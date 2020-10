Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Syksyinen fokstrotti Sergei Sokolovin sävellyskonsertti. Sergei Sokolov, flyygeli, Joonas Tuuri, kontrabasso, ja Ville Luukkonen, rummut. Hyvän Paimenen kirkko (Palosuontie 1) klo 19. Liput 17,50 e.

Helsinki Early Music Festival 3.–11. 10. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 15 Hiljaisuusmusiikkia. Eero Palviainen, luuttu, soittaa Weissin teoksia. Vapaa pääsy. Kannelmäen asema klo 18 Yllätyksiä Kaarelassa. Enintään 45 minuutin mittainen opastettu kävelyretki rauhalliseen tahtiin päättyy FiBOn traverso-duon tarjoamaan 20 minuutin mittaiseen konserttiin. Vapaa pääsy.

Kymmenen kaunotarta kaipaa kosijaa. Franz von Suppén operetti. Samuli Takkula, baritoni, ja Akseli Ferrand, tenori sekä Helsingin työväenopiston laulun ja esiintymistaidon opiskelijat. Helsingin työväenopisto (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.

Kirkkonummen kamariorkesterin konsertti. Johtaa Ville Mankkinen. Alli Mankkinen, sello. Kirkkoharjun koulu (Kirkkotallintie 6 A, Kirkkonummi) klo 18. Liput 10 ja 15 e.

All the Colours in the Universe. Kamarikuoro Audite. Konservatorio (Ruoholahdentori 6) klo 16. Vapaa pääsy.

Sipoon äänet -kitaramusiikkifestivaali 2.–4. 10. Sipoon kirkko (Kuninkaantie 19, Sipoo) klo 18 Lokakuun idylli. Sipoon Äänet -festivaaliensemble johtajanaan Tapio von Boehm. Petri Kumela, kitara. Liput 17 ja 20 e.

Muistojen Laulut. Angelika Klas, sopraano, Hannu Lehtonen, baritoni, ja Seppo Hovi, piano ja juonto. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 15 ja 18 e.

Hôtel Paris – operettiseikkailu. Esiintymässä Emilia Vesalainen-Pellas, laulu, Reetta Ristimäki, laulu, Ville Salonen, laulu, Mauri Saarikoski, viulu, ja Jukka Nykänen, piano. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 28 ja 32 e.

Keikat

Aavistus Festival 2020 Päätapahtuma. Esiintyjinä mm. O Samuli A, World Canvas, Random Doctors, Svärmorstunga, Anni Laser, Closedeyevisuals, Annie West, Desto ja Samuli Kemppi. Valkoinen sali (Aleksanterinkatu 16–18) klo 17.30. Liput 20 e.

Modern Talking Reloaded. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 22. Liput

20 e.

Jarkko Martikainen. Korjaamo, vintti (Töölönkatu 51 B) klo 19. Liput 22 e.

Mirkka. Ufon Laulukerho. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 21. Vapaa pääsy.

Jan Stenfors, Puka Oinonen & Ville Samuel. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20 ja 22. Liput 12 e.

Jonna Tervomaa & Jussi Jaakonaho Sähköduo. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 28 e.

One Desire, Rämlord. One Desiren levynjulkkarit. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 22 e.

Uncle John Band. Storyville (Museokatu 8) klo 23. Liput 12 e.

Reiska Laine Trio feat. Mirja Mäkelä. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 12 e.

Purtenance, Refusal, Bloodlands. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 8 e.

Hoedown. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Booster. Dj Anton. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Liput 10 e.

Klubit

Lauri Haav. Ääniwalli (Pälkäneentie 13) klo 20. Liput 15 ja 17 e.

Teatteri

Afganistan 100 – the years of inter­dependence. Tehdas-teatteri, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50 ja 25 e.

Akseli ja Mary. Keski-Uudenmaan teatteri, Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula) klo 18. Liput 28 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatteri(Revontulentie 8 A, Espoo) klo 14. Liput 20, 34 ja 37 e.

Improvisoitu esitys. Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 13. Liput 7–17 e.

Kapsäkin iltaimprot. Bistro K (Hämeentie 68) klo 21.30. Liput 14,90 e.

Kirka-musikaali: Hetki lyö. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 19. Liput 29–43 e.

Kuin ensimmäistä päivää. Teatteri Mellu, Kurkimäen korttelitalo (Karpalokuja 7 A) klo 19. Vapaa pääsy.

Kuunteleminen. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 15. Liput 15–18 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Livet ditt as. Blaue Frau, Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 18. Liput 28 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 16. Liput 17,50–35 e.

Stella Polaris 30 v!. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 18. Liput 16–34 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu, studio 2 (Haapaniemenkatu 6) klo 14. Liput 7 ja 15 e.

Vihan jumala. Kirjan talo (Kirjatyöntekijänkatu 10 B) klo 15. Liput 17 e.Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Keikkaa pukkaa. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 14. Liput 36 ja

39 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Tanssi

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 14. Liput 15–109 e.

Muut menot

Opastettu kävelyretki Kallioon ja Linnunlaulun huviloille. Tutustutaan Kallioon ja Linnunlaulun huviloihin. Kuullaan alueen historiasta ja tästä päivästä. Lähtö Kallion kirjaston edestä. Good Guide Helsinki oppaat järjestää. Kallion kirjasto (Viides linja 11) klo 12. Liput 10 e.

Shahi Derky and Mariangela Pluchino. IHME Helsinki ja Academy of Moving People and Images (AMPI) järjestävät elokuvanäytöksen ja siihen liittyvän keskustelun. Ohjelman on kuratoinut taiteilija Tellervo Kalleinen, joka johtaa myös keskustelua kahden elokuvantekijän, Shahi Derkyn ja Mariangela Pluchinon, kanssa. Keskustelu käydään englanniksi. Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4, Keskustakirjasto Oodi) klo 10. Vapaa pääsy.

Valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku. Kruunuvuorenrannan Öljysäiliöön 468 on rakennettu valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku, josta voi nauttia säiliön ulkopuolella. Teoksen äänet soivat päivittäin aamukymmenestä iltakymmeneen. Iltaisinsiiloon syttyvät myös teoksen valot kaupungin hämärtyessä iltaan. Kruunuvuoren öljysäiliö (Koirasaarentie 35) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15.30 Cómicos (Espanja/Argentiina 1954). O: Juan Antonio Bardem. Klo 17.30 Bellissima (Italia 1951). O: Luchino Visconti. S. Klo 19.30 Kassandran silta (GB/Italia/Saksa 1976). O: George P. Cosmatos. K18. Kino Regina (Keskus­takirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Opastettu kävelyretki Punavuoreen ja Eiraan. Kuullaan Rööperin mielenkiintoisesta menneisyydestä ja tämän päivän trendikkäästä Punavuoresta. Ihastellaan Eiran kauniita huviloita. Good Guide Helsinki oppaat järjestää. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 15. Liput 10 e.

Kansanurheilua seitsemän veljeksen hengessä. Kurranlyönnin näytösottelu Seurasaaressa. Näytösottelussa kamppailee vastakkain kaksi Helsingin yliopiston ainejärjes (Nefa ry ja Putkinotko ry). Tilaisuus on osa Seitsemän veljeksen 150 juhlavuotta. Seurasaari, juhlakenttä (Seurasaarentie) klo 14. Vapaa pääsy.

Opastus Suomen taiteen tarina -näyttelyyn. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 13. Museon pääsymaksu 15 ja 17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Yleisöopastus Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyssä. Suomenkielinen yleisöopastus klo 14, ruotsinkielinen kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40). Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa apääsy alle 18-vuotiialle.

Lapsille

Tapiola Sinfonietta: Avain hukassa -lastenkonsertti. Kutitus-festivaalilla kuullaan ja nähdään maailman ensiesityksenä Tapiola Sinfoniettan uusi lastenkonsertti. Sanna Manderin suosittuun lastenkirjaan perustuvan konsertin musiikin on säveltänyt Marzi Nyman, joka myös johtaa Tapiola Sinfoniettaa. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 15. Liput 10 e.

Kutitus: Hilla ja salaperäinen saarni. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 10. Liput 12 e.

Pomppulinnan kreivi levynjulkaisukonsertti: Mandariinipäivä. Musiikki­teatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 13. Liput 14 ja 20 e. Perhelippu 65 e.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 16. Liput 14,50 e.

Koiramäen Suomen historia. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 20–38 e.

Kolme pientä porsasta. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 15. Liput

12 e.

Poika ja varis. Tanssiteatteri Hurjaruuth (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A) klo 13 ja 15. Liput 14–18 e.

Puuhiset. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 12 ja 15. Liput 10–15 e.

The Emperor’s New Clothes. Red Nose Company, Annantalo (Annankatu 30) klo 13. Vapaa pääsy.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tanssi­teatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 14 ja 16. Liput 14,50 e.

Jokeri Pokeri Box. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 16. Liput 13,50 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa