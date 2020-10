Valikoima päivän menoja.

Konsertit

RSO & Kent Nagano & Till Fellner. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Kent Nagano, solistina Till Fellner, piano. Mozartin ja Straussin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 18–46 e.

Postal Pieces. August Harp. Lily-Marlene Puusepp, harppu. Rankka (Eerikinkatu 36) klo 15. Vapaa pääsy.

Georg Malmstén & HumppAvanti! – kaikki järjestyy. Suuren Georg Malmsténin ura kulki läpi neljän sodan ja Hangosta Petsamoon. Siinä löivät kättä ooppera ja televisio, itä ja länsi, stadi ja lande, itku ja nauru, poliisi ja Mikki-hiiri. Kaksikielisessä esityksessä esiintyy Avanti! solisteinaan mm. Arja Saijonmaa, Anna Hultin ja Sam Huber. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 25–60 e.

Maisterikonsertti: Katariina Malmberg, barokkioboe. Sibelius-Akatemia, pikkusali (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 19. Vapaa pääsy.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Laura Moisio. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 16 e.

Amorphis The 3rd Decade. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 18 ja 21.30. Liput 67 e.

Antti Sarpila Swing Band. Storyville (Museokatu 8) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Bobby Oroza. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 25 e.

Joni Ekman & Koira, Grande Mahogany, Tamara Luonto. Kuudes linja (Kaikukatu 4, sisäpiha) klo 20. Liput 12 e.

Pekko Käppi, Profeetta. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 18 e.

Teatteri

Eikä yksikään pelastunut. Tikkurilan Teatteri, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 19 (ensi-ilta, lm). Liput 16 ja 20 e.

Elämä kädessä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 15, 22 ja 25 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Fok_It. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 14 ja 17 e.

Hajoaminen. Querq-tapahtumatila (Nilsiänkatu 10 A, 2 krs.) klo 19. Liput 12 ja 20 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Jukka Lindström – Välihuuto. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 18 ja 21. Liput 22–25 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19 (ensi-ilta). Liput 33,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Mielipuolen päiväkirja. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Pilvien paino. Teatteri Qo, Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 6 ja 10 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Rikinkeltainen taivas. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19, 35 ja 39 e.

Saunan takana. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 20,50–35,50 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Vanhat mestarit ja maalaustaide. Kansallisteatteri, Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 19. Liput 16 ja 35 e.

Tanssi

Joy Riot. Zodiak, Zodiakin house­koreografin Sari Palmgrenin uusi teos Joy Riot käsittelee ilon vallankumouksellisuutta eri näkökulmista ja tutkii energisoivaa sekä energiaa kierrättävää liikettä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 16,50, 25 ja 31 e.

Merirosvo – Le Corsaire. Anna-Marie Holmesin koreografia Petipan ja Sergejevin mukaan. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Suljetut ovet. Koreografi Alpo Aaltokosken kuoleman ja luopumisen teemaa käsittelevän teossarjan ensimmäinen osa muodostuu kahdesta itsenäisestä sooloteoksesta, tanssijoina Katja Koukkula ja Jussi Väänänen. Musiikista vastaavat kitaristi Joonas Widenius ja äänisuunnittelija Johanna Storm. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–29,50 e.

Muut menot

Syysloma Kansallismuseossa 10.–18.10. Heittäydy syyslomalla Muumilaakson ja sen asukkaiden maailmaan. Museossa voi mm. nauttia animaatioelokuvista auditoriossa, bongata museobingon kohteet näyttelyistä, kuvauttaa itsensä Heidi Lunabban kuvausstudiossa ja tutustua Rohkeus, rakkaus, vapaus! -näyttelyyn kotoa käsin pe 16.10. klo 10 livestriimatuilla kierroksilla. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 11–18. Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Rumpukurssi koululaisille ja perheille. Rumpukurssi perheille, enintään 15 osallistujaa. Omat rummut mahdollista ottaa mukaan. Rumpuopettaja Felix Adje. Stoa, musiikkisali (Turunlinnantie 1) klo 13–13.45 ja 14–14.45. Vapaa pääsy.

Object Festival 15.–18.10. Cirko (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19 The Green. Kalle Nion sooloteos. Esityksessä käytetään strobovaloja. Lisäksi ilma-akrobaatti Sini Saari esittää kaksi uutta pienoisteosta ja Keiska soittaa Footwork-genreä venyttävän live-keikan. Liput 17,50 ja 28 e.

Esitys_nyt äänessä -festivaali 13.–18. 10. Kiasma, 3. kerros (Mannerheimin­aukio 2) klo 18–20 Lovi Ambient. Ambient-musiikkia Hullu rakkaus -näyttelyssä. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Kirjaesittely Oodissa. Toimittaja-kirjailija Anne Tarsalainen kertoo omaelämäkerrallisen Lupaus Jaltalla -kirjansa synnystä. Haastattelijana kirjailija Olli Sarpo. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 18. Vapaa pääsy.

Antarktika – Tietoiskuja Aboa-tutkimusaseman arjesta. Tietoiskuilla pääset oppaamme mukana tutustumaan siihen, millaista on tehdä maailmanluokan tutkimusta etelänavan ääriolosuhteissa, ja minkälaista on arki suomalaisella Aboa-tutkimusasemalla. Ilmoittauduthan tietoiskulle etukäteen Luomuksen varausjärjestelmän kautta(https://opastukset.luomus.fi/tapahtumat/?show=Museo). Suomenkieliset tietoiskut alkavat klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13). Liput 7, 12 ja 15 e.

Yleisöopastus Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyssä. Suomenkielinen yleisöopastus klo 13 ja 15. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40). Museon pääsymaksu 13 ja 15 e.

Ensimmäisen ja toisen sukupolven monikulttuuristen perheiden erot. Paneelissa keskustellaan mm. kaksi- ja monikulttuuristen perheiden integraation haasteista, syrjinnästä kouluissa ja työelämässä, sekä lasten kasvatuksesta bikulttuurisessa perheessä. Syyslomaviikko – Africa in East Helsinki -tapahtuman ohjelmaa. Stoa, musiikkisali (Turunlinnantie 1) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas, Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsy­liput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Lapsille

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 14,50 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Syysloman taidepaja: Naamioitu todellisuus. Tule valmistamaan helppo teatterinaamio. Tutkimme naamioita ja pohdimme naamioitumisen merkityksiä eri aikoina Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyn teemojen inspiroimina. Näyttele lopuksi myös oma taidekohtaus naamioituna. Max 14 osallistujaa. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 12–13.15 ja 13.45–15. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Satuseinä Musiikkitalossa! Satuseinä on vuorovaikutteinen tila, joka ruokkii kaikkia aisteja, aktivoi, opettaa ja viihdyttää musiikin avulla. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 8–22. Vapaa pääsy.

Syyslomaleffat. Klo 10 Kimmo ja Hemmo matkalla aurinkoon. S. Klo 13 Muumit Rivieralla. S. Klo 15 Weathering with you. K7. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 13. Vapaa pääsy.

Syysloma Ateneumissa – taiteen kanssa et ole yksin. Ohjelmassa on alakoululaisille tarkoitettuja Tiesitkö?-luentoja sekä Aikamatkalla-näyttely­introja. Keskusteluopas on valmiina juttelemaan taiteesta museovieraiden kanssa. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 12–16. Liput 15–17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Syysloma eläinten saarella. Syys­lomalla Korkeasaaressa nautitaan ulkoilusta, tutustutaan eläimiin

opastetuilla kierroksilla ja seikkaillaan oma­toimisilla reiteillä tutkien mm. kuinka talven lähestyminen vaikuttaa eläimiin. Opastukset alkavat kamelitarhalta klo 12 ja 12.30, hirvitarhan katselutasanteelta klo 13 ja 13.30 sekä leijonatarhalta klo 14 ja 14.30. Liput kannattaa ostaa verkkokaupasta etukäteen. Korkeasaari klo 10–18. Liput 8, 10 ja

14 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.