Sellosalissa kuullaan ­brittiläisen Adelen pysäyttäviä balladeja sekä maailmanlaajuisesti arvostettuja hittejä, kuten Set Fire to the Rain, Rolling In The Deep ja Some­one Like You. Laulaja Sanna Kukkonen sekä Tuomas Metsbergin johtama kuusihenkinen bändi vie katsojan matkalle yhden aikamme suurimman popikonin ­musiikkiin.

Sellosali (Soittoniekan­aukio 1, Espoo) klo 19. Liput 20 e.