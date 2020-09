Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Iltapäiväkonsertti: Flamencokitaristi Toni Jokiniitty. Sellosali (Soittoniekan­aukio 1, Espoo) klo 13.30. Vapaa pääsy.

Tribuutti ystävyydelle. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri johtajanaan Chloé Dufresne, solistit ja Requiem-kuoro. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 11,50, 18 ja 23 e.

Leonard Cohen suomeksi. Jussi Lampi, Juki Välipakka, Maria Hänninen sekä Mikko Koivusalo. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 22,50–33,50 e.

Taistelun melskeessä – Espoon barokin 5-vuotisjuhlakonsertti. Espoon barokki johtajanaan Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, viulu. Rameaun, Pisendelin ja Telemannin musiikkia. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 15 ja 25 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Vapaat äänet: Superposition, Roberto Negro & Emile Parisien. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 12 ja ­

15 e.

Behm. Levynjulkkarit. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 27 e.

Roots Tuesday with Juha Lanu. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Emergenza-semifinaalit 3. Lavalla Amber Shadows, I At Last, Inequity, Huima, PRC, Silver Bandit, Brainspirit, Wakener, Jassen kumivene ja Die/May. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 14 e.

Mustaa Jäätelöö. Aitoa Kamaa -klubi. Bar Taikurin Hattu (Tanhuantie 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Rosa Jules. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Niskavuoren naisia. Improvokaatio-kollektiivi, Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Kuunteleminen. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15 ja 18 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Olviretki.Nyt. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2). Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Tanssi

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Syöpäsi minussa. Ismo Dance Companyn esitys. Kulttuurikeskus Caisa, sali (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

Z-free: Iina Taijonlahti. Koreografi Iina Taijonlahti työryhmineen työskentelee syksyn 2020 residenssissään projektin Human Robot. Moving Robot parissa. Zodiak, studio C 4 (Tallberginkatu 1 C) klo 17. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Bulevardi – Bebeistä Baddingiin -kävelykierros. Mielenkiintoinen kulttuurimatka kattiloineen ja kohtaloineen. Kierros päättyy Sinebrychoffin puistoon. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Diana-puistossa (Erottajankatu 5) klo 17. Liput 10 e (käteinen tai Mobilepay).

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Äidin uhraus (USA 1937). O: King Vidor. K16. Klo 19 Cómicos (Espanja/Argentiina 1954). O: Juan Antonio Bardem. Tekstitys englanniksi. Klo 21 12 apinaa (USA 1995). O: Terry Gilliam. K-16. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Sanoista voimaa. Kirjailija Anne Vuori-Kemilän johdolla paneudutaan kirjallisuuden ja kirjoittamisen voimaan. Ensimmäisellä kerralla Vuori-Kemilä valottaa myös omaa kirjailijantaivaltaan. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Kulttuuripalvelut. Huvia ja hyötyä -luentosarjassa esitellään havainnollisesti digitaalisia palveluja asioiden hoitamiseen, tiedon hankkimiseen ja kulttuurista nauttimiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10. Vapaa pääsy.

Ihmistoiminnan ehdot. Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Dosentti Markku Koivusalo luennoi Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -sarjassa. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 18.45. Vapaa pääsy.

Lapsille

Pomppulinnan kreivi. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 10.15. Liput

5 e.

Avoin studio taaperoille. Taidetyöpajassa 1,5–3-vuotiaat tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 13.30–14.30 ja 14.30–15.30. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.

