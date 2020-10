Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Konsertit

Rakkaus on väkevä kuin kuolema. Kari Tikan säveltämä ja käsikirjoittama ooppera. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 16. Liput 42,50, 44 ja 48 e.

Rakkaudesta yöhön. Lempi kuoro & Somnium Ensemble, johtaa Iida Nummela. Roihuvuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 14. Vapaa pääsy.

Beethovenin tarina: Vastaisku valistukselle – Fuuga. Kamus-kvartetti ja Paavali Jumppanen, piano. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 16. Liput 10, 22 ja 25 e.

Via Karelia – Runon ja rajan tie. Viipurin Lauluveikot ja Karelia-puhallinorkesteri järjestävät Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuoden merkeissä yhteiskonsertin, jossa kuullaan karjalaisia sävelmaisemia muun muassa Jean Sibeliukselta, Oskar Merikannolta ja Leevi Madetojalta sekä myös Beethoven musiikkia. Konsertissa lauletaan yhteislauluina Karjalan kunnailla ja Karjalaisten laulu. Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 15 ja 17.30. Liput 20 ja 25 e.

D-vitamiinia! Kirill ja Bach. Pianisti Kirill Kozlovsky soittaa Bachin Goldberg-muunnelmat. Keravan seurakuntakeskus, sali (Papintie 2–6, Kerava) klo 15. Vapaa pääsy.

Teatteri

Kuin ensimmäistä päivää. Teatteri Mellu, Kurkimäen korttelitalo (Karpalokuja 7 A) klo 15. Vapaa pääsy.

Potayto, potahto. Paraabelin Ellipsi-ryhmä, Studio Tasaamo (Höyläämöntie 18 A, 5 krs.) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Rakkauskirjeitä. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 12.30, 16 ja 19. Liput 19, 36 ja 39 e.

Yötön yö. Keski-Uudenmaan Teatteri (Keravan Teatteritalo, Kultasepänkatu 4, Kerava) klo 16. Liput 25, 26 ja 28 e.

Tanssi

Joy Riot. Zodiakin housekoreografin Sari Palmgrenin uusi teos Joy Riot käsittelee ilon vallankumouksellisuutta ja tutkii energisoivaa sekä energiaa kierrättävää liikettä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 15. Liput 16,50, 25 ja 31 e.

Suo, guacamole ja Jussi. Tanssiteatteri Tsuumin tanssija-koreografin Reetta-Kaisa Ilesin ohjaama karnevalistinen esitystapahtuma, joka kuljettaa katsojaa bussilla pitkin Kannelmäen ja Tapiolan paikallismaisemaa. Kokoontuminen Kanneltalon aulassa, mistä katsojat ohjataan ensimmäiseen kohtauspaikkaan. Saavuthan paikalle hyvissä ajoin. Esityksessä ollaan myös ulkona, pukeudu säänmukaisesti. Kierros ei ole esteetön. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 15. Liput 15 e.

Muut menot

Muumit 75 -näyttelyn opastus. Johdanto näyttelyyn Rohkeus, rakkaus, vapaus!. Klo 12 ruotsiksi ja klo 13 suomeksi. Maksimiosallistujamäärä 50 henkeä. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34). Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Syysloma Kansallismuseossa 10.–18.10. Heittäydy syyslomalla Muumilaakson ja sen asukkaiden maailmaan. Museossa voi mm. nauttia animaatioelokuvista auditoriossa, bongata museobingon kohteet näyttelyistä, kuvauttaa itsensä Heidi Lunabban kuvausstudiossa. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 11–18. Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku. Kruunuvuorenrannan Öljysäiliöön 468 on rakennettu valo- ja ääniteos Krono – valon kaiku, josta voi nauttia säiliön ulkopuolella. Teoksen äänet soivat päivittäin aamukymmenestä iltakymmeneen. Iltaisin, auringon laskun aikaan, siiloon syttyvät myös teoksen valot kaupungin hämärtyessä iltaan. Teoksen äänen on suunnitellut Aki Päivärinne, ja äänimaailmassa Cupolaa soittaa Lauri Wuolio. Valot ovat Jari Vuorisen käsialaa ja teoksen on kuratoinut Ilkka Paloniemi. Kruunuvuoren öljysäiliö (Koirasaarentie 35) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Taiteilijatapaaminen ja esitelmä. Mia Takula vietti susien reviirillä 150 yötä ja kirjoitti susista tietokirjan "Susien mailla". Hän esitelmöi aiheesta, joka kulkee rinta rinnan kuvanveistäjä Eliya Zweygbergin susi-teosten kanssa ja yhtyy Kari Kärkkäisen näyttelyssä esitettäviin puuveistoksiin. Galleria A2 (Annankatu 12) klo 14–16. Vapaa pääsy.

VIII Loud Silents Festival 9.–11.10. Festivaali nostaa esiin mykkäelokuvaklassikoita ja harvinaisuuksia. 15 Kinokonsertti: Zorron merkki (USA 1920). O: Fred Niblo. Musiikki: Cuejero. Klo 17.15 Kinokonsertti: Beggars of Life (USA 1928). O: William A. Wellman. Elokuvan säestää Jo’ Buddy. Kino Regina (Töölönlahdenkatu 4, Keskustakirjasto Oodi). Liput 12 ja 15 e. Festivaalipaasi 55 ja 70 e.

Helsinki Retro & Vintage Design Expo 10.–11.10. Myynnissä vintagea, vanhaa ja kunnostettua pohjoismaista designia arjen käyttöesineistä aikansa hienoimpiin taideteollisuuden tuotteisiin. Kaapelitehtaan merikaapelihalli (Tallberginkatu 1) klo 10–16. Liput 10 e. Alle 18-vuotiaille vapaa pääsy.

Perinteinen purjelaivapäivä. Suomen suurten purjelaivojen avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan sekä perinnelaivoihin että niiden toimintaan ja miehistöihin.Tilaisuuteen on ilmoittautunut 13 alusta eri puolilta rannikkoa. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 10–16. Vapaa pääsy.

Lapsille

Benny Törnroos och Mumin – Benny Törnroos ja muumit. Klo 12 ruotsinkielinen konsertti ja klo 15 suomenkielinen. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 12 ja 15. Liput 10 e.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 15. Liput 14,50 e.

Tohtori Zeiffal, Tohtori Zeigal ja virtahepo, jota ei koskaan saatu kiinni. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 13 ja 15.30. Liput 14–20e. Perhelippu 65 e.

Syysloma eläinten saarella. Syyslomalla Korkeasaaressa nautitaan ulkoilusta, tutustutaan eläimiin opastetuilla kierroksilla ja seikkaillaan omatoimisilla reiteillä tutkien mm. kuinka talven lähestyminen vaikuttaa eläimiin. Opastukset alkavat kamelitarhalta klo 12 ja 12.30, hirvitarhan katselutasanteelta klo 13 ja 13.30 sekä leijonatarhalta klo 14 ja 14.30. Liput kannattaa ostaa verkkokaupasta etukäteen. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8–14 e.

MAANANTAI

Konsertit

Klasariklubi: Anna-Maria Helsing feat. Meta4. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 23 e.

Ryti ja Sorvali. Helena Rytin ja Ritva Sorvalin 30+-juhlakonsertissa juhlistetaan kahden taiteilijan vuonna 1980 alkanutta ystävyyttä. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Vapaa pääsy.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Pohjois-Haagan kirjasto (Kaupintie 4) klo 12. Vapaa pääsy.

Sibelius-Akatemian puupuhallinopiskelijoiden matinea. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 15. Vapaa pääsy.

Teatteri

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Tanssi

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Kekkosen tulkkina on tanssija Jorma Uotinen. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Muut menot

Palatseja ja patruunoita – aateliston ja porvariston Helsinki. Opastettu kävelykierros tutustuttaa vaurastuvaan Helsinkiin – huvielämän ja kulttuurin kehtoon tarinoineen. Kierros päättyy Svenska Teaternin luo. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Ritarihuoneen edessä (Ritarikatu 1) klo 12. Liput 10 e. (käteinen tai MobilePay).

Röster från pestens år. Ruotsinkielinen äänikävely syksyssä 1710. Omatoimikävelyllä matkataan aikakauteen, jolloin Helsinkiä piinasi rutto. Opastus kuunnellaan älypuhelimesta ilmaisella sovelluksella "Echoes interactive sound walks". Kierros alkaa Vanhan kirkkopuiston Bulevardin portilta. Vapaa pääsy.

Opastettu kierros Finlandia-talossa. Kierros kestää noin tunnin ja se alkaa Finlandia Cafésta. Kierrokset pidetään englanniksi, ja tarvittaessa osin suomeksi. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 14. Liput 11 ja 16 e.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Lapsille

Vanhan ajan selfie. Koko perheen työpajoissa tehdään omakuva siluettina. Kuvalle askarrellaan näyttävä kehys 1800-luvun tyyliin. Työpajaan mahtuu 10 kerrallaan. Pajoja järjestetään tasatunnein klo 12, 13 ja 14. Ilmoittaudu nimilistaan museon infossa. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16). Vapaa pääsy.

Syysloma eläinten saarella. Syyslomalla Korkeasaaressa nautitaan ulkoilusta, tutustutaan eläimiin opastetuilla kierroksilla ja seikkaillaan omatoimisilla reiteillä tutkien mm. kuinka talven lähestyminen vaikuttaa eläimiin. Opastukset alkavat kamelitarhalta klo 12 ja 12.30, hirvitarhan katselutasanteelta klo 13 ja 13.30 sekä leijonatarhalta klo 14 ja 14.30. Liput kannattaa ostaa verkkokaupasta etukäteen. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.

Galaksille Mars -syyslomapaja. Rakennetaan yhdessä vauhdikas vauhtiraketti. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

