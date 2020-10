Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Irina Björklund & Pauanne. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 30 e.

VocalEspoo 17.–25. 10. Espoon kulttuuri­keskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18 Kuorohelmiä 1900-luvulta. Somnium Ensemble johtajanaan Visa Yrjölä esittää 1900-luvun kuoromusiikin helmiä. Liput 15–22 e.

Prima Vistan 30-vuotisjuhlakonsertti. Järvenpää-talo (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 18. Liput 11,50 ja 16 e.

Postal Pieces. Koan. Mieko Kanno, viulu. Rankka (Eerikinkatu 36) klo 15. Vapaa pääsy.

Kitarakonsertti. Kitaristi Santeri Rau­tiainen soittaa Bachia sekä ranskalaista ja espanjalaista kitaramusiikkia. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 15. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Duo Kaiho – Klassikkojen äärellä. Kaija Kärkinen, laulu, ja Antti Korhonen, kitara. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 24 ja 28 e.

Sonaatteja 1820-luvulta 1920-luvulle. Jaakko Luoma, fagotti, ja Kirill Kozlovski, piano. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Club For Five 20 vuotta -juhla­konsertti. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 44 e.

Covid fan tutte. Esa-Pekka Salosen johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Georg Malmstén & HumppAvanti! – kaikki järjestyy. Kaksikielisessä esityksessä esiintyy Avanti! solisteinaan mm. Arja Saijonmaa, Anna Hultin ja Sam Huber. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 14 ja 19. Liput 25–60 e.

Moonlight Serenade med Annika Brushane Big Band. Annika Brushane Big Band ja Helsinki Traditional Jazz Dance Companyn tanssiesitys. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 13,50 ja 16,50 e.

Keikat

Iltapäiväkerho: Sami Saari ja Jazzpojat. Storyville (Museokatu 8) klo 17.30. Vapaa pääsy.

F. Levyjulkkarit. Kulttuuritehdas Korjaamo, Vaunusali (Töölönkatu 51 B) klo 20. Liput 15,50 e.

The 69 Eyes. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19 ja 22. Liput 30 e.

Nyrkkitappelu w/ Jee Jee Superbändi. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 12 e.

Taste, Sorsajengi, Stinkbird, Silver Falcons. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 18. Liput 8 e.

Kuolleet Sielut. Bar Score (Kauppakaari 15, Kerava) klo 22. Vapaa pääsy.

G Livelab Open: Kaleidobolt, The Mes. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Re-Armed, I Revolt, Pahan ikoni. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 18. Liput 10 e.

Ria And The Hi-Binders. Dixi Ted's Rock'n Roll -klubi. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 18. Liput 10 e.

Teatteri

Allt som är underbart. Vindängen (Tuulikuja 6, Espoo) klo 14. Liput 15 e.

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 15. Liput 13, 15 ja 25 e.

Club act!one. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 21. Liput 26 e.

Elämä kädessä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 15, 22 ja 25 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 16, 28 ja 32 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 14. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Hajoaminen. Querq-tapahtumatila (Nilsiänkatu 10 A, 2 krs.) klo 19. Liput 12 ja 20 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 14. Liput 20, 34 ja

37 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 18. Liput 17,50–35 e.

Kaikki äidistäni. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Pilvien paino. Teatteri Qo, Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 6 ja 10 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 19,50–39 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 15. Liput 20,50–35,50 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Tanssi

Ref2020. Teoksen innoittaja on Brian Enon sävellys Reflection. Kuuden tanssijan kanssa luotu teos ehdottaa nykytanssin ja Enon musiikin uudenlaisia yhteyksiä, joissa meditatiivinen musiikki synnyttää laulua ja liikkeellistä historiallisuutta. Liisa Pentin koreografian tanssivat Meeri Lempiäinen, Corinne Mustonen, Pinja Poropudas, Satu Rekola, Kardo Shiwan ja Katri Soini. Liisa Pentti & Co Studio (Bulevardi 31) klo 19. Liput 12 ja 25 e.

Muut menot

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Kävellään keskiajasta kohti Vanhankaupungin nykypäivän vehreätä urbanisuutta. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 13. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Syysloman nuorten toiveleffat: Weathering With You (K7). Makoto Shinkain ohjaama anime-elokuva vuodelta 2019. Kanneltalo, konserttisali (Klaneettitie 5) klo 14. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Metal Export -näyttelyyn. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11 ja 14. Liput 12,50, 15 ja 25 e.

Object Festival 15.–18. 10. WHS Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 15 Ääni objektina -seminaari. Puhujina Kalle Nio, Hans Rosenström, Ville Pulkki, Anna Nykyri & co. Vapaa pääsy. Cirko (Kaasutehtaankatu 1) klo 19 Amalgam. Circ2M. Onni Toivosen ja Wilma Seppälän Amalgam-esitys tarjoaa jongleerausta yhdistettynä eri lajeja yhdistävään liiketutkimukseen. Circ2M-esityksessä ilma-akrobaatit Myrsky Rönkä ja Marjut Hernesniemi esittävät orgaanista nykysirkusta. Lisäksi jonglööri Arttu Lahtinen esittää kaksi pienoisteosta ja musiikista vastaa dj Massimo. Liput 17,50 ja 28 e.

Rakkaudesta Helsinkiin opastettu kävelyretki Ullanlinnaan ja Kaivopuistoon. Tavataan Runebergin patsaalla. Kuullaan Ullanlinnan upeista rakennuksista, Kaivopuiston synnystä, sen loisteliaasta ajasta ja mielenkiintoisista entisistä asukkaista. Good Guide Helsinki järjestää. Esplanadin puisto klo 15. Liput 10 e. Käteisellä.

Esitys_nyt äänessä -festivaali 13.–18. 10. Klo 16–18 Lovi Ambient. Ambient-musiikkia Hullu rakkaus -näyttelyssä. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Opastettu kävelyretki Punavuoreen ja Eiraan. Kuullaan Punavuoren historiasta ja Rööperin entisistä mielenkiintoisista asukkaista. Ihastellaan upeita rakennuksia ja kuullaan arkkitehdeista. Good Guide Helsinki järjestää. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 11. Liput 10 e. Käteisellä.

Antarktika – Tietoiskuja Aboa-tutkimusaseman arjesta. Tietoiskuilla pääset oppaamme mukana tutustumaan siihen, millaista on tehdä maailmanluokan tutkimusta etelänavan ääriolosuhteissa, ja minkälaista on arki suomalaisella Aboa-tutkimusasemalla. Ilmoittauduthan tietoiskulle etukäteen Luomuksen varausjärjestelmän kautta(https://opastukset.luomus.fi/tapahtumat/?show=Museo). Tietoiskut alkavat klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13). Liput 7, 12 ja 15 e.

Opastus Suomen taiteen tarina -näyttelyyn. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 13. Museon pääsymaksu 15 ja 17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Yleisöopastus Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyssä. Suomenkielinen yleisöopastus klo 14, ruotsinkielinen kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40). Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapa apääsy alle 18-vuotiialle.

It's time for Africa -muotinäytökset. 6 mallia esittelee afrikkalaisten suunnittelijoiden omia luomuksiaan ja designia. Syyslomaviikko – Africa in East Helsinki -tapahtuman ohjelmaa. Stoa, aula (Turunlinnantie 1) klo 16.30 ja 17.30. Vapaa pääsy.

Syysloman nuorten toiveleffat: Harry Potter. Kanneltalo, konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu: Metsään. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 14. Liput 12,50 e.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 16. Liput 14,50 e.

Koiramäen Suomen historia. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 20–38 e.

Mimmi Lehmä ja Varis. Teatteri Hevosenkenkä, Lumo-sali (Urpiaisentie 14, Vantaa) klo 13. Vapaa pääsy.

LauantaiPajatus: Galaksille Mars -taidepaja. Galaksille Mars -taidepajassa tutkitaan avaruuden aurinkokuntia. Tule tekemään hypertutka, voiko sillä nähdä äärettömyyteen? Työpaja sopii kaikenikäisille. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Oulalaa – Lasten lauantai: työpaja ja elokuva. Egyptin loisto -näyttelyssä voi ihan oikeita muinaisia loitsukirjoja ja lasten lauantaina tehdään myös omia, nykyaikaisia loitsuja. Bio Rexin salissa näytetään klo 15 elokuva Asterix ja Obelix: Tehtävä Kleopatra (Ranska 2002). K-7. (5-vuotiaat aikuisen seurassa.) Elokuva on alle 18-vuotiaille ilmainen, mutta varaa paikka. Aikuisten elokuvaliput 5 e. Amos Rex (Mannerheimintie 22–24) klo 13. Museon pääsymaksu 5, 15 ja 20 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa