Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Frim-Fram Quartet. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 16,50 ja 21,50 e.

Postal Pieces. A rose is a rose is a round. Rolf Gustavson, Janne Kivistö ja Juho Laitinen, laulu. Rankka (Eerikin­katu 36) klo 15. Vapaa pääsy.

Lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikot Teija Kivinen, viulu, ja Kari Olamaa, viulu ja alttoviulu. Konsertin jälkeen mahdollisuus esittää soittajille kysymyksiä. Arabianrannan kirjasto (Arabiakeskus, Hämeentie 135 A) klo 12–13. Vapaa pääsy.

Del Alma – sielukasta flamencomusiikkia. Ana Murtola, flamencolaulu, ja Joonas Widenius, flamencokitara. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2,

Kallion kirkko) klo 19. Liput 20 e.

Covid fan tutte. Esa-Pekka Salosen johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Georg Otsia muistellessa. Oliver Kuusik, tenori, Marion Melnik, sopraano, ja Janne Hovi, piano, esittävät duettoja, lauluja, romansseja sekä ooppera- ja operettisävelmiä Georg Otsin suomalaisten ja virolaisten laulujen repertuaarista. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22 ja 26 e.

Keikat

Antti Sarpila, piano. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Antti Railio & JP Leppäluoto: Ensi-ilta! Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 40 e.

Valhegalleria. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21. Vapaa pääsy.

Parkeria sähköbassolla. Sähköbasisti Timo Hirvonen esittää yhtyeensä kanssa sovituksia Charlie Parkerin sävellyksistä ja hänen tunnetuksi tekemistään sävelmistä. Hirvosen trioa täydentävät kitaristi Varre Vartiainen ja rumpali Jussi Lehtonen. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 16,50 ja 20,50 e.

Amorphis The 3rd Decade. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 18 ja 21.30. Liput 67 e.

Kauko Röyhkä & S.A. Hynninen. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 28 e.

Malamujér, Skyjoggers. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 6 e.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Marski live: Pete Parkkonen. Marskin baari (Scandic Hotel Marski, Mannerheimintie 10) klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha) klo 19 (ensi-ilta). Liput 13, 15 ja 25 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Elämä kädessä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15, 22 ja 25 e.

Evakko. Karjalainen Näyttämö, Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 19. Liput

18–20 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

I niin kuin Idiootti. Rauhanasema (Veturitori 3) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–34 e.

Pilvien paino. Teatteri Qo, Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19 (ensi-ilta). Liput 6 ja 10 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Hitler ja Blondi. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Tanssi

Joy Riot. Zodiak, Zodiakin house­koreografin Sari Palmgrenin uusi teos Joy Riot käsittelee ilon vallankumouksellisuutta eri näkökulmista ja tutkii energisoivaa sekä energiaa kierrättävää liikettä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 16,50, 25 ja 31 e.

Muut menot

Syysloma Kansallismuseossa 10.–18.10. Heittäydy syyslomalla Muumilaakson ja sen asukkaiden maailmaan. Museossa voi mm. nauttia animaatioelokuvista auditoriossa ja bongata museobingon kohteet näyttelyistä. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 11–18. Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Yleisöohjelmasarja Replik! Män kan inte våldtas -näytöksen jälkeen luento ja yleisökeskustelu tasa-arvokonsultti Malin Gustavssonin kanssa. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30). Pääsy teatterilipulla.

Object Festival 15.–18.10. WHS Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 19 Phantom Limb. Esiintyjällä on kolmas raaja. Sirkustaiteilija Ville Walon kolmas sooloteos tasapainottelee häpeämättömyyden reunalla. Liput 15 ja 20 e.

Esitys_nyt äänessä -festivaali 13.–18. 10. Kiasma, seminaaritila (Mannerheiminaukio 2) klo 14 The Voices of Stones. Tina Mariane Krogh Madsenin Kiviä ja muita esineitä, osallistava ääniperformanssi. Vapaa pääsy. 3. kerros klo 18–20 Lovi Ambient. Ambient-musiikkia Hullu rakkaus -näyttelyssä. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille. Viides kerros klo 18 Heat (flesh wounds & hidden rooms). Heat on kaksi- ja puolituntinen sooloesitys, jossa esitysrunoilija Niko Hallikainen täyttää museotilan tärähtäneillä runollisuuksilla. Museon pääsymaku 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Antarktika – Tietoiskuja Aboa-tutkimusaseman arjesta. Tietoiskuilla pääset oppaamme mukana tutustumaan siihen, millaista on tehdä maailmanluokan tutkimusta etelänavan ääriolosuhteissa, ja minkälaista on arki suomalaisella Aboa-tutkimusasemalla. Ilmoittauduthan tietoiskulle etukäteen Luomuksen varausjärjestelmän kautta(https://opastukset.luomus.fi/tapahtumat/?show=Museo). Suomenkieliset tietoiskut alkavat klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13). Liput 7, 12 ja 15 e.

Lähteelle liikkumaan! Syksyisissä liikuntatuokioissa harrastetaan mm. puistojumppaa ja pihapelejä. Sään salliessa liikumme ulkona Lapinlahden Venetsia-talon nurmialueella, kurjalla kelillä sisällä. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 14. Vapaa pääsy.

Kirjailijavieraana Marjo Mela. Filo­sofian tohtori, lehtori Marjo Mela esittelee Latvialaiset Suomessa -teosta. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18–20. Vapaa pääsy.

Kuolemaa ja kummituksia -kävely­kierros. Kuolemaa ja kummituksia -kierroksella tutustutaan Vanhankaupungin pimeään historiaan ja siihen liittyviin kummituksiin. Kävelykierrokselle lähdetään Tekniikan museon infosta. Tekniikan museo (Viikintie 1) klo 17.30. Liput 12 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Kolme episodia (Italia 1953, 1962 ja 1967). O: Luchino Visconti. K16. Klo 18.50 Delete History (Ranska 2020). O: Benoît Delépine, Gustave Kervern. K12. Klo 21 Phoenix (Saksa/Puola 2014). O: Christian Petzold. K12. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkko­kaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput

7,50 e.

Yleisöopastus Muodosta pintaan -näyttelyyn. Yleisöopastuksilla perehdymme näyttelyn teemoihin, teoksiin ja taiteilijoihin oppaan johdolla keskustellen. Esillä on teoksia suomalaisilta ja venäläisiltä taiteilijoilta sekä harvoin Suomessa nähtyä venäläistä nyky­kuvanveistoa. Vantaan taidemuseo Artsi (Paalutori 3, Vantaa) klo 17. Vapaa pääsy.

Torstaina iltapäivällä. Professori, neuropsykologi Nina Sajaniemi kertoo, mitä yksinäisyys ja ihmisten puute tekee ihmisen mielelle. Sirkku Nyström haastattelee. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 13–14. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas, Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su 10–18. Liput 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsy­liput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Lapsille

Syysloman taidepaja: Naamioitu todellisuus. Tule valmistamaan helppo teatterinaamio. Tutkimme naamioita ja pohdimme naamioitumisen merkityksiä eri aikoina Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyn teemojen inspiroimina. Max 14 osallistujaa. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 12–13.15 ja 13.45–15. Museon pääsymaksu 13 ja

15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Syysloma Ateneumissa – taiteen kanssa et ole yksin. Ohjelmassa on alakoululaisille tarkoitettuja Tiesitkö?-luentoja sekä Aikamatkalla-näyttelyintroja. Keskusteluopas on valmiina juttelemaan taiteesta museovieraiden kanssa. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 12–16. Liput 15–17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Syysloma eläinten saarella. Syyslomalla Korkeasaaressa nautitaan ulkoilusta, tutustutaan eläimiin opastetuilla kierroksilla ja seikkaillaan omatoimisilla reiteillä. Liput kannattaa ostaa verkkokaupasta etukäteen. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja 14 e.

Lasten syyslomaleffa: Zootropolis – eläinten kaupunki. Sali täytetään saapumisjärjestyksessä. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.