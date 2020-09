Suomen Lammasyhdistyksen järjestämän tapahtuman tarkoituksena on nostaa suomalaisen villan tunnettavuutta ja arvostusta. Villa­tapahtumassa on mukana lampaita loviisalaiselta lammastilalta sekä lampaiden kerintänäytöksiä. Paikalla on myös käsityöläisiä myymässä Suomessa käsin valmistettuja villa-asusteita ja villa­lankoja.

Kansalaistori (Alvar ­Aallon kuja 2) su klo 11–15. Vapaa pääsy.