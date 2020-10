Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Sival. Eija Kankaanranta, konserttikantele, ja Annemarie Åström, viulu. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

VocalEspoo 17.–25.10. Balderin sali (Aleksanterinkatu 12) klo 19 Öisin. VocalEspoon residenssilauluyhtye heittäytyy romantiikan tunnekuohuihin konsertissa, jossa kuullaan mm. Brahmsin, Schumannin ja Schubertin musiikkia. Bösendorfer-flyygeliä soittaa pianisti Emil Holmström. Liput 15–25 e.

Postal Pieces. Beast. Adrian Rigopulos, kontrabasso. Rankka (Eerikinkatu 36) klo 15. Vapaa pääsy.

Iltapäiväkonsertti: László Süle, piano, ja Senni Eskelinen, sähkökantele. Levynjulkaisukonsertti. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 13.30. Vapaa pääsy.

Tapiola Sinfonietta: Nordatlantic. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Daniel Bjarnason, solistina Juho Pohjonen, piano. Bjarnasonin ja Brahmsin musiikkia. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 12, 23 ja 29 e.

Covid fan tutte. Hannu Linnun johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Matkamusiikkia. Le Musiciste in Viaggio -yhtye: Anna Pohjola ja Kaisa Ruotsalainen, barokkiviulu, Anna Pulakka, barokkisello ja viola da gamba, sekä Sanni Antikainen, cembalo. Buxtehuden, Caldaran, Locatellin, Händelin ja Purcellin musiikkia. Korson kirkko (Merikotkantie 4, Vantaa) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Barokkiperjantai: Kiikarissa klassinen. Vanhan musiikin opiskelijat tutkimusretkellä barokin tällä puolen. Sibelius-Akatemia, pikkusali (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 18. Vapaa pääsy.

Nyky Ensemble: Kohti loistavaa menneisyyttä. Säveltäjä ja alttoviulisti Max Savikankaan suunnittelema konserttiohjelma sisältää tuoreimpia ja jännittävimpiä suomalaisia teoksia. Musiikki­talo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

Ursus Factory, Nelijalka. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 22 e.

Iltapäiväkerho: The Weldons. Story­ville (Museokatu 8) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Tilhet, pajut ja muut. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 20. Liput 14,90 e.

Joensuu 1685. Ääniwalli (Pälkäneentie 13) klo 21. Liput 16 e.

Screaming Jay & The Bones. Café Carusel (Merisatamanranta 10) klo 18. Vapaa pääsy.

Anna Kokkonen Trio. Kelttiläissävyisen musiikin tekijänä tunnettu laulaja-lauluntekijä Anna Kokkosen lisäksi trioon kuuluvat myös Marja Ahlsved ja Jani Snelman. Lomakoti Kotoranta, kota (Kotorannantie 74, Nurmijärvi) klo 18 ja 19.30. Konsertti ja tapakset 26 e.

Kivesveto Go Go, Lapinpolthajat, Renttu & Jämät. Kuudes linja (Kaiku­katu 4, sisäpiha) klo 20. Liput 13 e.

Ronjan etkot -festivaali. Valkokankaalta nautitaan näyttelijä-ohjaaja Max Ovaskan lopputyöelokuva Lasti ja musiikkitarjonnasta vastaa laulaja-lauluntekjä Isaac Sene. Levyvalinnoista vastaavat dj:t Bronco ja Rawbert. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Evakko. Karjalainen Näyttämö, Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 19. Liput 18–20 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Hämärätunnin Romeo. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

Kiviä taskussa. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Kuumia aaltoja. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–34 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Rosa Unterm Roten Stern – Pinkkiä punatähden varjossa. Helsingin Gayteatteri HGT, Hercules (Pohjoinen Rautatienkatu 21 B) klo 19.30. Liput 16 ja 22 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Stand Uppia! – Sutela ja Salminen. Malmitalo, Malmisali (Ala-Malmin tori 1) klo 20. Liput 25 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Tätiratsastajat. Aurinkoteatteri, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 15–25 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri, Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 20 e.

Verdrängen Verdrängen Verdrängen. Oblivia-ryhmä, Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 20–30 e.

Tanssi

Memory Matter. Koreografia ja esitys Georgie Goater, Maikki Palm ja Gesa Piper. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Tanssikielto. Tanssiteatteri Tsuumin esitys kieltämisen kulttuurista ja manifesti kansalaisten oikeudesta tanssia. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 25,50 ja 29,50 e.

Muut menot

Kahden esityksen ilta: Rain & Suhde. Nähdään Petri Ekqvistin ja Kare Poutasen livemusiikkia, kiinalaista tolppaa, tanssia ja monologia yhdistelevä teos Rain sekä Kate ja Pasi -sirkusduon akrobatiaa ja jongleerausta hyödyntävä teos Suhde. Väliajalla Circus Helsingin sirkushahmot elähdyttävät katsojia ulkona lämpimän mehun ja popcornin äärellä. Circus Helsinki (Sörnäisten rantatie 22) klo 20. Liput 15 e.

Ukrainalaisen elokuvan päivät 23.–25.10. Komedia My Thoughts Are Silent. K12. Tekstitetty englanniksi. Cinamon Tripla (Firdon­katu 2 B, Triplan kauppakeskus) klo 20. Liput 10,25 e.

Viherkasveilla viihtyisyyttä. Vihreyttä kotiin -luennoilla opitaan, miten viljellään sisätiloissa läpi talven. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14) klo 18. Vapaa pääsy.

Oodin taide- ja arkkitehtuurikierros. Opastetulla kierroksella tutustutaan kirjaston taiteeseen, teknologiaan ja arkkitehtuuriin. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Ilmoittautuminen etukäteen: expertguideshelsinki@gmail.com. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 13–14 ja 15–16. Liput 10 e. (käteinen tai MobilePay).

Big Brothers & Sisters ed. 2. Teosten teemana on tekoäly ja sen monet seuraukset nykymaailmassa. Illassa nähdään Nadja Pärssisen, tanssi ja koreografia, Roberto Fuscon, ääni ja live-visuaalisuus, sekä Virpi Velinin, valokuva ja koreografia, teos Mirror Mirror Sees Them All, ääni- ja esitystaiteilija Jaap Kleveringin esitys Red Room ja mediataiteilija Uzair Amjadin Imaginarium of The Rational Thinker. Catalysti Transcultural Artist in Finland järjestää. Vapaan taiteen tila (Vilhonvuorenkuja 15–16) klo 19. Liput 10–20 e.

Etelä-Afrikan musta keskiluokka. Kirjailija, toimittaja Annu Kekäläinen esitelmöi perjantain kulttuuriluennolla. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy.

Lumokino – Lumosalin pop up -elokuvateatteri. Klo 16 Hyvä vaimo (K12), klo 18 Tove (K12) ja klo 20.15 Lost Boys (K18). Lumo-sali (Urpiaisentie 14, Vantaa) klo 16. Liput 8 ja 10 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Senso (Italia 1954). O: Luchino Visconti. K12. Klo 19 Valitan, väärä numero (USA 1948). O: Anatole Litvak. Ei tekstitystä. K16. Klo 21 Tuntematon uhka (USA 1995). O: Wolfgang Petersen. K12. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

No Stigma Burelesque Show. Lavalla Arabellum, Ceci Ferox – Bondage artist, Cloud BeDevil’, Dolly Poupee, Glitter Gash Gals, Goldie Starlett, Hasard le Sin Jirina, Lady Cube, Marja Kihlström – Puhumuru ja Poppy Pelagia. Bar Loose (Annankatu 21) klo 18.30 ja 21. Liput 16 e.

Club Carousel. Race Horse Company yhdistää voimansa nelihenkisen Drapes 247 -yhtyeen kanssa luoden ainutlaatuisen musiikkia ja sirkusta yhdistävän klubin. Tarjolla on vauhtia, hurjaa akrobatiaa ja kaaoksen estetiikkaa. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas, Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–17, to 10–20, la–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsy­liput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 10. Liput 14,50 e.

Kekri! Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10 ja 18. Liput 12 e.

Skidikino: Urpo ja Turpo. Leikkikarhut Urpo ja Turpo asustavat lastenhuoneen kirjahyllyssä ja lukevat klassikkokertomuksia, jotka johtavat heidät monenlaisiin mielikuvitusseikkailuihin. Lyhytelokuvahetki yli 3-vuotiaille. Annantalo, juhlasali (Annankatu 30). Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa