikaalit -yhtyeen kanssa. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 20 e.

Iiro Rantala: My Finnish Calendar. Rantala soittaa esityksessä suomalaisen kalenterivuoden läpi. 12 erilaiseen kappaleeseen sisältyy myös suomalaisten mielentila, joka liittyy läheisesti vallitsevaan säätilaan. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 30 e.

HKO – Vespers II. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Pekka Kuusisto, viulu, sekä Elina Vähälä, viulu. Ohjelma liikkuu Mozartista Missy Mazzolin viulu- ja elektroniikkateokseen. Syys-lokakuun konserteissa koetaan sarja ensiesityksiä, joissa muusikko ja tanssija luovat yhteisen duetto-teoksen. Esete Sutinen tanssii Sonya Lindforsin koreografian. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Liput 6,50–41 e.

HKO – Vespers III. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Pekka Kuusisto, viulu, sekä Elina Vähälä, viulu. Ohjelma liikkuu Mozartista Missy Mazzolin viulu- ja elektroniikkateokseen. Syys-lokakuun konserteissa koetaan sarja ensiesityksiä, joissa muusikko ja tanssija luovat yhteisen duetto-teoksen. Esete Sutinen tanssii Sonya Lindforsin koreografian. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 15. Liput 6,50–41 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Puistolan kirjasto (Nurkkatie 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Tango d´amore – rakkauden tango. Klassikkotangot sekä uudet tangot laulaja Angelika Klasin sekä Iikka Kotajan tangotrion tulkintoina. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 15,50 ja 22,50 e.

Student Pianists Take The Stage! Teppo Koiviston piano-opiskelijat esiintyvät. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Musiikkia: Anniina Karppinen. Anniina Karppisen pop/jazz-laulun B-tasosuoritus. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 15.30. Vapaa pääsy.

Musiikkia: Tiina Tuuri. Tiina Tuurin pop/jazz-laulun C-tasosuoritus. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Musiikkia: Paul Elias – Luonnonvoimii. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 17. Vapaa pääsy.

Impressions, Improvisations & Compositions – Kari Ikonen, piano. Levynjulkistuskiertueen konsertti. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.

Keikat

Dxxxa D:n karaokespesiaali vol 7. Dxxxa D esittää rap- ja runolyriikoitaan karaoketaustojen päälle. Siltanen (Hämeentie 13 B) klo 21. Vapaa pääsy.

Selvityksen Alla, Kolme Sanaa, Wuohipora. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Rules. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21.30. Vapaa pääsy.

Sompasaari, PA Kiiskilä, Himanen. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Country Couple. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Alex ja Armottomat. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Dixie Club: Polaris Celebration Band feat. Tobias Andersin. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Beer Brauchen Brass Band. Dj Günther. Oktoberfestin avajaiset. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Vapaa pääsy.

Marski live: Kuumaa. Marskin baari (Scandic Hotel Marski, Mannerheimintie 10) klo 19. Vapaa pääsy.

Selvityksen Alla, Kolme Sanaa, Wuohipora. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 17. Liput 7 e.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19 (ensi-ilta, lm). Liput 14 ja 28 e.

Club act!one. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 26 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

I niin kuin Idiootti. Rauhanasema (Veturitori 3) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Kuin raivo äiti. Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 20–29 e.

Kylässä koillisessa – kiertomatka pihoilta poluille. Helsinki klo 18. Vapaa pääsy.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Olviretki.Nyt. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Tanssi

If I Would Lose My Voice Unplugged. Kekäläinen & Companyn tanssiteos, joka havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen. Esiintymässä Andrius Katinas, Sanna Kekäläinen ja Janne Marja-aho. K&C-tila (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4. krs) klo 19. Liput 10 e (kortilla).

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Drop. Tanssiteatteri Pinta esittää Rosa Lohinivan koreografian. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 19. Liput 10 ja 20 e.

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Dramaturgi Atro Kahiluoto, koreografi Kaari Martin sekä säveltäjä Roni Martin. Kekkosen tulkkina on tanssija Jorma Uotinen. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Syöpäsi minussa. Ismo Dance Companyn esitys tarkastelee syöpää syöpään sairastuneen puolison näkökulmasta. Kulttuurikeskus Caisa, sali (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

Muut menot

Rakkautta & Anarkiaa 17.–27.9.

Elokuvafestivaali esittää uutuuksia, joita Suomessa ei muuten voi nähdä. Lisäksi lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts. Ohjelma ja näytösajat osoitteessa: www.hiff.fi. Liput 10 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Kävellään keskiajasta kohti Vanhankaupungin nykypäivän vehreätä urbaanisuutta. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Aurora Karamzin – Historian saatossa! Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss kertoo Auroran elämänvaiheista. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Kreikka osana Roomaa ja Bysanttia. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -sarjassa. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy.

Derrida ja différance. Taiteen maisteri Jaakko Jekunen luennoi Ranskalainen postmodernismi -sarjassa. Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 17. Vapaa pääsy.

Gootit ja alemannit. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -sarjassa. Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Uusinta arkkitehtuuria keskustakampuksella. Kierros esittelee 2000-luvun arkkitehtuuria, mm. Tiedekulmaa, Kaisa-taloa ja Svenska social- och kommunalhögskolania. Lähtö Tiedekulmasta (Yliopistonkatu 4) klo 14. Vapaa pääsy.

Kuukauden pohjoismainen elokuva. Katsotaan Espen Sandbergin ohjaama norjalainen elokuva Amundsen (K12). Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Lapsille

Kullervo. Teatteriryhmä Vire, Annan­talo, juhlasali (Annankatu 30) klo 18. Vapaa pääsy.

Laiva on lastattu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Poika ja varis. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 10. Liput 14–18 e.

Pienten taideaamut kuvin ja käsin. Maalataan avaruusdiscovalossa ja tutkitaan värejä myös taskulampuilla. Käytetään elintarvikepohjaisia värejä, jotka ovat turvallisia pienimmillekin maalareille. Maalausvaatteet ja oma pieni pyyhe mukaan. 0–6-vuotiaille oman aikuisen seurassa. Taidetalo Pessi (Kielotie 12–14, Vantaa) klo 9.30–11.15. Vapaa pääsy.

Avoin studio taaperoille. Taidetyöpajassa 1,5–3-vuotiaat tutustuvat huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin. Kielinä englanti ja suomi. Kulttuurikeskus Caisa (Kaiku­katu 4) klo 10–11 ja 11–12. Vapaapääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.