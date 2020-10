Valikoima menoja.

SUNNUNTAI

Konsertit

Helsinki Early Music Festival 3.–11. 10. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 18 Venetsian loistoa. Suomalaisen barokkiorkesterin kymmenhenkinen FiBO Players -kamarikokoonpano soittaa muun muassa Monteverdin, Merulon, Albinonin, Galuppin ja Vivaldin teoksia. Liput 14,50, 29 ja 37 e.

Kymmenen kaunotarta kaipaa kosijaa. Franz von Suppén operetti. Samuli Takkula, baritoni, ja Akseli Ferrand, tenori sekä Helsingin työväenopiston laulun ja esiintymistaidon opiskelijat. Helsingin työväenopisto (Helsinginkatu 26) klo 15. Vapaa pääsy.

Joseph Haydnin puutarhassa.

Pia Freund, sopraano, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, viulu, Jussi Seppänen, sello, ja Tuija Hakkila, fortepiano.

Mm. Bachin, Boccherinin ja Martinesin musiikkia. Klassikkoparatiisi live -konsertti. Balderin sali (Aleksanterinkatu 12) klo 15.30 ja 17. Liput 10, 20 ja 25 e.

Appassionata – Beethovenin juurilla. Risto-Matti Marin, piano. Kauniaisten kirkko (Kavallintie 3, Kauniainen) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.

Pietarista Pariisiin – säveltäjäystävyyttä yli rajojen. Linda Hedlund, viulu, ja Elisa Järvi, piano, esittävät Debussyn ja Stravinskyn teoksia. Suvi Olavinen lausuu Debussyn teoksiin liittyviä runoja ja tekstejä sekä juontaa ohjelman. Uusi paviljonki (Läntinen Koulupolku 3, Kauniainen) klo 15. Liput 20–30 e.

Sipoon äänet -kitaramusiikkifestivaali 2.–4. 10. Topeliussali (Pohjoinen Koulutie 2, Sipoo) klo 15 Harmo ja minä. Vesa Vierikko, kertoja, ja Petri Kumela, kitara. Liput 17 ja 20 e. Artborg 35 (Pilvilinnantie 2, Sipoo) klo 18 Sipoon äänet -oppilaskonsertti. Kitarakurssin päätöskonsertti. Vapaa pääsy.

Hôtel Paris – operettiseikkailu. Esiintymässä Emilia Vesalainen-Pellas, laulu, Reetta Ristimäki, laulu, Ville Salonen, laulu, Mauri Saarikoski, viulu, ja Jukka Nykänen, piano. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 14. Liput 28 ja 32 e.

Teatteri

Akseli ja Mary. Keski-Uudenmaan teatteri, Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula) klo 18. Liput 28 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 15. Liput 14 ja 17 e.

Kreivitär Amalien draamakierros. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 13. Liput 20 e.

Kuin ensimmäistä päivää. Teatteri Mellu, Kurkimäen korttelitalo

(Karpalokuja 7 A) klo 15.

Vapaa pääsy.

Luolamies. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 16. Liput 32,50–35,50 e.

Eskon runot ja pari matkakumppania. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 18. Liput

20–40 e.

Tanssi

I'm not entirely here (cybersad). Tiia Kasurisen tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Muut menot

Muumit 75 -näyttelyn opastus. Johdanto näyttelyyn Rohkeus, rakkaus, vapaus!. Klo 12 englanniksi ja klo 13 suomeksi. Maksimiosallistujamäärä 50 henkeä. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34). Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Kantakaupungin galleriakierros. Opastetulla galleriakierroksella tutustutaan kantakaupungin taiteilijavetoisiin gallerioihin. Mukana ovat Galleria G, Valokuvagalleria Hippolyte, Galleria Sinne, Galleria Sculptor ja tm-galleria. Galleriakierros alkaa Hanna Westerbergin näyttelystä tm-galleriassa. tm-galleria (Erottajankatu 9 B) klo 14. Vapaa pääsy.

Levymessut. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 11–16. Liput 3 e.

Ullanlinna & Punavuori -pihakirppis. Säävaraus. Vuorimiehenpuistikko klo 11–16. Vapaa pääsy.

Stadin Silakkamarkkinat 4.–10.10.. Kalastajat myyvät tuotteitaan suoraan kalastajaveneistä ja myyntimökeistä. Markkinat ovat avoinna Kauppatorilla su–pe klo 9–19, la klo 7–15. Vapaa pääsy.

Valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku. Kruunuvuorenrannan Öljysäiliöön 468 on rakennettu valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku, josta voi nauttia säiliön ulkopuolella. Teoksen äänet soivat päivittäin aamukymmenestä iltakymmeneen. Iltaisin, auringon laskun aikaan, siiloon syttyvät myös teoksen valot kaupungin hämärtyessä iltaan. Kruunuvuoren öljysäiliö (Koirasaarentie 35) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaalin joutomaakävely: Verta ja hiilihappoa. Kierroksella esitellään mm. alueen entisiä teollisuuslaitoksia: hiilihappotehdas, Suomen suoliliike ja Valtion margariinitehdas sekä Kaurismäen elokuvien kuvauspaikkoja. Kävelylle lähdetään Työpajankatu 13:n edestä kello 14. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Saariston lapset ja hylje (Ruotsi 1964). O: Olle Hellbom. S. Klo 17 Delete history (Ranska 2020). O: Benoît Delépine, Gustave Kervern. Klo 19.30 Cronos (Meksiko 1993). O: Guillermo del Toro. K16. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Lapsille

Kutitus-Disko. Dj Mikke ja tanssittajat Ella & Marissa. Paikkoja rajoitetusti, täytetään saapumisjärjestyksessä. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Kutitus: Pikku Papun orkesteri. Pikku Papun Orkesteri ja Satu Tuomisto Projekti esittävät: Tanssiva takapiha. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 13. Liput 12 e.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 15. Liput 14,50 e.

Mamia Company: Kisu Pikkulainen vaarojen varjoissa. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 15. Liput 6 e.

Leikkipäivä. Rokkasoppa esiintyy. Yhteisleikkejä, pelejä, kisoja ja rokkibingo. Vaappuva ankka (Kynäkatu 6, Espoo, Kauppakeskus Suuris) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Eppel & Peppelin juhlaesitys. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 15. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Konsertit

Helsinki Early Music Festival 3.–11. 10. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 19 Byrd ja Frescobaldi. Cembalisti Marianna Henriksson ja koreografi Anna Mustonen yhdistävät William Byrdin ja Girolamo Frescobaldin teoksiin tanssia. Liput 15 ja 20 e.

Zagros Ensemble. Klang-konserttisarjaa. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 11,50–20 e.

Mini-Taiga: Maisa Saari. Maisa Saari, viulu , Tommi Miettinen, kitara, ja Tuuli Jaakonaho, harmooni. Sibelius-Akatemia (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 14. Vapaa pääsy.

Teatteri

Ismo & Kaverit – Uusien juttujen ilta. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 18. Liput 31 e.

Improvisoitu esitys. Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 17. Liput 7–17 e.

Yhtä matkaa. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 30 ja 33 e.

Tanssi

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Muut menot

Työttömiä syyllistämälläkö työllisyys nousuun? Maanantaiklubin keskustelua avaamassa Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Helsingin Työkanavan toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola ja SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg. Vetäjinä Maria Malmström ja Yrjö Hakanen. Oiva (Porthaninkatu 5) klo 19. Vapaa pääsy.

Puolan elokuvaviikot 5.–9.10. Ohjelmistossa kolme uutta puolalaista elokuvaa ja neljä Jarmo Jääskeläisen Puolaa käsittelevää dokumenttielokuvaa. Tarkat ohjelmatiedot osoitteessa www.suomi-puola.net/elokuvaviikko/2020-elokuvaviikot. Kino K-13 (Kanavakatu 12). Vapaa pääsy.

Anneli Sauli -retrospektiivi. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 17.15. Liput 8 ja 10 e.

Palatseja ja patruunoita – aateliston ja porvariston Helsinki. Opastettu kävelykierros tutustuttaa vaurastuvaan Helsinkiin – huvielämän ja kulttuurin kehtoon tarinoineen. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Ritarihuoneen edessä (Ritarikatu 1) klo 12. Liput 10 e (käteinen tai MobilePay).

Toastmasters – Puhetaitojen treenikerho. Stadin Sanasepät on puhe-, vaikuttamis- ja johtamistaitojen kehittämiseen erikoistunut yhteisö. Villi Wäinö (Kalevankatu 4) klo 17.30–19.30. Vapaa pääsy.

Lapsille

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Nukketeatterimuskari. Muskarissa lauletaan, soitetaan ja leikitään, ja tutustutaan musiikin kautta myös nukketeatterin maailmaan, vanhempien kanssa. Nukketeatteri Sampo, lämpiö (Erottajankatu 7) klo 10.30. Liput 8 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.