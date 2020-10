Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Schiff & Schubert. Sir András Schiff, piano. Haydnin, Beethovenin ja Schubertin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 18–46 e.

Covid fan tutte. Esa-Pekka Salosen johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Pukinmäen kirjasto (Kenttäkuja 12) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Ennakkotiedoista poiketen Roots Tuesday with Jarkko Pajusalo Storyvillessä klo 20.30 on peruttu.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Ismo Leikola & Muusikot. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 27 ja 31 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Seitsemän veljestä. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 14 ja 19. Liput 10 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 20,50–35,50 e.

Hitler ja Blondi. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Tanssi

Joy Riot. Zodiak, Zodiakin house­koreografin Sari Palmgrenin uusi teos Joy Riot käsittelee ilon vallankumouksellisuutta eri näkökulmista ja tutkii energisoivaa sekä energiaa kierrättävää liikettä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 16,50, 25 ja 31 e.

Uotinen Goes Kekkonen. Compañía Kaari & Roni Martinin teos tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) klo 17 ja 19. Liput 10 ja 42 e.

Suljetut ovet. Koreografi Alpo Aaltokosken kuoleman ja luopumisen teemaa käsittelevän teossarjan ensimmäinen osa muodostuu kahdesta itsenäisestä sooloteoksesta, tanssijoina Katja Koukkula ja Jussi Väänänen. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–29,50 e.

Muut menot

Syysloma Kansallismuseossa 10.–18.10. Heittäydy syyslomalla Muumilaakson ja sen asukkaiden maailmaan. Museossa voi mm. nauttia animaatioelokuvista auditoriossa, bongata museobingon kohteet näyttelyistä, kuvauttaa itsensä Heidi Lunabban kuvausstudiossa ja tutustua Rohkeus, rakkaus, vapaus! -näyttelyyn kotoa käsin ti 13.10. ja pe 16.10. klo 10 livestriimatuilla kierroksilla. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 11–18. Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Esitys_nyt äänessä -festivaali 13.–18. 10. Kiasma-teatteri (Mannerheimin­aukio 2) klo 19 The 1m3 of Human Experiment. Mija Tammen ja Charles Quevillonin esitys-, ääni- ja video­taidetta yhdistelevä esitys. Liput 8 e.

Antarktika – Tietoiskuja Aboa-tutkimusaseman arjesta. Tietoiskuilla pääset oppaamme mukana tutustumaan siihen, millaista on tehdä maailmanluokan tutkimusta etelänavan ääriolosuhteissa, ja minkälaista on arki suomalaisella Aboa-tutkimusasemalla. Ilmoittauduthan tietoiskulle etukäteen Luomuksen varausjärjestelmän kautta(https://opastukset.luomus.fi/tapahtumat/?show=Museo). Suomenkieliset tietoiskut alkavat klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13). Liput 7, 12 ja 15 e.

Bulevardi – Bebeistä Baddingiin -kävelykierros. Mielenkiintoinen kulttuurimatka kattiloineen ja kohtaloineen. Kierros päättyy Sinebrychoffin puistoon. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Diana-puistossa (Erottajankatu 5) klo 12. Liput 10 e (käteinen tai Mobilepay).

Yleisöopastus Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyssä. Suomenkielinen yleisöopastus klo 13 ja 15. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40). Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotialle.

Sosiaalinen pääoma -seminaari. Kriittisen korkeakoulun ja Suomen Kirjallisuuden Seuran järjestämässä seminaarissa käsitellään sosiaalisen pääoman muodostumista kasvatuksessa. Voisiko sen vahvistaminen vähentää syrjintää? Professori Katariina Salmela-Aro sekä professori Lea Pulkkinen pitävät seminaarin alustukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, juhlasali (Hallituskatu 1) klo 15.30. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Nainen Eeva (USA 1941). O: Preston Sturges. S. Klo 19 Cyborg (USA 1989). O: Albert Pyun. K18. Ei tekstitystä. Klo 21 Universal Soldier (USA 1992). O: Roland Emmerich. K18. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

2084: Performanssifestivaali. Klo 19 Per Hüttnerin performanssi The Power of Ontologies. Klo 20 Carima Neusserin performanssi D1984. Catalysti – Asso­ciation of Transcultural Artists ry järjestää. Kaapelitehtaan Valssaamo (Tallberginkatu 1 B) klo 19. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas, Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsy­liput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Lapsille

Miniooppera: Reininkultaa. Richard Wagnerin hyväntuulinen lyhytooppera sopii kaikenikäisille. Kansallisooppera, parvilämpiö (Helsinginkatu 58) klo 14 ja 15. Liput 10 e.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 14,50 e.

Unikuskit. Annantalo (Annankatu 30) klo 18. Liput 6–5 e.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tanssi­teatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 10.30. Liput 14,50 e.

Syysloman taidepaja: Naamioitu todellisuus. Tule valmistamaan helppo teatterinaamio. Tutkimme naamioita ja pohdimme naamioitumisen merkityksiä eri aikoina Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyn teemojen inspiroimina. Näyttele lopuksi myös oma taidekohtaus naamioituna. Max 14 osallistujaa. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 12–13.15 ja 13.45–15. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Satuseinä Musiikkitalossa! Satuseinä on vuorovaikutteinen tila, joka ruokkii kaikkia aisteja, aktivoi, opettaa ja viihdyttää musiikin avulla. Tilakokemus perustuu suureen kosketusseinään, jonka kautta lapset saavat sukeltaa musiikkisatujen maailmaan. Musiikki­talo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 8–22. Vapaa pääsy.

Syysloman animaatiopaja. Animaatioita voi tehdä joko yksin tai porukalla. Tapahtuma on ilmainen eikä siihen tarvitse ennakkoilmoittautumista. Ikäsuositus yli 7-vuotiaille. Animaatiopajoissa luodaan omia stopmotion-animaatioita iPadien avulla. Lavasta ensin mieleisesi näyttämö ja animoi sitten muovailuvahahahmot siihen. Voit myös ottaa mukaan oman lempi­lelusi, jonka tahdot mukaan näyttelijäksi animaatioosi. Pointin kirjasto (Hagel­stamintie 1, Vantaa) klo 13–15. Vapaa pääsy.

Syyslomaviikon teatterityöpaja alakoululaisille. Syyslomaviikolla Pointin kirjasto tarjoaa nuorille teatterityöpajakokonaisuuden, jossa harjoitellaan näyttelemistä ja näytelmän kirjoittamista hauskojen harjoitusten ja leikkien keinoin. Pajan lopuksi tehdään pieni esitys, joka voidaan myös kuvata. Ilmoittautuminen kirjaston verkkosivulla. Pointin kirjasto (Hagelstamintie 1, Vantaa) klo 10–12.30.

Avoin studio taaperoille. Taidetyö­pajassa 1,5–3-vuotiaat tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 13.30–15.30. Vapaa pääsy.

Syysloma Ateneumissa – taiteen kanssa et ole yksin. Ohjelmassa on alakoululaisille tarkoitettuja Tiesitkö?-luentoja sekä Aikamatkalla-näyttely­introja. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 12–16. Liput 15–17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Galaksille Mars -syyslomapaja. Askarrellaan eri muotoisia planeettoja. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Syyslomaleffa: Vaahteramäen Eemeli. Kissankulman talon pikkuriiviönä tunnettu Eemeli saa jatkuvasti aikaan uusia kepposia. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä, osallistujamäärä rajallinen. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.

Syyslomaleffa: Aladdin. Disneyn animaatioklassikko. K7. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 10.30. Vapaa pääsy.

Iltapäiväelokuva: Rocketman. Musiikintäyteinen Rocketman kertoo

inspiroivan tarinan Elton Johnin läpimurron vuosista. K12. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 13.30. Vapaa pääsy.

Taideloma Emmassa: Tarinan muodot. Päivän aikana tutkimme erilaisia muotoja taideteoksissa ja kokeilemme kuinka ne muuttuvat hahmoiksi omin käsin muovaillen. Taideloman ohjelman on suunnitellut Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat. Ilmoittautuminen museon verkkosivulla. Espoon modernin taiteen museo Emma (Ahertajantie 5, Espoo) klo 13–15. Liput 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.