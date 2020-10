Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Irina Björklund ja Pauanne. Barely Ann-Mari -kiertue. Krapin paja

(Rantatie 2, Tuusula) klo 20. Liput

26,50 e.

Puuluup, Tuuletar. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Blow!2020 – Soiva Töölönlahti.

Klo 16 Rekola Street Band, klo 18.30 Roast Burn Big Band ja klo 20 Sointi Jazz Orchestra. Varaa lippu ennakkoon. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4). Vapaa pääsy.

Kauneimpien klassisten toivekonsertti. Lohjan kaupunginorkesterin muusikot esiintyvät. Lohjan kirkko (Kirkko­katu, Lohja) klo 19. Liput 25 e.

Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Pjotr Anderszewski ja Tarmo Peltokoski. Pjotr Anderszewski, piano. Tiensuun ja Beethovenin musiikkia. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10,50–37 e.

Juhlan aika! Ooppera-ensemblen 5-vuotisjuhlakonsertti. Konsertissa kuullaan kauneimpia ooppera- ja operettinumeroita. Konsertin juontaa Jutta Holmberg. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.

Bachin motetteja. Cantores Minores ja FiBO Players johtajanaan Hannu Norjanen. Bachin musiikkia. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 19. Liput 15, 20 ja 30 e.

Jää. Libreton Ulla-Lena Lundbergin romaanin pohjalta on kirjoittanut Juhani Koivisto, ja oopperan on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

UMO Helsinki Jazz Orchestra: Greetings From New York. UMO Helsingin pääkapellimestari ja taiteellinen johtaja Ed Partyka on suunnitellut kokonaisuuden big band -jazzin klassikoista. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 28 e.

Kauniaisten musiikkijuhlat 24.10.–

1.11. Uusi paviljonki (Läntinen Koulupolku 3, Kauniainen) klo 16 Hyvän tekemisen kierre merkityksellisen elämän lähteenä. Frank Martelan puheenvuoro. Liput 10 e. Kauniaisten kirkko (Kavallintie 3, Kauniainen) klo 18 ja 20 La Rêveuse – Haaveilija – Drömmerskan. Kajsa Dahlbäck, sopraano, Heidi Peltoniemi, viola da gamba, Eero Palviainen, luuttu, ja Aapo Häkkinen, cembalo ja urut. Fantasia ja tunne ovat keskiössä konserttiohjelmassa, joka vie kuulijan 1600–1700-lukujen vaihteen Ranskaan. Liput 15 ja 29 e.

Maisterikonsertti: Jennie Kackur, nokkahuilu. Sibelius-Akatemia, pikkusali (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 18. Vapaa pääsy.

Vox Silentii. Diakonissalaitoksen kirkko (Alppikatu 2) klo 17. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Keikat

Iltapäiväblues: Dr. Helander & Third Ward. Storyville (Museokatu 8) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Petiscaria Jazz – Mikael Konttinen. Mikael Konttinen, Pekka Mesimäki ja Ilkka Hanski. Petiscaria (Lönnrotinkatu 34) klo 19. Vapaa pääsy ruokailijoille. Pöytävarausta suositellaan ennakkoon.

Kovaa Rasvaa, 8 Bits High, Marketing. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 12 e.

Jylye Blom. Hard Rock Cafe (Aleksanterinkatu 21) klo 20. Vapaa pääsy.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 35 e.

Olli Soikkeli Trio. Olli Soikkeli esiintyy April Jazz Clubilla triokokoonpanollaan yhdessä romanialaispianisti Marian Petrescun ja basisti Kaisa Mäensivun kanssa. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Badding tribute – Jerry Fox. Rauli Baddingin musiikkia livenä. Pub Aleksis K (Aleksis Kiven katu 14) klo 19.30. Vapaa pääsy.

After Work Halloween Party feat. Johannes Salomaa, saksofoni. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 17. Vapaa pääsy.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Eikä yksikään pelastunut. Tikkurilan Teatteri, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 19. Liput 16 ja 20 e.

Evakko. Karjalainen Näyttämö, Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 19. Liput

18–20 e.

Håkansbölen haamukartano. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 20 ja 21. Liput 15 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Kaikki hienot jutut. Kansallisteatteri, Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 25 e.

Kaikki äidistäni. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Once. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 27–54 e.

Piilolääkäri – patologinen musiikkinäytelmä. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19 (ensi-ilta). Liput 32 ja 38 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri(Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Rosa Unterm Roten Stern – Pinkkiä punatähden varjossa. Helsingin Gay­teatteri HGT, Hercules (Pohj. Rautatienkatu 21 B) klo 19.30. Liput 16–22 e.

Salaluukku. Keski-Uudenmaan

teatteri, Keski-Uudenmaan Teatteri (Keravan Teatteritalo, Kultasepänkatu 4, Kerava) klo 19. Liput 24, 30 ja 32 e.

Saunan takana. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Scream – The Love Story. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19 (ensi-ilta, lm).

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri

(Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50–27,50 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Toivo painaa tonnin! – Taideyliopiston Talvimusikaali. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Bruno Granholmin kuja 2) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Uusi lapsuus. Kom+ ja Tehdas-teatteri, Kom-teatteri, aulanäyttämö (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 15–25 e.

Vi är bara mänskor. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 14 ja 19. Liput 10–40 e.

Tanssi

Toxic. Susanna Leinonen Company, Susanna Leinosen koreografian tanssivat Emmi Hakala, Camilla Keihäs, Aaron Saira, Tatiana Urteva ja Susanna Leinonen. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 38,50 e.

Muut menot

Kekrijuhla. Tervetuloa elvyttämään kekriperinnettä Hotelli- ja ravintola­museolle, jossa Laurea ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat pistävät pöydän koreaksi ja tuovat kekriruuat tähän päivään tarjoten parhaita paloja kekrin ruoka- ja juomaherkuista. Hotelli- ja ravintolamuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G) klo 17.30–19.30. Liput 15 e (sisältää ruoka- ja juoma­tarjoilun lisäksi sisäänpääsyn näyttelyihin).

Tarukuningas Agamemnonin jalan­jäljissä Mykenessä ja Mykenestä. Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Filosofian maisteri Maarit Nieminen luennoi. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A) klo 14. Vapaa pääsy.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Vierailu Kansallisarkistoon. Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Kansallisarkisto (Rauhankatu 17) klo 12. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Valoa, enemmän valoa! Valaistuja kohteita ja valotaidetta pimenevissä illoissa eri puolilla Tuusulaa. Valotaiteilija Kari Kola koristelee Taidekasarmin (Jääkärinkuja 2) syksyisellä valoinstallaatiolla ja Tuusulanjärven rantaan (Kotorannankuja 10) tulee Alexander Reichsteinin Metamorphoses-teos. Lisäksi muita valaistuja kohteita eri puolilla Tuusulaa. Teokset näkyvät parhaiten iltaisin klo 18 jälkeen. Tuusula. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Valkeat yöt (1957 Italia/Ranska). O: Luchino Visconti. K16. Klo 18.45 The Shape of Water (2017 USA). O: Guillermo del Toro. K16. Klo 21.15 28 päivää myöhemmin (2002 Alankomaat/Britannia/USA). K18. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e. klo 16.30.

Lapsille

Det susar i säven. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 20,50 e.

Haloo – onx valoo? Teatteri Rollo, Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 10. Liput 7, 10 ja 15 e.

Kekri! Esitys tutustuttaa sadonkorjuun ja vuoden vaihtumisen perinteisiin. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.Lennä lennä leppäkerttu. Nukketeatteri Sampo, Taidetalo Toteemi (Myyr­mäentie 6, Vantaa) klo 10. Liput 9–12 e.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tanssi­teatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 10.30. Liput 14,50 e.

Naperokino: Seikkailu, retki ja matka. Annantalo (Annankatu 30) klo 10–12. Vapaa pääsy.

Halloween-bileet. Haamuja mokka­paloissa, karmivaa kuplajuomaa ja mystistä musaa. Halloween-releet turvavälidiskoon päälle ja tanssilattialle! Annantalo, juhlasali (Annankatu 30) klo 16. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.