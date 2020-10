Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Kaikki jatkuu hyvin. Vesterinen Yhtyeineen vahvistettuna jousiorkesterilla. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 18 ja 20.30. Liput 39,90 e.

Helsinki Early Music Festival 3.–11.10. Kannel-Krouvi (Sitratori, Sitrakuja 4) klo 19 Räpätätiivi. Räpin ja barokin ajan puhelaulun yhdistämisestä alkunsa saaneessa esityksessä on mukana Kaarelan asukkaita, FiBOn muusikoita ja Kansallisteatterin näyttelijöitä. Vapaa pääsy. Ravintola Willihanhi (Puustellinpolku 8) klo 21 Räpätätiivi. Vapaa pääsy.

Elvis vs Beatles. Raulis Memphis Band ja Tinos. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 30 e.

Mini-Taiga: Archaic X. Jonna Lankinen, viulu, Ilona Viitala, harmonikka, Saija Penttilä, kontrabasso, ja Petri Prauda, cittern ja yhtyeen ohjaus. Sibelius-Akatemia, kamarimusiikkisali (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 13. Vapaa pääsy.

Marianne Gustafsson Burgmann – Hommage à Rheinberger – erään aikakauden päätös. Marianne Gustafsson Burgmann, urut. Johanneksenkirkko (Korkeavuorenkatu 12) klo 19. Vapaa pääsy.

Sinussa on tähtien valo. Johanna Kärkkäinen, huilu, Maiju Vaahtoluoto, mezzosopraano, Minttu Siitonen, piano, ja Suvi Olavinen, lausunta. Johanna Kärkkäisen runokirjan julkaisukonsertti. Debussyn, Bachin ja Ravelin musiikkia. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2, Kallion kirkko) klo 19.30. Liput 20 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Jakomäen kirjasto (Jakomäenkuja 3) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Saara Tallqvist, AWA. Saara Tallqvistin levyjulkkarit. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 10 e.

AfroSpace HopRap. AfroSpace HopRap yhdistää rappia, hip hopia, afrikkalaista rytmiikkaa, jazzimprovisaatiota ja elektronista musiikkia. Raoul Björkenheim, Otso Pakarinen ja Ismaila Sanè työskentelevät yhdessä nuorten sanataiteilijoiden kanssa. Kulttuurikeskus Caisa, sali (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Armo, Destroyer2048, Ilmatieteen Laitos, Captain Heroin, Astral Zombie. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 5 e.

JAF Trio. Rytmihäiriö-klubi. Adele Sauros, saksofoni, Joonas Tuuri, kontrabasso, ja Frederik Emil Bülow, rummut. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Tessa Virta Trio. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Beer Brauchen Brass Band, Visa ja Bratwurstit. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Vapaa pääsy.

Balance Breach, My Favourite Nemesis & Dead End Scene. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19.30. Liput 10 e.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Improvisoitu esitys. Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 18.30. Liput 7–17 e.

Jukka Lindström – Välihuuto. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22–25 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Rakkauskirjeitä. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 30 ja 32 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu, studio 2 (Haapaniemenkatu 6) klo 14 ja 19. Liput 7 ja 15 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Vai jotain muuta? Teatterikorkeakoulu, luokka 534 (Haapaniemenkatu 6) klo 19.30 (ensi-ilta). Liput 9 ja 17 e.

Tanssi

Joy Riot. Zodiakin koreografin Sari Palmgrenin ja työryhmän uuden teoksen esittävät tanssijat Minna Karttunen, Oskari Turpeinen, Kaisa Niemi ja Krista-Julia Arppo. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 16,50, 25 ja 31 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Muut menot

Stadin Silakkamarkkinat 4.–10.10. Kalastajat myyvät tuotteitaan suoraan kalastajaveneistä ja myyntimökeistä. Lisäksi Havis Amandan vierestä löytyy Saaristolaistori, johon kokoontuu ruoka- ja käsityöläistuotteiden myyjiä saaristosta sekä lähiseudulta. Markkinat ovat avoinna Kauppatorilla su–pe klo 9–19, la klo 7–15. Vapaa pääsy.

Ateneum Live X Ronja Salmi: Kultakausi ja nykymuoti. Ateneum Live on keskustelusarja työstä, taiteesta ja elämästä. Toimittaja Ronja Salmen vieraina ovat suunnittelijat Outi Korpilaakso ja Anni Ruuth. Ateneum, Bistro (Kaivokatu 2) klo 18. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelyretki Töölönlahdelle. Kuullaan Töölönlahden tärkeistä rakennuksista: Oodi, Musiikkitalo ja Hakasalmen huvila ja vieraillaan Talvipuutarhassa. Sieltä matka jatkuu Linnunlaulun huviloille. Lähtö kirjasto Oodin edestä Kansalaistorin puolella olevan oven edestä. Good Guide Helsinki oppaat järjestää. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 12. Liput 10 e.

Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus. Miten kulttuuriperintöä on aiemmin hyödynnetty ja kuinka ymmärrys monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä voi 2020-luvulla tukea kestävää kehitystä? Tilaisuudessa julkistetaan Suomen Muinaismuisto­yhdistyksen juhlajulkaisu Suomen Museo – Finskt Museum 2020 ja julkaisun kirjoittajista koostuva paneeli pohtii kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34) klo 18. Vapaa pääsy.

Keskustelutilaisuus. Kirpilän videotaideohjelman As Seen on Television – Kuin kuvaruudussa kuratoinut AV-arkin ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen sekä sarjan taiteilijat Laura Horelli ja Marko Lampisuo keskustelevat teoksista sekä televisioon ja videoihin liittyvistä tunteista ja jakamisen kulttuurista. Tilaisuuteen on 30 paikkaa, jotka täytetään saapumisjärjestyksessä. Taidekoti Kirpilä (Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6. krs) klo 17. Vapaa pääsy.

Bluesia 100 vuotta. Kolmiosaisessa runsain musiikkinäyttein höystetyssä luentosarjassa käydään lävitse bluesin vaiheet sen juurista nykypäivään. Luennoitsijana Matti Laipio. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Calle Mayor (Espanja/Ranska 1956). O: Juan Antonio Bardem. Klo 18.40 Kolme episodia (Italia 1953 + 1962 + 1967). O: Luchino Visconti. K16. Klo 21 Barbara (Saksa 2012). O: Christian Petzold. K12. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Puolan elokuvaviikot 5.–9.10. Ohjelmistossa kolme uutta puolalaista elokuvaa ja neljä Jarmo Jääskeläisen Puolaa käsittelevää dokumenttielokuvaa. Tarkat ohjelmatiedot osoitteessa www.suomi-puola.net/elokuvaviikko/2020-elokuvaviikot. Kino K-13 (Kanavakatu 12). Vapaa pääsy.

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 12. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Raapekartonkityö Tove Janssonin innoittamana. Työpaja sopii sekä aikuisille että lapsille. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko. Vuotalo, aula (Mosaiikkitori 2) klo 16–18. Vapaa pääsy.

Kirjailijavieraana Viljami Puustinen. Veljekset Gallén -kirjasta Viljami Puustisen kanssa keskustelee Jussi Nevalainen. Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Edunvalvonta, testamentti ja perintö. Varatuomari Tuomas Rönkkö kertoo edunvalvontavaltuutuksen ja testamentin laatimisesta ja perintöasioista. Laaksolahden kirjasto (Veininkatu 24, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Haaksirikkojen ja pelastustoiminnan historiaa 1700-luvun Suomenlahdella. Dosentti Mikko Huhtamies luennoi Kulttuurikulma: Merihistoriaa halki vuosisatojen -sarjassa. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13. Vapaa pääsy.

Juomaa ruuan kanssa ja illanviettoihin – naiset ja olut 1960-luvulla. Yliopistonlehtori Hanna Kuusi luennoi. Oispa kaljaa -näyttelyn ohjelmaa. Luentoa voi seurata myös livenä museon Facebook-sivulla. Hotelli- ja ravintolamuseo (Tallberginkatu 1 G) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Nauru pidentää ikää. Psykologi Pirkko Lahti luennoi aiheesta Seniorifoorumin tilaisuudessa. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 13. Vapaa pääsy.

Monta on laulua – runoja valosta ja varjosta. Työväenopiston Kampin lausuntaryhmän esitys. Ohjaus Katri Mehto. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 10.45. Vapaa pääsy.

Rivitanssin alkeiskurssi. Tunnilla opiskellaan perusaskeleita sekä helppoja alkeistansseja. Sali on iso joten pystymme pitämään turvavälit. Ylle rento, kevyt vaatetus ja liukaspohjaiset sisäkengät. Vartiokylän työväentalo (Rusthollarinkuja 3) klo 18–19. Liput 8 e.

Lapsille

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10. Liput 14,50 e.

Sirkus Sampo. Nukketeatteri Sampo, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 10. Liput 12 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Sammakkolammikko. Vuorovaikutteinen tanssisatu puhtaan veden tärkeydestä. Esiintyjät Nina Mamia ja Kasperi Nordman. Lippuvaraukset mamiacompany@gmail.com. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 18. Liput 6 e.

