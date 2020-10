Konsertit

RSO & Nicholas Collon. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Nicholas Collon. Schönbergin ja Beethovenin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10,50–37 e.

Jay And The Girls! The Great Helsinki Swing Big Band solistinaan Jay Kortehisto. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 21,50 e.

Madetoja & Sibelius. Helsinki Metropolitan Orchestra johtajanaan Sasha Mäkilä. solistina Adrian Ibanez-Resjan, viulu. Konsertin teokset tarjoavat kansallisromanttisen kauden kauneimpia säveliä sekä mielenkiintoisen vuoropuhelun sävellysopettajan ja -oppilaan, Sibeliuksen ja Madetojan, tuotannon välillä. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Borsalino Jazz. Pöytävarausta suositellaan. Carelia (Mannerheimintie 56) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Syystunnelma. Seeli Toivio, mezzosopraano, ja Collin Hansen, piano. Suvelan kappeli (Kirstintie 24, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Dumari & Luupäät. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 24 e.

Café Barock: Vanhan musiikin uudet toivot. Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3) klo 13. Vapaa pääsy.

Kandikonsertti: Karoliina Ignatius, laulu. Sibelius-Akatemia, konserttisali (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 13. Vapaa pääsy.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertti. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Laajasalon kirjasto (Yliskylänpuistokatu 4, Kauppakeskus Saari) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

VocalEspoo 17.–25.10. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19 Signe – Onomatopoesia. Riikka Keränen, laulu, Selma Savolainen, laulu, Josefiina Vannesluoma, laulu, sekä Kaisa Mäensivu, laulu ja kontrabasso. Liput 15–22 e.

Antti Railio & JP Leppäluoto: Ensi-ilta!

Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 40 e.

Maalatut sävelet. Lavalla Paula Muli, huilu, Essi Lind, laulu ja Joonas Pohjonen, piano. Konserttiin ilmoittaudutaan ennakkoon Metropolian e-lomakkeella. Konservatorio (Ruoholahdentori 6) klo 19. Vapaa pääsy.

King of Sweden, Dappled Jay, Resham. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 8 e.

Nat Newborn. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Tommi Kalenius & Ninni Poijärvi. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 25 e.

Anna Inginmaa. Anna Inginmaa, laulu, ja Arto Ikävalko, piano, esittävät suomenkielistä vokaalijazzia. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2, Kallion kirkko) klo 19. Liput 20 e.

Too Slow, Mother Goose, Musta Huone. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 5 e.

Teatteri

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 19. Liput 13, 15 ja 25 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Eikä yksikään pelastunut. Tikkurilan Teatteri, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 13 ja 19. Liput 16 ja 20 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Hämärätunnin Romeo. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

I niin kuin Idiootti. Rauhanasema (Veturitori 3) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Jukka Lindström – Välihuuto. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22–25 e.

Kaikki äidistäni. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Laura Maddalena -musiikkiteatterinäytös. Pyhän Laurin kappeli (Pappilankuja 3, Vantaa) klo 17.30 ja 20. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen www.brq.fi.

Menopaussi. Aleksanterin teatteri, Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 43 ja 49 e.

Saunan takana. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Ennakkotiedoista poiketen Sontiainen – balladi koti-ikävästä -esitys Teatteri Avoimissa ovissa klo 19 on peruttu.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19 (ensi-ilta). Liput 17,50–27,50 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 20,50–35,50 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Tanssi

Memory Matter. Koreografia ja esitys Georgie Goater, Maikki Palm ja Gesa Piper. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Ref2020. Teoksen innoittaja on Brian Enon sävellys Reflection. Kuuden tanssijan kanssa luotu teos ehdottaa nykytanssin ja Enon musiikin uudenlaisia yhteyksiä, joissa meditatiivinen musiikki synnyttää laulua ja liikkeellistä historiallisuutta. Liisa Pentin koreografian tanssivat Meeri Lempiäinen, Corinne Mustonen, Pinja Poropudas, Satu Rekola, Kardo Shiwan ja Katri Soini. Liisa Pentti & Co Studio (Bulevardi 31) klo 19. Liput 12 ja 25 e.

Muut menot

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 12. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Rakkaudesta Helsinkiin – Opastettu kävelykierros Munkkiniemessä. Tutustutaan alueen historiaan ja rakennuksiin kävellen Seurasaaresta Munkkiniemeen. Kaksituntinen retki päättyy Cafe Torpanrantaan. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Urho Kekkosen museon portin edestä (Seurasaarentie 15) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Tasapainossa usko ja tieto. Teologian tohtori ja kirjailija Eero Junkkaala luennoi Seniorifoorumin tapahtumassa. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaan­katu 23) klo 13. Vapaa pääsy.

Monien tulkintojen kivikauden keravalaiset. Tohtorikoulutettava Liisa Kunnas-Pusa luennoi Kivikausi Keravalla -sarjassa. Sinkka (Kultasepänkatu 2, Kerava) klo 17.30. Liput 4 ja 6 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Kruunun tahto, Per Brahe ja tervan valta. Dosentti Seppo Aalto luennoi sarjassa Kulttuurikulma: Vironniemen Helsinki 1640–1721 – kaupunki Ruotsin suurvallan osana. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13.

Keskustelu. Koreografi-tanssija Sanna Kekäläinen ja ohjaaja Janne Saarakkala tutustuvat toisiinsa yleisön edessä käymällä luottamuksellisen ja intiimin keskustelun. Ennakkovaraus osoitteesta: sanja@pragmahelsinki.fi. K&C-tila (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4. krs) klo 19. Liput 10 e.

Emma Talks: Taiteen voima. Keskustelussa tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä ja pohditaan, voiko taiteen avulla vaikuttaa nykyhetkeen ja tulevaan. Puhujina Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva, Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä ja taiteilija Nastja Säde Rönkkö. Keskustelua ohjaa museonjohtaja Pilvi Kalhama. Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 17.30. Liput 12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-vuotiaille.

Cinemaissí 21.–25.10. Latinalaisen Amerikan elokuvafestivaali järjestetään virtuaalisena sekä rajoitettuina näytöksinä paikan päällä. Näytökset kulttuurikeskus Caisassa (Kaikukatu 4). Tarkka ohjelma osoitteessa www.cinemaissi. com. Liput 8–9,50 e. Online-liput 4 e.

Musatreffit kirjastossa. Keskustelua musiikista ja musiikin harrastamisesta. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Nuorten ja aikuisten univaikeudet ja niiden hoitaminen. Unikouluttaja Johannes Kajava luennoi. Järvenpää-talo (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 18. Liput 11,50 ja 16 e.

Tyyliteltyjä tunteita: Dido ja Kleopatra 1700-luvun Venetsiassa. Filosofian tohtori Riikka Stewen luennoi. Tiepolo – Venetsia pohjolassa -näyttelyn ohjelmaa. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 18. Museon pääsymaksu 13 ja 15 e.

Konkarikeskiviikko: Klassinen musiikki televisiossa vuosien varrella. Vieraana Aarno Cronvall, joka kertoo elämyksiä Paavo Berglundista, Okko Kamusta ja Leif Segerstamista aina Martti Talvelaan ja Karita Mattilaan, Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Museon pääsymaksu 12,50 ja 25 e.

Kansankielistä kirjakieliksi. Filosofian maisteri Lauri Marjamäki luennolla kuullaan miten myöhäisellä keskiajalla monet kansankielet kohosivat kirja­kieliksi latinan rinnalle. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Lapsille

Ennakkotiedoista poiketen Teater Kojanin esitys Kuka lohduttaisi Nyytiä Lasten kulttuurikeskus Aurorassa klo 18 on peruttu.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10. Liput 14,50 e.

Kekri! Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tanssi­teatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 10.30. Liput 14,50 e.

Satuseinä Musiikkitalossa! Vuorovaikutteinen aktivoi, opettaa ja viihdyttää musiikin avulla. Satuseinä sisältää lisäksi pelimaailman ja kosketuksella soitettavan fantasiasoittimen. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 8–22. Vapaa pääsy.

