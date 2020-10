Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19 ja 21. Liput 20, 24 ja 28 e.

Trubaduuri. Giuseppe Verdin ooppera. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–99 e.

M-klubi: Cuejero & Anette Åkerlund. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 6–11 e.

Beethoven 250: Uuden edessä. Taide­yliopiston Sibelius-Akatemian opettajat soittavat Beethovenin teoksia, joita yhdistää sama sävellysajankohta. Sibelius-Akatemia (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 19. Liput 6,50–18 e.

Eedenin maku. Jonna Järnefelt, laulu, ja Jukka Leppilampi, kitara, laulu. Café Engel(Aleksanterinkatu 26) klo 21. Liput 10 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Kallion kirjasto (Viides linja 11) klo 12. Vapaa pääsy.

Kaartin soittokunnan kamarimusiikkikonsertti. Konservatorio (Ruoholahdentori 6) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

Esa Pulliainen w/ Mr. Breathless. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 30 e.

Behm. Levynjulkkarit. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 27 e.

Silmien takana: Jesse Markin – Ulkopuolisuus. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 18 e.

In the Spirit of Jaco Pastorius. Tero Saarti, trumpetti, Kasperi Sarikoski, pasuuna, Pope Puolitaival, alttosaksofoni, Joonatan Rautio, tenorisaksofoni, Holger Marjamaa, koskettimet, Jussi Lehtonen, rummut, Abdissa Assefa, perkussiot, Timo Hirvonen, sähköbasso. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 25 e.

Six String Underground: Erja Lyytinen. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 19. Liput 28 e.

Femu Brass Band. Dj Heinz. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Vapaa pääsy.

Alvi's Dixie Stompers. Laulusolistina Nina Lindroos. Vierailevana orkesterina Acoustic Dixie Six. E.T. Charlie (Haukilahden ostoskeskus, Haukilahdenkatu 5, Espoo). Liput 15 e.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Helatorstai-klubi ja kirjanjulkkarit. Minun tieni -kirjanjulkaisutilaisuudessa esiintyvät Nieminen & Litmanen, The Mes, Kiss Disease ja Imitaattori Kimmo T. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 20. Vapaa pääsy.

Teatteri

Afganistan 100 – the years of interdependence. Tehdas-teatteri, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50 ja 25 e.

Akseli ja Mary. Keski-Uudenmaan teatteri, Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula) klo 18. Liput 28 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16–32 e.

Evakko. Karjalainen Näyttämö, Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 19. Liput 20 e.

I niin kuin Idiootti. Rauhanasema (Veturitori 3) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Kuunteleminen. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 19. Liput 15 ja

18 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Lokki. Stoa, musiikkisali (Turunlinnantie 1) klo 14. Liput 6 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu, studio 2 (Haapaniemenkatu 6) klo 18. Liput 7 ja 15 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Hitler ja Blondi. Ohjaus Michael Baran, pääroolin Hitlerinä näyttelee Seela Sella. Kansallisteatteri (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri ­

esittää. Käsikirjoitus ja ohjaus Sanna Hietala. Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Muut menot

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Maa järisee (Italia 1948). O: Luchino Visconti. S. Klo 19 Viimeinen mies (USA 1971). O: Boris Sagal. K16. . Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kirjailijavieras Tiina Raevaara. Kirjailijaa haastattelee filosofian maisteri Päivi Hytönen. Maunula-talo, kirjasto (Metsäpurontie 4) klo 18. Vapaa pääsy.

Torstaina iltapäivällä. Näyttelijä Heidi Heralaa haastattelee Päivi Istala. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 13–14. Vapaa pääsy.

Lapsille

Kullervo. Teatteriryhmä Vire, Annantalo, juhlasali (Annankatu 30) klo 18. Vapaa pääsy.

Poika ja varis. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 18. Liput 14–18 e.

Avoin studio taaperoille. Taidetyöpajassa 1,5–3-vuotiaat tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin. Kielinä englanti ja suomi. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 10–11 ja 11–12. Vapaa pääsy.



