Konsertit

Ennakkotiedoista poiketen Eriikka Maalismaa, viulu, ja Mirka Viitala, piano, Vuoro-konsertti Balderin salissa (Aleksanterinkatu 12) klo 19 on peruttu.

Ennakkotiedoista poiketen Leonard Cohen suomeksi, Jussi Lampi, Juki Välipakka, Maria Hänninen ja Mikko Koivusalo, Teatteri Avoimissa Ovissa (Erottajankatu 5) klo 19 on peruttu.

Riisuttu maa – Iida-Vilhelmiina Sini­valo, sello. Konsertissa sellon ilmaisu kohtaa muun muassa rap-taiteen, lyömäsoittimet ja elektroniikan. Iida-Vilhelmiina Sinivalo, sello, Asta Hyvärinen, lyömäsoittimet. Esa Kotilainen, koskettimet, ja Paleface, rap. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50, 11,40 ja 18 e.

Eedenin maku. Jonna Järnefelt, laulu, ja Jukka Leppilampi, kitara , laulu. Café Engel (Aleksanterinkatu 26) klo 21. Liput 10 e.

Espoon pelimannit – Esbo Spelmanslag 45 vuotta. Harvemmin kuultuja espoolaisia arkistosävelmiä orkesterin johtajan Pekka Pentikäisen uusina sovituksina. Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8, Espoo) klo 18.30. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Paloheinän kirjasto (Paloheinäntie 22) klo 12. Vapaa pääsy.

Cameratan opiskelijamatinea. Sibelius-Akatemian opiskelijat esiintyvät. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Vapaa pääsy.

Billie Joelina Duo. Pianisti Taina Sahlander sekä vokalisti Mirka Kaarina. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

Jorma Kukko Band & Anastasia Eutanasia. Debyyttikeikka ja Blackout-ensisinglen julkaisubileet. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

The Watercolors. Janne Saarinen, oboe ja englannintorvi, Ilkka Uksila, vibrafoni, Joonas Tuuri, basso, ja Joonas Leppänen, rummut. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Esa Helasvuo feat. Kirsi Poutanen.

G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput

18 e.

Behm. Levyjulkkarit. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 27 e.

Dalindèo: Dark Money. Valtteri Laurell Pöyhönen, kitara ja sävellykset, Pope Puolitaival, tenorisaksofoni ja huilut, Jose Mäenpää, trumpetti ja koskettimet, Pekka Lehti, basso, Jaska Lukkarinen, rummut, ja Rasmus Pailos, perkussiot. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 22 e.

Keidas, Entäs Peltonen?, Reetta Hotti. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput

7 e.

Emergenza-semifinaalit 4. Lavalla Teitä palveli: Myyjä, Rebellix, Vaarin Pojat, Valheeton, Prhn-chi, Ocyris & Loki Wildin, Falling From Grace, Virgo Fuss, Saints of Insanity ja Vetten Äpärät. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 14 e.

Boom Beat. Dj Anton. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Vapaa pääsy.

Tribute to Rat Pack: Nat Newborn Trio. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Round Open Mic: ABOY Möljökki. Piilopaikka (Laukkarinne 4, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy.

UMO Helsinki & Nina Mya. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 29 e.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Helena Kallion teostrilogian itsenäinen päätösosa. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Avioliitto on ikuista. Lazebnikin ja Dayn hillittömässä farssissa ovet käyvät tiuhaan, eikä väärinymmärryksiltä voi välttyä. Elannon näyttämö, Kirjan talo (Kirjatyöntekijänkatu 10 B) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15 ja 17 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20–37 e.

Kuunteleminen. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 19. Liput 15 ja

18 e.

Olviretki. Nyt. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2). Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu, studio 2 (Haapaniemenkatu 6) klo 18 (ensi-ilta). Liput 7 ja 15 e.

Tanssi

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Tanssikielto. Tanssiteatteri Tsuumin esitys kieltämisen kulttuurista ja manifesti kansalaisten oikeudesta tanssia. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19 (ensi-ilta). Liput 25 ja 35 e.

Z-free: Iina Taijonlahti. Koreografi Iina Taijonlahti työryhmineen työskentelee syksyn 2020 residenssissään projektin Human Robot. Moving Robot parissa. Zodiak, studio C 4 (Tallberginkatu 1 C) klo 17. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Opastettu kävelykierros Munkkiniemessä. Tutustutaan alueen historiaan ja rakennuksiin kävellen Seurasaaresta Munkkiniemeen. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Urho Kekkosen museon portin edestä (Seurasaarentie 15) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Virtuaali- ja omatoimikävely Kalliossa. Kallion kävelyfestivaalin omatoimisella kävelyllä voi kulkea eriaiheisia reittejä. Teemoja ovat: Kallion vanhat elokuvateatterit, Hämeentien kuvakävely, Kallion julkinen taide. Kallion muistolaatat, Alppiharju -kävely. Reitit löytyvät osoitteessa www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Osallistumista ja nuorison kapinaa. Filosofian maisteri Irma Tapaninen luennoi Suomen taiteen ja viihteen tarinaa etsimässä -sarjassa. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Musatreffit kirjastossa. Keskustelua musiikista ja musiikin harrastamisesta. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Äidin uhraus (USA 1937). O: King Vidor. K16. Klo 19 Mansikkapaikka (Ruotsi 1957). O: Ingmar Bergman. K7. Klo 21 Blade 2. (USA 2002). O:

Guillermo del Toro. K16. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput

7,50 e.

Mikä on provenienssi? Filosofian maisteri Kersti Tainio kertoo taideteosten provenienssistä eli omistushisto­riasta sekä teosten matkasta museo­kokoelmiin. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 18. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e.

Bluesia 100 vuotta. Kolmiosaisessa runsain musiikkinäyttein höystetyssä luentosarjassa käydään lävitse bluesin vaiheet sen juurista nykypäivään. Luennoitsijana Matti Laipio. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Ihan kasaria: Vuosien 1979–88 taide Juhani Kirpilän kokoelmassa. Teema­opastuksella taidekodin opas, filoso­fian maisteri Karoliina Arola kertoo Juhani Kirpilän viimeisten vuosien hankinnoista. Taidekoti Kirpilä (Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs) klo 17. Vapaa pääsy.

Rakkaus – Intohimoisia suudelmia ja äidinrakkautta. Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teema­kokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Taiteen maisteri Tuija Ekegren esitelmöi. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3) klo 17.15. Vapaa pääsy.

Latina ja kreikka Euroopan kielten taustalla. Filosofian maisteri Lauri Marjamäen luennolla kerrotaan, miten kirjallinen kulttuuri kukoisti 2000 vuotta sitten antiikin Kreikassa ja Roomassa. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Ekofilosofiaa jalkautettuna. Filosofian maisteri Lassi Raution luennolla pohditaan koronan ja ilmastokatastrofin yhteisiä juurisyitä. Opistotalo, luokka 401 (Helsinginkatu 26) klo 17. Vapaa pääsy.

Demokratia ja yleinen mielipide tekoälyn aikakaudella. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma luennoi Tekoälyn ja sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia -sarjassa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17. Vapaa pääsy.

Klassinen musiikki televisiossa vuosien varrella – muistoja ja ajankuvaa Pasilan studiosta. Konkarikeskiviikoissa sukelletaan Suomi-viihteen legendojen ja moniosaajien kanssa kotimaisen musiikin ja musiikkiviihteen tähtihetkiin. Aarno Cronvall kertoo viihdekonkareista Suomen musiikin kunniagalleria -näyttelyssä. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A) klo 11. Liput 12,50–25 e.

Kansantansseja elävän musiikin säestyksellä: Portugali & Puola. Työpajassa voit opetella soittamaan tanssien taustaksi tai tanssimaan itse. Kaikenlaiset soittimet ja tanssitaidot tervetulleita. Kielinä englanti, suomi, espanja ja arabia. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Lapsille

Moonshine. Teater Tellus, Annantalo, teatteriluokka (Annankatu 30) klo 19. Vapaa pääsy.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Puuhiset. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 18. Liput 10–15 e.

