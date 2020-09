Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Kuumat Altot. Päivi Korpela, Liisa Savolainen, Pirkko Ursin ja Leena Valanne. Pianistina Eeppi Ursin. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27–29 e.

PERUTTU: Georg Otsia muistellessa. Oliver Kuusik, tenori, Marion Melnik, sopraano, ja Janne Hovi, piano, esittävät duettoja, lauluja, romansseja sekä ooppera- ja operettisävelmiä Georg Otsin suomalaisten ja virolaisten laulujen repertuaarista. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 20 e.

Vimma. Nuorten kantaaottavien ammattimuusikoiden muodostama Vimma pureutuu musiikissaan luontosuhteeseen ja ilmastohaasteisiin. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 17,50 e.

HKO – Vespers IV. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Pekka Kuusisto, viulu, sekä Elina Vähälä, viulu. Ohjelma liikkuu Mozartista Missy Mazzolin viulu- ja elektroniikkateokseen. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–41 e.

Kaisa Ranta: Valkoinen ruusu. Zimmermannin säveltämä Valkoinen ruusu on tositapahtumiin perustuva kamariooppera sopraanolle ja baritonille. Kaisa Ranta, sopraano, Ville Rusanen, baritoni, Pasi Helin, piano, ja Marko Valtonen, harmonikka Musiikkitalo, Sonore (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50, 11,50 ja 18 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 12. Vapaa pääsy.

Tango Alakulo. Tasavallan virallinen mamusetä Roman Schatz ja Suomen johtava yliukulelisti Jarmo Julkunen kutsuvat baariin viettämään pimeitä syysiltoja suomalaisen tangon ja saksalaisen huumorin parissa. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 21. Liput 11,50 e.

Ilta Adelen musiikin parissa. Laulaja Sanna Kukkonen sekä Tuomas Metsbergin johtama kuusihenkinen bändi. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 20 e.

World Music Hits. Natalia Tsarikova, laulu, Artemi Gvazava, viulu, ja Edward Galper, piano. Konsertissa kuullaan mm. Moon River, Summertime, Besame Mucho, Imagine, Your Song ja muita ikivihreitä lauluja. Kanneltalo, konserttisali (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

Keikat

Sydän, Sydän. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 25 e.

Flat Earth, Rosecraft. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 18 e.

Musiikkia: Anna-Riikka Kiesi. Anna-Riikka Kiesin pop/jazz-laulun C-tasosuoritus. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 17. Vapaa pääsy.

Musiikkia: Vähäks Helmi. Helmi Hannonen esittää bändinsä kanssa Hannosen lempikappaleita vuosien varrelta. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 15.30. Vapaa pääsy.

Jens & Friends -Fest. Lavalla Goo-Hags, The Toxics, The Mike Bell Cartel, Black Magic Six, The Bunkers ja Tamara Luonto. Dj:t Mclovin, Watusi Zombieja Sössö. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 12 e.

Kynnet. Sinkunjulkkarit. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21 ja 23. Liput 12 e.

Charlotta Kerbs and her New Orleans Rhythm Gang. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 12 e.

Jone’s Bros. Storyville (Museokatu 8) klo 23. Liput 12 e.

Broadway – swing-ilta. Broadway-orkesteri laulusolistinaan Mia Lundell. Käpygrilli (Osmontie 5) klo 21. Vapaa pääsy.

Pate Mustajärvi – Teatterin kummitus vol. 2. Läpileikkaus Pate Mustajärven soolourasta. Kitarasäestys Ari Kankaanpää. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 35 e.

Pari tarinaa – kunnianosoitus Leevi and the Leavingsille. Kunnianosoitus Leevi and the Leavingsille – tribuuttibändi solistinaan Iina Penttilä. Arabia-sali (Arabiankatu 2) klo 18. Vapaa pääsy.

Trash Drumming ja Ursus Factory. Pohjois-Helsingin Bändikoulu esiintyy ostoskeskuksen pihalla. Paikallismaisemia-festivaalin ohjelmaa. Siltamäen ostoskeskus (Jalopeurantie 6) klo 18. Vapaa pääsy.

UpEleven. Dj Anton. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Liput 10 e.

Black Alley Quintet. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Harri Saksala ja Mikko Helenius. Chanson- ja tango-ohjelmisto sisältää tulkintoja mm. Tapio Rautavaaran, Jacques Brelin, Olavi Virran, Heikki Sarmannon säveltuotannosta sekä klassikkotangoja Suomesta ja Argentiinasta. Lomakoti Kotoranta, kota (Kotorannantie 74, Nurmijärvi) klo 18 ja 19.30. Konsertti ja tapakset 26 e.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19 (ensi-ilta). Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Evakko. Karjalainen Näyttämö, Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 18–20 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Kaikki äidistäni. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Lordi Byron -ilta. Performance Sirkus (Tallberginkatu 1 A) klo 19. Liput 5 ja 10 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Olviretki.Nyt. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Impromusikaalishow! Improvisaatio­teatteri Stella Polaris, Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Vaimoni on toista maata. Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 18. Liput 12–16 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Tanssi

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Syöpäsi minussa. Ismo Dance Companyn esitys tarkastelee syöpää syöpään sairastuneen puolison näkökulmasta. Kulttuurikeskus Caisa, sali (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

A Being in a View / Olento maisemassa. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen koko perheen tanssiperformanssi Siltamäen ostoskeskuksen pihalla. Paikallismaisemia-festivaalin ohjelmaa. Siltamäen ostoskeskus (Jalopeurantie 6) klo 16–17.30. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kompostointi. Hortonomi ja puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen luennoi sarjassa Syksyinen piha ja puutarha. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattu luento. Luennoimassa Karina Nirman. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy.

EMMA-Talks: Lavalla taiteilijaduo Elmgreen & Dragset. Intendentti Arja Miller keskustelee taiteilijaduo Elmgreen & Dragsetin kanssa heidän työskentelystään ja avautuvan näyttelyn tekemisestä. Espoon modernin taiteen museo EMMA (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 17–18. Museon pääsymaksu 12 e. Vapaa pääsy alle18- ja yli 70-vuotiaille.

Kulttuurimaistiaiset: Taianomainen Turkki. Illan aluksi nautitaan pieniä turkkilaisen keittiön herkkupaloja Nefesin esittämän musiikin säestyksellä. Kulttuurimaistiaiset huipentuvat elokuvanäytökseen, jossa katsotaan Deniz Gamze Ergüvenin ohjaama elokuva Mustang (Ranska/Saksa/Turkki/Qatar 2015). K12. Espoon kulttuurikeskus (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18. Liput 20 e.

Ulkomaalaiset taiteilijat Roomassa. Taidemaalari Dmitri Zudov luennoi Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -sarjassa. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy.

Rakkautta & Anarkiaa 17.–27.9. Elokuvafestivaali esittää uutuuksia, joita Suomessa ei muuten voi nähdä. Lisäksi lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts. Ohjelma ja näytösajat osoitteessa: www.hiff.fi. Liput 10 e.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Observatorio. Helsingin yliopiston vuonna 1834 valmistunut Observatorio on arkkitehti C. L. Engelin yhteistyössä professori F. W. A. Argenlanderin kanssa suunnittelema. Lähtö Observatoriosta (Kopernikuksentie 1) klo 12. Vapaa pääsy.

The Veil Project. Salla Hakanpään ja Edison-kissan esityksessä ihmismieli näyttäytyy verhojen, valojen, köysien ja akrobatian vyyhtinä. Reflectors-työryhmän nykysirkusesitys. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 13 ja 19. Liput 6, 12 ja 25 e.

Lapsille

Laiva on lastattu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Lasten improa. Improvisaatioteatteri VSOP, Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 18. Liput 5 e.

Pää alas – jalat ylös. Värikäs komedia vauvoille ja taaperoille! Esityksen parissa viihtyvät myös taaperot. Sirkusperheen arki on kaukana tylsästä! 6kk–6-vuotiaille huoltajineen. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 9.30. Liput 5 e.

