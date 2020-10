Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Helsinki Early Music Festival 3.–11.10. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 14 ja 18 Prinsessa ja sikopaimen. Esiintyjinä ovat Anni Elonen, Louna Hosia ja Julia Tamminen. Ilmoittautuminen: toimisto@fibo.fi. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen tukimaksu. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 19 Kuningattarien Rooma. Pirkanmaan Barokin yhtye. Liput 25 ja 30 e.

Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Kari Tikan säveltämä ja käsikirjoittama ooppera. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 42,50, 44 ja 48 e.

Minimalia I. Kreeta-Julia Heikkilä ja Laura Vikman, viulu, Atte Kilpeläinen, alttoviulu ja Markus Hohti, sello. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Postal Pieces. Cellogram. Juho Laitinen, sello. Rankka (Eerikinkatu 36) klo 15. Vapaa pääsy.

Pianoduo Tiina Karakorpi ja Salla Pynssi. Vuotalo, aula (Mosaiikkitori 2) klo 18. Vapaa pääsy.

HKO Idylli II. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Risto Joost. Janne Mertanen, piano, Atte Kilpeläinen, alttoviulu, viola ja Auri Ahola, koreografia, tanssi. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Liput 6,50–41 e.

Beethoven VIII -konsertti. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Klaus Mäkelä. Solistina Anni Haapaniemi, oboe. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 19–29 e.

Laurus Nuorisokuoron 25-vuotisjuhlakonsertti. Valtakunnallista tunnustusta saavuttaneen Vantaan musiikki­opiston tyttökuoron juhlakonsertti. Johtaa Heidi Harinen. Livestream (Youtube: Vantaan musiikkiopisto – Vanda musikinstitute). Vantaan musiikkiopisto (Patotie 2, Vantaa) klo 19.

Keikat

Ennakkotiedoista poiketen Sid Hillen ja Pepa Päivisen Jazzanti-konsertti Laulumiehissä (Hietaniemenkatu 2) klo 19 on peruttu.

Skyjoggers, From Grotto. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21. Vapaa pääsy.

Void Cruiser, Orbiter, Earthbound Machine. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

Acoustic Dixie six feat. Nina Lindroos. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Django Collective Helsinki Open JAM. Toveri (Castréninkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Maustetytöt. Sellosali (Soittoniekan­aukio 1, Espoo) klo 19. Liput 25 e.

Antti Lötjönen Quintet East. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 28 e.

Halibears. Levynjulkkarit. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Beer Brauchen Brass Band. Dj Heinz. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Vapaa pääsy.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14–28 e.

Eino Leinon eksät. Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2, Kallion kirkko) klo 19. Liput 25 e.

Elvi S. – Huomisen tekijä. Karanteeniteatteri, Tiivistämö (Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 25 e. Suoratoiston tai tallenteen liput 10 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

I niin kuin Idiootti. Rauhanasema (Veturitori 3) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Improvisoitu esitys. Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 18. Liput 7–17 e.

Kuin raivo äiti. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22,50–26,50 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Mary Poppins. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 12 ja 19. Liput 47,50–92,50 e.

Några av oss. Svenska Teatern (Poh­jois­esplanadi 2) klo 19 (ensi-ilta). Liput 10–34 e.

O'DD. Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 29 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Rakkauskirjeitä. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 30 ja 32 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Stella Polaris 30 v! Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 16–34 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6) klo 19. Liput 7 ja 15 e.

Tanssi

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Kekkosen tulkkina on tanssija Jorma Uotinen. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Jään tänne yöksi (USA 1941). O: Howard Hawks. K16. Klo 18.45 Barbara (Saksa 2012). O: Christian Petzold. K12. Klo 21 Polkupyöräilijän kuolema (Espanja/Italia 1955). O: Juan Antonio Bardem. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kuukauden klassikko: Psyko. Katsotaan Alfred Hitchcockin elokuva vuodelta 1960. K16. Malmitalo, pieni sali (Ala-Malmin tori 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Puolan elokuvaviikot 5.–9.10. Ohjelmistossa kolme uutta puolalaista elokuvaa ja neljä Jarmo Jääskeläisen Puolaa käsittelevää dokumenttielokuvaa. Tarkat ohjelmatiedot osoitteessa www.suomi-puola.net/elokuvaviikko/2020-elokuvaviikot. Kino K-13 (Kanavakatu 12). Vapaa pääsy.

Loistavia animaatioita!: The Tower (Tornet) (K18). Katsotaan Mats Grorudin ohjamaa aikuisten animaatio vuodelta 2018. Kieli englanti. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 18. Liput 7 e.

Oodi kaunolle -lukupiiri: Lapsikuvaukset. Oodin kaunolukupiirissä keskustellaan lapsikertojista. Käsittelyssä Kreetta Onkelin teos Ilonen talo. Keskustakirjasto Oodi, oppimistila 3 (Töölönlahdenkatu 4) klo 17. Vapaa pääsy.

Helsingin perhehoidon Pop Up -infotilaisuus. Jos sijaisvanhemmuus kiinnostaa, niin tervetuloa Kannel­taloon tapaamaan perhehoidon työntekijöitä ja kuulemaan aiheesta lisää. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 16. Vapaa pääsy.

Valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku. Kruunuvuorenrannan Öljysäiliöön 468 on rakennettu valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku, josta voi nauttia säiliön ulkopuolella. Teoksen äänet soivat päivittäin aamukymmenestä iltakymmeneen. Iltaisin, auringon laskun aikaan, siiloon syttyvät myös teoksen valot kaupungin hämärtyessä iltaan. Teoksen äänen on suunnitellut Aki Päivärinne, ja äänimaailmassa Cupolaa soittaa Lauri Wuolio. Valot ovat Jari Vuorisen käsialaa ja teoksen on kuratoinut Ilkka Paloniemi. Kruunuvuoren öljysäiliö (Koirasaarentie 35) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Stadin Silakkamarkkinat 4.–10.10. Kalastajat myyvät tuotteitaan suoraan kalastajaveneistä ja myyntimökeistä. Lisäksi Havis Amandan vierestä löytyy Saaristolaistori, johon kokoontuu ruoka- ja käsityöläistuotteiden myyjiä saaristosta sekä lähiseudulta. Markkinat ovat avoinna Kauppatorilla su–pe klo 9–19, la klo 7–15. Vapaa pääsy.

Kuuntelupiiri: Opi kuuntelemaan klassista! Kapellimestari Satu Simola tutustuttaa musiikkinäyttein sinfoniaorkesteriin ja sille sävellettyyn ohjelmistoon luennollaan Korvan kunto-ohjelma. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 17–18. Vapaa pääsy.

Valtaa ja arvovaltaa: Mikä tekee tekstistä pyhän? Tutkija Katja Kujanpää alustaa aiheesta Raamatun moninaisuus ja uskon syvyydet -luento- ja keskustelusarjassa. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Vapaa pääsy.

Lähteelle liikkumaan! Syksyisissä liikuntatuokioissa harrastetaan mm. puistojumppaa ja pihapelejä. Sään salliessa liikumme ulkona Lapinlahden Venetsia-talon nurmialueella, kurjalla kelillä sisällä. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 12. Vapaa pääsy.

Kuuntelupiiri: Beatles-aiheinen elävä jukeboksi. Aktiiviseen kuunteluun ja yhdessä jutteluun keskittyvissä rennoissa kuuntelupiireissä tutustutaan musiikin eri lajeihin ja ilmiöihin. Elävä jukeboksi soittaa kitaraa ja laulaa Beatlesin toivekappaleita listalta. Musisoinnista vastaa laulaja-lauluntekijä Tuuli Wallenius. Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Soiva kokemus. Vieraana mm. aivotutkija, professori Minna Huotilainen. Tunne orkesterisi -yleisöluentosarjaa. Luennolle on 65 paikkaa. Ilmaisia lippuja jaetaan Musiikkitalon lipunmyynnistä Tunne orkesterisi-viikolla. Musiikkitalo, Paavo-sali (Mannerheimintie 13 A) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Lapsille

Sirkus Sampo. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 31–88 e.

Mamia Company: Sammakkolammikko. Vuorovaikutteinen tanssisatu puhtaan veden tärkeydestä. Esiintyjät Nina Mamia ja Kasperi Nordman. Lippuvaraukset mamiacompany@gmail.com. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 10. Liput 6 e.

Avoin studio taaperoille. Taidetyöpajassa 1,5–3-vuotiaat tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin. Kielinä englanti ja suomi. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 10–12. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokone menovinkkejäverkossa