Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Seppo Hovi Antti Sarpila quartet. Café Carusel (Merisatamanranta 10) klo 18. Vapaa pääsy.

RSO & Suomen Säveltäjät 75 vuotta. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Tuuli Lindeberg, sopraano. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10,50–37 e.

Helsinki Early Music Festival 3.–11. 10. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18 Kehollinen kuuntelu ja varhaisbarokki -työpaja. Cembalisti Marianna Henrikssonin ja koreografi Anna Mustosen ohjauksessa tutustutaan uuden tanssin ja varhaisbarokin musiikin välisiin yhteyksiin kuunnellen ja tanssien. Liput 25 e.

Kymmenen kaunotarta kaipaa kosijaa. Franz von Suppén operetti. Samuli Takkula, baritoni, ja Akseli Ferrand, tenori sekä Helsingin työväenopiston laulun ja esiintymistaidon opiskelijat. Helsingin työväenopisto (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.

Janus ja Anna Hanski. Paikkoja rajoitetusti. Lomakoti Kotoranta (Kotorannantie 74, Nurmijärvi) klo 18 ja 19.30. Liput 26 e.

Sipoon äänet -kitaramusiikkifestivaali 2.–4. 10. Artborg 35 (Pilvilinnantie 2, Sipoo) klo 19 Noiduttu rakkaus – Kekkoset & Komsi. Kekkonen-kitara­kvartetti Ismo Eskelinen, Petri Kumela, Otto Tolonen, Jyrki Myllärinen ja Anu Komsi, sopraano. Liput 17 ja 20 e. Lilla Villan (Jussaksentie 16, Sipoo) klo 21.30 Ukulele-konsertti Duo Arctic Circle Ukulele. Ukulelekonsertissa kitaristi Jarmo Julkunen ja Jaana Isokangas tuovat kansainvälistä tähtisadetta Lilla Villaniin. Liput 17 ja 20 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

DDT Jazzband. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 12 e.

M. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 26 e.

The Holy. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 27 e.

Nicole, Collusions, Misterer. Kaaos­klubi 3 v. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 13 e.

Kake Randelin. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 22. Liput 20 e.

Happy rokkenrol!. Esa Pulliainen ja Mr Breathless. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 25 e.

Vesterinen Yhtyeineen: Kaikki jatkuu hyvin. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 18 ja 20.30. Liput 39,90 e.

Paperi T & Khid. Levyjulkkarit. Kulttuuritehdas Korjaamo, Vaunusali (Töölönkatu 51 B) klo 21. Liput 25 e.

Six String Underground: Jesse Markin. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 19. Liput 25 e.

Five Fifteen. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 15 e.

Gebardi. Dj Günther. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Liput 10 e.

Rock-ilta. Juho Pitkänen Band. Paikkavaraus p. 050 3240402. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppa­keskus Tripla) klo 19. Vapaa pääsy.

Aavistus Festival: audiovisuaalisia live-esityksiä. IAKDS & Tove Nowén (etänä), VJ Mentalny Jez (etänä), Indigo ja Vongoiva. WHS Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 18. Vapaa pääsy.

Klubit

Yo! Kuudes linja raps. Dj:t Didier, Nada, J-Laini ja TBOY. Kuudes linja (Kaikukatu 4) klo 22–4. Liput 12 e.

Teatteri

Afganistan 100 – the years of interdependence. Tehdas-teatteri, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50 ja 25 e.

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Jukka Lindström – Välihuuto. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 18 ja 21. Liput 22–25 e.

Kaikki äidistäni. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Kuin ensimmäistä päivää. Teatteri Mellu, Kurkimäen korttelitalo (Karpalokuja 7 A) klo 19 (ensi-ilta). Vapaa pääsy.

Kuunteleminen. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 19. Liput 15 ja

18 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Livet ditt as. Blaue Frau, Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 28 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Amerikansuomalaiseen kansanmusiikkiin perustuva musiikkiteatteriesitys. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu, studio 2 (Haapaniemenkatu 6) klo 14 ja 19. Liput 7 ja 15 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Keikkaa pukkaa. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 36 ja

39 e.

Tuohtumus. Esitys kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Tanssi

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Muut menot

Aikuisten Lepolounge: Taidejooga. Tule aikuisille suunnattuun taide­joogaan pysähtymään itsesi äärelle. Päivä sisältää 55 minuutin joogaharjoituksen, josta siirrytään tauon kautta 55 minuutin taideosuuteen. Aikaisempaa kokemusta joogasta tai taiteen tekemisestä ei tarvita. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 18. Liput 10 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Jälkeä jättämättä. Elämyspakohuone, jonka visuaaliseen ilmeeseen on osallistunut neljä kuvataiteilijaa. Pakohuone sijaitsee osoitteessa Fabianinkatu 23. Liput 17–30 e ryhmän koosta riippuen.

Valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku. Kruunuvuorenrannan Öljysäiliöön 468 on rakennettu valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku, josta voi nauttia säiliön ulkopuolella. Teoksen äänen on suunnitellut Aki Päivärinne, ja äänimaailmassa Cupolaa soittaa Lauri Wuolio. Valot ovat Jari Vuorisen käsialaa ja teoksen on kuratoinut Ilkka Paloniemi. Kruunuvuoren öljysäiliö (Koirasaarentie 35) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Cléo viidestä seitsemään (Ranska/Italia 1961). O: Agnès Varda. K16. Klo 19 Jerichow (Saksa 2008). O: Christian Petzold. K12. Klo 21 Blade 2 (USA 2002). O: Guillermo del Toro. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput

7,50 e.

Röster från pestens år. Ruotsinkielinen äänikävely syksyssä 1710. Omatoimikävelyllä matkataan aikakauteen, jolloin Helsinkiä piinasi rutto. Opastus kuunnellaan älypuhelimesta ilmaisella sovelluksella "Echoes interactive sound walks". Kierros alkaa Vanhan kirkkopuiston Bulevardin portilta. Vapaa pääsy.

Sea Life. Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. ­Vierailuajat varataan ja liput myydään verkkosivulla (www.visitsealife.com/helsinki). Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna su–pe klo 10–17, la 10–20. Liput 16,50 e. Lapset 13,50 e. Sunnuntailippu 12,50 e. Perhelippu ­

55 e.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Kolme pientä porsasta. Tutussa ­sadussa on uusia yllätyksellisiä juonen käänteitä. Kantavana teemana on erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä yhdessä toimimisen ­merkitys ja ilo. Lavalla Antero Reinistö ja Anne Lihavainen. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput

12 e.

The Emperor’s New Clothes. Red Nose Company, Annantalo (Annankatu 30) klo 18. Vapaa pääsy.

Mamia Company: Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Vuorovaikutteinen tanssisatu yksinäisyydestä ja perheen tärkeydestä. Esiintyjät Nina Mamia ja Kasperi Nordman. Sopii yli 3-vuotiaille. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 10. Liput 6 e.

Naperokino: Huolenpito ja rakkaus. Annantalo (Annankatu 30) klo 10. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.