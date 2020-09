Valikoima päivän menoja.

Konsertit

JuuriJuhla-RotFest: Pilpatus-päivä­soitot. Esiintymässä Vantaan kansanpelimannit, Patrik Weckman, Jussi Tarkkanen Combo ja Teho. Tapahtuma striimataan livenä: https://www.facebook.com/JuuriJuhlaRotFest/live/. Ison Omenan kirjasto, stage (Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, Espoo) klo 13–15.30. Vapaa pääsy.

Timo Tuominen: Toivechansonkonsertti. Kokoteatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Keikat

Greased Lightning. Teddyboy Rockabilly from Finland. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Hexvessel, Iterum Nata. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 23 e.

Ia & Mørket, Devenial Verdict. Tupla­levynjulkkarit. On the Rocks (Mikon­katu 15) klo 20. Liput 14 e.

Pekko Käppi. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 18. Vapaa pääsy.

Lapsuus, Kiusa. Lapsuuden levynjulkkarit. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 10 e.

Jens & Friends -Fest. Lavalla Jesse Hasty & the Haywires, Lähtevät Kaukojunat, Fun, Hard Action, The Spoon­shiners ja Plastic Tones. Dj:t Suvelan Sulttaani, Joe Caligula ja Mäc Mäkikupla. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 12 e.

Ladies & Gents. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 12 e.

Konemusataivas #3. Arcdiv, CHOPS, Risto Niska, Tomi Kokki, Puoluehallitus ja Markus Heikkilä. Kalasataman vapaakaupunki (Kauppakeskus Redi, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Vapaa pääsy.

Äänimaisemia Koillisesta. Pohjois-Helsingin Bändikoulun auditiivinen ja visuaalinen elämys koettavaksi vedestä käsin. Paikallismaisemia-festivaalin ohjelmaa. Siltamäen uimahalli (Jousimiehentie 3) klo 20. Vapaa pääsy.

Eini. Levynjulkkarit. Hercules (Pohjoinen Rautatienkatu 21 B) klo 24. Liput 20 e.

Brand New Classics. Dj Heinz. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Liput 10 e.

Select/Start. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Janne Tapion Sisäinen Avaruus. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Klubit

Discolauantai. Dj Juza. Storyville (Museokatu 8) klo 22. Liput 7 e. Vapaa pääsy klo 23 asti.

Teatteri

Club act!one. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 21. Liput 26 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 14. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 18. Liput 16–34 e.

Olviretki.Nyt. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 15. Liput 33,50 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13 ja 18. Liput 22–88 e.

Rakkaudesta – sanasto tuleville vuosikymmenille. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 11 ja 14. Liput 10 ja 15 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 13 ja 18. Liput 21,50–43 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 13. Liput 16, 30 ja 35 e.

Tanssi

If I Would Lose My Voice Unplugged. Kekäläinen & Companyn tanssiteos, joka havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen. Esiintymässä Andrius Katinas, Sanna Kekäläinen ja Janne Marja-aho. K&C-tila (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4. krs) klo 19. Liput 10 e (kortilla).

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Esityksen jälkeen keskustelutilaisuus Nainen Internetissä (n. klo 16.15). Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Drop. Tanssiteatteri Pinta esittää Rosa Lohinivan koreografian. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 16. Liput 10 ja 20 e.

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Kekkosen haamun jäljille johdattavat dramaturgi Atro Kahiluoto, koreografi Kaari Martin sekä säveltäjä Roni Martin. Kekkosen tulkkina on tanssija Jorma Uotinen. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 14 ja 18. Liput 15–109 e.

Syöpäsi minussa. Ismo Dance Companyn esitys tarkastelee syöpää syöpään sairastuneen puolison näkökulmasta. Kulttuurikeskus Caisa, sali (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

Lihadisko. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Pohjois-Helsingin Bändikoulun kehoja juhliva tanssiesitys ostoskeskuksen pihalla. Paikallismaisemia-festivaalin ohjelmaa. Siltamäen ostoskeskus (Jalopeurantie 6) klo 16. Vapaa pääsy.

Muut menot

Taide tuntuu. Huollamme kehoa Kosketus-kokoelmanäyttelyssä rauhallisilla harjoituksilla ja havainnoimme taiteen kehossa herättämiä tunteita. Hyvänolon kierroksen vetää hyvinvointivalmentaja Rani Saarinen. Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 14. Liput 10–12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.

Opastettu kävelyretki Kaivopuistoon ja Eiraan. Kuljemme kauniiseen Kaivopuistoon ja kuulemme vanhojen talojen historiasta ja tästä päivästä. Sieltä matkamme jatkuu Eiraan. Retken kesto noin kaksi tuntia, retki päättyy Cafe Caruseliin, Good Guide Helsinki järjestää. Tapaamme Runebergin patsaalla, Esplanadin puistossa klo 12. Liput 10 e. (käteisellä).

Kaartinkaupungin mestarit, kalat ja vakoojat. Tule kuulemaan mitä kaikkea kätkeytyykään Kaartinkaupungin kortteleihin. Kierros päättyy Design-museon eteen. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö kierrokselle Vanha Kauppahallin (Eteläranta) kauppatorin puoleisesta päädystä klo 16. Liput 10 e (käteinen tai MobilePay).

Nuorten rauhanviikon seminaari. Seminaarin keynote-puhujina ovat ulkoministeri Pekka Haavisto, kansanedustaja Bella Forsgrén sekä SaferGloben toiminnanjohtaja ja rauhanvälityksen erityisasiantuntija Maria Mekri. Seminaarin paneelikeskustelijoina toimivat puolestaan presidentti Tarja Halonen, europarlamentaarikko Alviina Alametsä, Crisis Management Initiativen (CMI) asiantuntija Riikka Marja­mäki, Ulkoministeriön demokratia- ja ihmisoikeusasioiden suurlähettiläs Rauno Merisaari sekä uskonto- ja konfliktinratkaisukysymyksiin erikoistunut asiantuntija Jaakko Pylvänäinen. Pakollinen ilmoittautuminen: https://forms.gle/3gkadaGmw7ieXXKKA. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 12. Vapaa pääsy.

Koko perheen taideopastus. Taidetta voi katsoa eri aisteja käyttäen. Kokeilemme yhdessä, kuinka taiteeseen voi tutustua kuiskaillen tai kutittaen. Lopuksi piirrämme näyttelytilassa omat aistituntemukset yhteiseksi taideteokseksi. Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 12.30–13.15. Museon pääsymaksu 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille,

Aistiharha. Teatteri Tuikkeen Siltamäen ostoskeskuksen kupeessa, aluepuiston puiden katveeseen rakennettu aistimaailma, jossa äänimaisemaa kuunnellen, tuoksuja haistellen, ilman iholla tuntien voi uppoutua hetkeksi matkalle Siltamäkeen. Paikallismaisemia-festivaalin ohjelmaa. Siltamäen ostoskeskus (Jalopeurantie 6) klo 17.30. Vapaa pääsy.

The Veil Project. Salla Hakanpään ja Edison-kissan esityksessä ihmismieli näyttäytyy verhojen, valojen, köysien ja akrobatian vyyhtinä. Reflectors-työryhmän nykysirkusesitys. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 6, 12 ja 25 e.

Lapsille

Laiva on lastattu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 12. Liput 12 e.

Poika ja varis. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 13 ja 15. Liput 14–18 e.

Puuhiset. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 15. Liput 10–15 e.

Salainen puutarha. Nukketeatteri Sytkyt, Kansallisteatteri, suuren näyttämön lämpiö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 10 ja 11. Liput 15 e. Perhelippu 50 e.

Sampo ja rumpu -kerho perheille. Askarrellaan ja tehdään käsitöitä. Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo) klo 13–15. Vapaa pääsy.

Aurora reissussa – Mysteeri maatilalla. Farmia rakastavalla otteella hallinnoiva Vaari katoaa samana aamuna, kun pihan yksinoikeutettu tähti, rokkikana Moilanen, huomaa uskollisen saksofoninsa hävinneen. Hurvittelua tähdittävät Jaakko Loukola ja Isa-Eerika Lehto. Kalajärven palvelutori (Ruskaniitty 4, Espoo) klo 14. Liput 8 e.

Lasten DanceAbility -tanssitunti. Tunneilla leikitellään liikkeellä yhdessä ja kaikki omilla tavoillamme. Sopii 3--12-vuotiaille. Tanssitunnit soveltuvat myös liikuntarajoitteisille. Annantalo (Annankatu 30) klo 14. Vapaa pääsy.

Lasten lauantai. Työpajassa askarrellaan ja piirretään metsiä ja metsien asukkaita. Tehtävä sopii kaikenikäisille lapsille, pienemmät aikuisen kanssa. Sarjakuvakeskus (Porthaninkatu 9) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokonemenovinkkejäverkossa