Terhi Kokkonen on helsinkiläinen muusikko ja pop-lyyrikko, joka tuli tunnetuksi Ultra Bra -­yhtyeen laulajana. Hän on tänä syksynä julkaissut esikoisromaaninsa Rajamaa. Trillerimäinen teos kertoo pariskunnasta, joka lähtee Lapin-lomalle hoitamaan vaikeaa suhdettaan. Onnettomuuden vuoksi he joutuvat jäämään toipumaan yksinäiseen lomakylään poikkeusolosuhteissa. Kokkosta haastattelee filosofian maisteri Päivi Hytönen.Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) ­ma klo 18. Vapaa pääsy.