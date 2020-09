Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Konsertit

Hetkiä I: Puhallinten harmoniaa. Tapiola Sinfoniettan muusikoita. Beethovenin musiikkia. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 15. Liput 10 ja 15 e.

Telemann ja pariisilaiset ystävät. Jukka Rautasalo, taiteellinen suunnittelu ja gamba, Kaisa Kortelainen, traverso, Kaisa Kallinen, viulu, Miika Uuksulainen, barokkisello ja gamba, sekä Jouko Laivuori, cembalo. Musiikkitalo, Paavo-sali (Mannerheimintie 13 A) klo 15. Liput 6,50 ja 11,50 e.

Soivia luontokuvia – Jukan vaellusvuodet. Pianisti Jukka Nykänen esittää eri säveltäjien luontoaiheisia sävellyksiä, samalla kun käy läpi kuvin ja kertomuksin omia luonto- ja vaelluskokemuksiaan eri puolilta maailmaa. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 15. Liput 12 e.

Keikat

Gypsy Jazz Ensemble. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 14. Vapaa pääsy.

Emergenza-semifinaalit 1. Lavalla MunkkiTuk, Persecuted, Frozen factory, Crossroads, älä, Ultima, Final Tier, Oceill, Heiskane ja Discreant. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 18. Liput 14 e.

Teatteri

Akseli ja Mary. Keski-Uudenmaan teatteri, Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula) klo 18. Liput 28 e.

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 14. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Evakko. Karjalainen Näyttämö, Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 15. Liput 18–20 e.

Vaimoni on toista maata. Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 18. Liput 12–16 e.

Eskon runot ja pari matkakumppania. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 18. Liput 20–40 e.

Tanssi

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Syöpäsi minussa. Ismo Dance Companyn esitys tarkastelee syöpää syöpään sairastuneen puolison näkökulmasta. Kulttuurikeskus Caisa, sali (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

Muut menot

Ullanlinna & Punavuori -pihakirppis. Säävaraus. Vuorimiehenpuistikko klo 11–16. Vapaa pääsy.

Muumit 75 -näyttelyn opastus. Johdanto näyttelyyn Rohkeus, rakkaus, vapaus! Klo 12 ruotsiksi ja klo 13 suomeksi. Maksimiosallistujamäärä 50 henkeä. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34). Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Baddingin tie – ja muita taiteen ja viihteen merkkihenkilöitä. Laulaja Rauli ”Badding” Somerjoki (1947–1987) teki merkittävän osan elämäntyöstään Alppiharjussa. Kierroksen muita hahmoja ovat muun muassa Olavi Virta, M. A Numminen ja Dallapé-orkesteri. Oppaana Juhani Styrman. Kallion kävelyfestivaali ja Virtapiiri ry järjestävät. Kävelylle lähdetään Kalliolan edestä (Sturenkatu 11) klo 16. Liput 5 e.

Idyllinen Katajanokka kävellen. Tule ihastumaan monipuoliseen Katajanokkaan – Helsingin keskustan helmi tarjoaa monipuolisuudellaan yllätyksiä. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen ravintola Sipulin edessä (Kanavaranta 7) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä tai Mobilepay).

Puotilan Kartanon elettyä elämää. Draamallinen kävelykierros Puotilan Kartanon ja Puotilan kappelin historiaan. Opas Marika lahti ja näyttelijä Karo Lauronen. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 14. Liput 10 e.

Villatapahtuma. Tapahtumassa mukana lampaita loviisalaiselta lammastilalta sekä lampaiden kerintänäytöksiä. Lampaiden kerintänäytökset noin 45 minuutin välein, viimeinen näytös klo 14. Paikalla on myös käsityöläisiä myymässä Suomessa käsin valmistettuja villa-asusteita ja villalankoja. Kansalaistori (Alvar Aallon kuja 2) klo 11–15. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelyretki Meilahden vanhojen huviloiden alueelle. Kuulemme vanhojen huviloiden historiasta ja asukkaista mielenkiintoisia tarinoita. Kesto noin kaksi tuntia. Lopetamme cafe Regattaan. Good Guide Helsinki oppaat järjestää. Tapaaminen Urho Kekkosen museon portin edessä. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä).

Suomalaisuuden lähteillä. Opastetulla kierroksella tutustutaan Tuusulanjärven Taiteilijayhteisön merkitykseen suomalaisuuden kehittymiselle ennen itsenäistymistä taiteemme kultakauden Suomessa. Kohteissa ei käydä sisällä. Kesto noin 1,5 h. Oppaana Pekka Kärkkäinen. Lähtö Ainolan parkkipaikalta (Ainolankatu, Järvenpää) klo 12. Järvenpää. Liput 10 e.

Stoan lausujien syysmatinea. Mielenliikkeitä – keitaita ja autiomaita. Runoja mm. seuraavilta runoilijoilta: Claes Andersson, Eeva Tikka, Leif Salmén, Heikki Turunen, Kaarina Valoaalto ja Samuel Beckett. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14. Vapaa pääsy.

Rakkautta & Anarkiaa 17.–27.9. Elokuvafestivaali esittää uutuuksia, joita Suomessa ei muuten voi nähdä. Lisäksi lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts. Ohjelma ja näytösajat osoitteessa: www.hiff.fi. Liput 10 e.

The Veil Project. Salla Hakanpään ja Edison-kissan esityksessä ihmismieli näyttäytyy verhojen, valojen, köysien ja akrobatian vyyhtinä. Reflectors-työryhmän nykysirkusesitys. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 15. Liput 6, 12 ja 25 e.

Lapinlahden Lähteen historiakierros. Opastetulla kierroksella tutustutaan Lapinlahden entisen sairaalan historiaan: tarinoita sairaalan, psykiatrisen hoidon sekä alueen historiasta. Kokoontuminen Kahvila Lähteellä. Oppaana toimii Risto Ruuth. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 14. Liput 12 e.

Lapsille

Laiva on lastattu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 14. Liput 12 e.

Puuhiset. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 12 ja 15. Liput 10–15 e.

MAANANTAI

Konsertit

Soikoon! – Uusia kuoroteoksia. Helsingin kamarikuoroa johtaa Hannu Norjanen. Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden uusia kuoroteoksia. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19.30. Liput 6,50, 11,50 ja 18 e.

Tyttö ja tanssiva karhu. Taru Nyman ja Kaj Chydenius esittävät Chydeniuksen lauluja. Kom-teatteri, aula (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Suomenlinnan kirjasto (Suomenlinna C 31) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Timanttinen keikka: Olli Soikkeli Trio. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 28 e.

Emergenza-semifinaalit 2. Lavalla Airi's, Opposite, Betrayal of Ceasar, Hammerred, Stranded Mind, RDK, Rasvamaksa, Bangkok Dollars, VMSY ja Tuntematon. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 14 e.

Muut menot

Palatseja ja patruunoita – aateliston ja porvariston Helsinki. Opastettu kävelykierros tutustuttaa vaurastuvaan Helsinkiin – huvielämän ja kulttuurin kehtoon tarinoineen. Kierros päättyy Svenska Teaternin luo. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Ritarihuoneen edessä (Ritarikatu 1) klo 17. Liput 10 e. (käteinen tai MobilePay).

Taidepiste: Esikuvat ja mahdollisuudet. Sofia Charifi, Noora Dadu, Silvia Hosseini ja Aleksis Salusjärvi pohtivat taustan merkitystä ja kynnysten madaltamista taidekentällä. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Kino Kuutamo. Katsotaan Greta Gerwigin ohjaama elokuva Pikku naisia I vuodelta 2019. S. Klo 17 filosofian tohtori Harri Kilpi alustaa elokuvan. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Vapaa pääsy.

Santeri Salokivi – valoa ja auringonhehkuisia maisemia. Filosofian maisteri Leena Reinilä luennoi Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -sarjassa. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14) klo 12. Vapaa pääsy.

Berthe Morisot – naisnäkökulma impressionismiin. Filosofian maisteri Tiina Ottela luennoi Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta -sarjassa. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A) klo 17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Nukketeatterimuskari. Muskarissa lauletaan, soitetaan ja leikitään, ja tutustutaan musiikin kautta myös nukketeatterin maailmaan, vanhempien kanssa. Ohjaajana varhaisiän musiikkikasvattaja Sanna Ilkka. Nukketeatteri Sampo, lämpiö (Erottajankatu 7) klo 10.30. Liput 8 e.

Tehdään taidejuttuja: Antti Kullanväärttii. Pajassa hyppäämme ympäristötaiteen ytimeen ja teemme hetkellisiä teoksia luonnonmateriaaleista. Kuvaamme lopputulokset. Mukaan voi ottaa myös oman kameran. 7–10-vuotiaille aikuisen kanssa. Taide­neuvolaan on tänä syksynä ennakkoilmoittautuminen Annantalon verkkosivulla. Annantalo, kuvataideluokka 2 (Annankatu 30) klo 17–18.30. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.