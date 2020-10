Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Helsinki Early Music Festival 3.–11.10. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 14 Georg ja kaverit. Viulisti Georg Kallweit suomalaisine ystävineen pitää iltapäiväkonsertin yllätysohjelmalla. Liput 6 e.

Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Kari Tikan säveltämä ja käsikirjoittama ooppera. Ooppera kertoo rajulla ja kauniilla ilmaisullaan koko ihmiskunnan ja luomakunnan pelastumisen toivosta. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 42,50–48 e.

The Heart’s Reflection. Akademiska Sångföreningen, Arena Collis, johtajanaan Mathias Sandell. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 19. Vapaa pääsy.

HKO Idylli III. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Risto Joost. Janne Mertanen, piano, Atte Kilpeläinen, alttoviulu, viola ja Auri Ahola, koreografia, tanssi. Mm. Wagnerin, Mozartin ja Ravelin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–41 e.

Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala, MA Rouf. Perinnearkkuklubi. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 19. Liput 15 e.

Kristiina Halkola 75 vuotta -juhlakonsertti. Lauluillassa kuullaan nostalgista 70-luvun ohjelmistoa aidolla otteella ja vähän uudempiakin upeita lauluja. Laulaja Kristiina Halkolaa säestää pianisti-kapellimestari Lasse Hirvi. Nyyrikki (Pohjolankatu 2) klo 19. Liput 20 e.

Duo Ali Saad & Sanna Salmenkallio sekä Muqam Band. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 8 ja 10 e.

Armas-festivaalin ohjelmaa: Greatest Hits. Vantaan pojat laulavat rakastetuimmat laulunsa vuosien varrella iskelmästä oopperaan. Lavalla Matti Pasanen, Klaus Pennanen ja Esa Aapro. Teatteri Vantaa, Silkkisali (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 14. Liput 20 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Vesa Haaja klubi & Erja Lyytinen. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 20 e.

Gracias. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 24 e.

Six String Underground: Pelle Miljoona Rockers. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 20. Liput 25 e.

Kalevauva.fi. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 21. Liput 18 e.

Ressu Redford. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 25 e.

Kaikuwaara, Pekka Tiilikainen & Beatmakers. Natsa-klubi. Kaarle XII (Kasarmikatu 40) klo 18. Liput 20 e.

Pekka Helin Hipsters. Storyville (Mu­seokatu 8) klo 20.30. Liput 12 e.

Amy Winehouse Tribute. Storyville (Museokatu 8) klo 17.30. Liput 12 e.

Luukas Oja, Kiusa. Levynjulkkarit. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 12 e.

Markus Niittynen Trio. Trion soitanta nojaa 1950–1960-lukujen perinteeseen. Klo 16.30 illan avaa Ebeli Show, jossa Ebelin oppilaat esittäytyvät ennen pääesiintyjää. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Jimmy Cola. Oktoberfest. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 10 e.

Juippi ja Juippi. Mikko Perkoila ja Jukka Haikonen esittävät ameriikan musiikkia. Lomakoti Kotoranta (Kotorannantie 74, Nurmijärvi) klo 18 ja 19.30. Konsertti ja tapakset 26 e.

Sairas T, Loasteeze. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 10 e.

Nutshell. Old Story Tikkurila (Tikkuraitti 17, Vantaa) klo 21. Vapaa pääsy.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20, 34 ja 37 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Improvisoitu esitys. Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 18. Liput 7–17 e.

Kuin raivo äiti. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22,50–26,50 e.

Mary Poppins. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 47,50–92,50 e.

O'DD. Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 29 e.

Olviretki.Nyt. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Tanssiteatteriesitys Synopsis. Teatterikorkeakoulu, studio 2 (Haapaniemenkatu 6) klo 14 ja 18. Liput 7 ja 15 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

PERUTTU: Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Vai jotain muuta? Teatterikorkeakoulu, luokka 534 (Haapaniemenkatu 6) klo 13 ja 17. Liput 9 ja 17 e.

Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Tanssi

Joy Riot. Zodiak, Zodiakin house­koreografin Sari Palmgrenin uusi teos Joy Riot käsittelee ilon vallankumouksellisuutta eri näkökulmista ja tutkii energisoivaa sekä energiaa kierrättävää liikettä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 16,50, 25 ja 31 e.

Suo, guacamole ja Jussi. Tanssiteatteri Tsuumin tanssija-koreografin Reetta-Kaisa Ilesin ohjaama karnevalistinen esitystapahtuma, joka kuljettaa katsojaa bussilla pitkin Kannelmäen ja Tapiolan paikallismaisemaa. Kokoontuminen Kanneltalon aulassa, mistä katsojat ohjataan ensimmäiseen kohtauspaikkaan. Saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Esityksessä ollaan myös ulkona, pukeudu säänmukaisesti. Kierros ei ole esteetön. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 17.30. Liput 15 e.

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Kekkosen tulkkina on tanssija Jorma Uotinen. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Muut menot

Puolan elokuvaviikot 5.–9.10. Ohjelmistossa kolme uutta puolalaista elokuvaa ja neljä Jarmo Jääskeläisen Puolaa käsittelevää dokumenttielokuvaa. Tarkat ohjelmatiedot osoitteessa www.suomi-puola.net/elokuvaviikko/2020-elokuvaviikot. Kino K-13 (Kanavakatu 12). Vapaa pääsy.

Oodi reunalla – Anna Kurkela. Oodi reunalla -tapahtumissa esille ja ääneen pääsevät omakustannekirjailijat sekä pienkustantamot. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 18. Vapaa pääsy.

Pohjoismaat maailmassa – dystopioita ja ratkaisuja. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto julkaisee pamfletin pohjoismaisista dystopioista, ja nuorten vastineista niihin. Dystopioita ovat kirjoittaneet Alviina Alametsä, Risto Isomäki, Timo Miettinen ja Teemu Vaarakallio. Teksteihin vastaavat nuoret jäsenjärjestöistämme. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9) klo 18. Vapaa pääsy.

Valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku. Kruunuvuorenrannan Öljysäiliöön 468 on rakennettu valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku, josta voi nauttia säiliön ulkopuolella. Teoksen äänet soivat päivittäin aamukymmenestä iltakymmeneen. Iltaisin, auringon laskun aikaan, siiloon syttyvät myös teoksen valot kaupungin hämärtyessä iltaan. Kruunuvuoren öljysäiliö (Koirasaarentie 35) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Stadin Silakkamarkkinat 4.–10.10. Kalastajat myyvät tuotteitaan suoraan kalastajaveneistä ja myyntimökeistä. Lisäksi Havis Amandan vierestä löytyy Saaristolaistori, johon kokoontuu ruoka- ja käsityöläistuotteiden myyjiä saaristosta sekä lähiseudulta. Markkinat ovat avoinna Kauppatorilla su–pe klo 9–19, la klo 7–15. Vapaa pääsy.

VIII Loud Silents Festival 9.–11.10. Festivaali nostaa esiin mykkäelokuvaklassikoita ja harvinaisuuksia. Klo 17.30 Kinokonsertti: Nail in the Boot (Neuvostoliitto/Geirdia 1931). O: Mihail Kalatozov. K12. Musiikista vastaa harmonikkataituri Harri Kuusijärvi. Ennen elokuvaa toimittaja Jessikka Aro sekä tutkijat Lauri Piispa ja Mia Öhman keskustelevat propagandasta, elokuvista, Neuvostoliitosta ja Venäjästä. Keskustelutilaisuuteen on vapaa pääsy. Klo 19.15 Kinokonsertti: Brand upon the Brain! (Kanada/USA 2006). O: Guy Maddin. K12. Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4, Keskustakirjasto Oodi). Liput 12 ja 15 e. Festivaalipaasi 55 ja 70 e.

Suuri kaupunkirunoilta 2020. Aura Nurmi, Juho Kuusi, Kasper Salonen ja open mic -osuus. Kolmen lavarunotaiturin jälkeen kuka tahansa voi päästä esittämään Helsinki-aiheisen runonsa tai biisinsä. Lisäksi Helsingin äänikuvaa läpi 2010-luvun taltioinut mediataiteilija Mikko H. Haapoja luo ympäri kaupunginmuseon aulaa soivan monikanavaisen ääni-installaation Helsingin reitit – Poikkeustila(t) koronavuoden kaupunkiluontokokemuksesta. Helsingin kaupunginmuseo, aula (Aleksanterinkatu 16) klo 18–21. Vapaa pääsy.

Lapsille

Sirkus Sampo. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokone menovinkkejäverkossa