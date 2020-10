Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Ennakkotiedoista poiketen It fell on

a Summer’s Day -konsertti Café Sonckissa (Itäinen Papinkatu 2, Kallion kirkko) klo 19 on peruttu.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3) klo 12. Vapaa pääsy.

Klang-sarja: Jäähyväiset. Helsingin kamarikuoro esittää suomalaissäveltäjien Tapio Tuomelan, Juhani T. Vesikkalan ja Perttu Haapasen teoksia, jotka peilaavat laajaa tematiikkaa sodan uhreista ilmastonmuutokseen. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Liput 10 e.

Keikat

Nat Newborn. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Cockbox, Nagasakin SS, Ikkuna. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 7 e.

Jouni Aslak Ufon laulukerhossa. Finlandia-talo, Veranda (Mannerheimintie 13 E) klo 18. Vapaa pääsy.

Amorphis The 3rd Decade. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 18 ja 21.30. Liput 67 e.

Ateneum-klubi: Maija Kauhanen soolo. Ateneum, Bistro (Kaivokatu 2) klo 19. Liput 20 e.

Duo Hann. Ravintola Fame (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 17. Vapaa pääsy.

Grin, Monsternaut, Relik. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 5 e.

Laura Närhi. Sellosali (Soittoniekan­aukio 1, Espoo) klo 19. Liput 25 e.

Teatteri

B-puoli. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Ismo Leikola & Muusikot. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 31 e.

Jukka Lindström – Välihuuto. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22–25 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–34 e.

Saunan takana. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 20,50–35,50 e.Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo Emma (Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Tanssi

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Ref2020. Teoksen innoittaja on Brian Enon sävellys Reflection. Kuuden tanssijan kanssa luotu teos ehdottaa nykytanssin ja Enon musiikin uudenlaisia yhteyksiä, joissa meditatiivinen musiikki synnyttää laulua ja liikkeellistä historiallisuutta. Liisa Pentin koreografian tanssivat Meeri Lempiäinen, Corinne Mustonen, Pinja Poropudas, Satu Rekola, Kardo Shiwan ja Katri Soini. Liisa Pentti & Co Studio (Bulevardi 31) klo 19 (ensi-ilta). Liput 12 ja 25 e.

Muut menot

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 12. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Punavuoresta Eiraan. Tutustutaan Rööperin historiaan ja trendikkääseen Punavuoreen. Retki jatkuu Eiraan ja päättyy Café Caruseliin. Good Guide Helsinki auktorisoidut oppaat järjestää. Lähtö Aleksanterin teatterin edestä (Bulevardi 23–27) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Valovoimaa! – ei ihan pimeetä. Operaatio Pulssin syyslomakurssi 12–18-vuotiaille. Syysloman valopajassa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan Sitratorille teoksen, joka paljastetaan lokakuun lopussa. Ilmoittautuminen: http://www.harrastushaku.fi. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Rumpukurssi koululaisille ja perheille. Rumpukurssi perheille, enintään 15 osallistujaa. Omat rummut mahdollista ottaa mukaan. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 14–15.30. Vapaa pääsy.

Esitys_nyt äänessä -festivaali 13.–18. 10. Kiasma, seminaaritila (Mannerheiminaukio 2) klo 14 Our Great Culinary Survival -simulator. Eero Yli-Vakkurin performanssi, jossa hän esittelee miten omaa kivennäisvettä voi valmistaa, kuinka arkkitehtuuria voi juoda ja miten vesi kiertää luonnossa. Vapaa pääsy. 3. kerros klo 18–20 Lovi Ambient. Ambient-musiikkia Hullu rakkaus -näyttelyssä. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille. 2. krs. klo 18 Heat (flesh wounds & hidden rooms). Heat on kaksi- ja puolituntinen sooloesitys, jossa esitysrunoilija Niko Hallikainen täyttää museotilan tärähtäneillä runollisuuksilla. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2) klo 19 The 1m3 of Human Experiment. Mija Tammen ja Charles Quevillonin esitys-, ääni- ja videotaidetta yhdistelevä esitys. Liput 8 e.

Antarktika – Tietoiskuja Aboa-tutkimusaseman arjesta. Tietoiskuilla pääset oppaamme mukana tutustumaan siihen, millaista on tehdä maailmanluokan tutkimusta etelänavan ääriolosuhteissa, ja minkälaista on arki suomalaisella Aboa-tutkimusasemalla. Ilmoittauduthan tietoiskulle etukäteen Luomuksen varausjärjestelmän kautta(https://opastukset.luomus.fi/tapahtumat/?show=Museo). Tietoiskut alkavat klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13). Liput 7, 12 ja 15 e.

Isä pullossa -teoksen julkistustilaisuus. Tietokirjailija Johanna Pohjola kertoo teoksestaan Isä pullossa – matka alkoholistin mieleen ja maailmaan. Mitä olet aina halunnut tietää alkoholistin ajatusmaailmasta, logiikasta ja käyttäytymisestä? Kaksi toipunutta alkoholistia ja päihderiippuvuuden asiantuntijaa, Miska Mikkonen ja Natalil Lintala, vastaavat yleisön kysymyksiin aiheesta. Keskustakirjasto Oodin Kuutio-tila (Töölönlahdenkatu 4) klo 17.30–19. Vapaa pääsy.

Bluesia 100 vuotta. Kolmiosaisessa runsain musiikkinäyttein höystetyssä luentosarjassa käydään lävitse bluesin vaiheet sen juurista nykypäivään. Luennoitsijana Matti Laipio. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Juhliva Venetsia – ylellisyyden ja tuhlaamisen kaupunki. Filosofian tohtori Mirva Saukkola luennoi.

Tiepolo – Venetsia pohjolassa -näyttelyn ohjelmaa. Sinebrychoffin taide­museo (Bulevardi 40) klo 18. Liput 13 ja 15 e.

Konkarikeskiviikko: Ruusuja hopeamaljassa. Vieraana Maarit Niiniluoto, joka kertoo suomalaista naissanoittajista ja säveltäjistä 1930-luvulta 1960-luvulle. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Museon pääsymaksu 12,50 ja 25 e.

Afrotanssi-kurssi perheille. Afrotanssi-kurssi perheille, enintään 15 osallistujaa. Tanssiopettajana Shisha Farrell. Stoa, musiikkisali (Turunlinnantie 1) klo 16–17.30. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Metsäjätti (Suomi 2020). O: Ville Jankeri. S. Tekstitys englanniksi. Klo 19.40 Hellboy (USA 2004). O: Guillermo del Toro. K12. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Lapsille

Unikuskit. Annantalo (Annankatu 30) klo 18. Liput 6–5 e.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tanssi­teatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 10.30. Liput 14,50 e.

Syysloman taidepaja: Naamioitu todellisuus. Tule valmistamaan helppo teatterinaamio. Tutkimme naamioita

ja pohdimme naamioitumisen ­merkityksiä eri aikoina Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyn teemojen inspiroimina. Näyttele lopuksi myös oma taidekohtaus naamioituna. Max 14 osallistujaa. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 12–13.15 ja 13.45–15. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Satuseinä Musiikkitalossa! Satuseinä on vuorovaikutteinen tila, joka ruokkii kaikkia aisteja, aktivoi, opettaa ja viihdyttää musiikin avulla. Tilakokemus perustuu suureen kosketusseinään, jonka kautta lapset saavat sukeltaa musiikkisatujen maailmaan. Satuseinä sisältää lisäksi pelimaailman ja ­kosketuksella soitettavan fantasia­soittimen. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 8–22. Vapaa pääsy.

Sarjakuvakeskiviikko. Pieniä sarjakuva-aiheisia tehtäviä voi käydä tekemässä ympäri kirjastoa olevissa pisteissä. Aloituspiste on ala-aulassa. Töölön kirjasto (Topeliuksenkatu 6) klo 12–14 ja 15–17. Vapaa pääsy.

Syysloma Ateneumissa – taiteen kanssa et ole yksin. Ohjelmassa on alakoululaisille tarkoitettuja Tiesitkö?-luentoja sekä Aikamatkalla-näyttely­introja. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 12–16. Liput 15–17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Galaksille Mars -syyslomapaja. Valmistetaan yhdessä ihanaa avaruushattaraa. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Syyslomaleffa: Dumbo live-action. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.

Taideloma Emmassa: Oma paikka. Kurkistamme erilaisiin tiloihin, suuntaamme katseemme kattoon ja jälkiin lattioissa. Yhdistä hauskimmat havaintosi ja käytä mielikuvitustasi rakentamalla oma minimaailma kevyistä hetken rakennelmista. Taideloman ohjelman on suunnitellut Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat. Ilmoittautuminen museon verkkosivulla. Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 13–15. Liput 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.