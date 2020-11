Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Etnosoi! Venla Ilona Blom: Äänirajoilla. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Emilia Hoving. Nikita Boriso-Glebsky, viulu. Šostakovitšin ja Weinbergin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10,50–37 e.

Fame Genelec Live: Eino Grön & Lasse Hirvi. Legendaarinen Eino Grön esittää pianisti Lasse Hirven säestyksellä ikivihreitä koti- ja ulkomaisia sävelmiä. Triplan kauppakeskus, Kulttuuriaukio, 4. krs (Fredikanterassi 1) klo 18. Liput 15 e.

Keikat

Maija Vilkkumaa akustisesti. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19 (lm). Liput 30 e.

Nat Newborn. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha) klo 19. Liput 13, 15 ja 25 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20, 34 ja 37 e.

Hitler ja Blondi. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Isä. Teatteri Kvartetti, Lepsämän nuorisoseurantalo Toukola (Lepsämänkaari 4, Nurmijärvi) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Kuumia aaltoja. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Saunan takana. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Scream – The Love Story. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19 (lm). Liput 33,50 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50–27,50 e.

Timjami ja muurahaisten viisaus. Helsingin teatterikoulu (Rusthollarin­kuja 2) klo 19. Liput 10 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Uusi lapsuus. Kom+ ja Tehdas-teatteri, Kom-teatteri, aulanäyttämö (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 15, 20 ja 25 e.

Vain parasta minulle. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Pyöveli (1963). O: Luis García Berlanga. S. Klo 18.30 Nainen ilman omaatuntoa (1944 USA). O: Billy Wilder. K12. Klo 20.45 Ihmisen pojat (2006 Britannia/USA). K16. Liput kannattaa ostaa etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Ihmisen näköinen elämä. Kirjailija, terapeutti Tommy Hellsten luennoi. SenioriFoorumin luentosarjaa. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 13. Vapaa pääsy.

Väriä väriä – veitsellä maalaten. Inspiroidu Magnus Enckellin uus­impressionistisesta värikylläisyydestä ja tee omakuva. Taidepajojen sarjassa inspiroidutaan taidemaalari Magnus Enckellin käyttämistä monenlaisista tekniikoista. Ateneum, työpaja (Kaivokatu 2) klo 17. Liput 29 ja 32 e.

Eliel Aspelin ja periferian taide. ­Aiheesta luennoi filosofian tohtori Anna Ripatti. Kansallismuseo ja Suomen Muinaismuistoyhdistys järjestää. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34) klo 18. Vapaa pääsy.

Lauantai tanssii tähtien kanssa – Television tanssiohjelmat 1970–2010. Päiviö Pyysalo puhuu konkarikeskiviikossa. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Museon pääsymaksu 15 ja 25 e.

Keravan kaupungin inventoidut kivikautiset asuinpaikat ja löydöt. Keravan kaupungin kartoittaja ja arkeologi, filosofian maisteri Olli Kunnas luennoi Kivikausi Keravalla -sarjassa. Sinkka (Kultasepänkatu 2, Kerava) klo 17.30. Liput 4 ja 6 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Kansantansseja elävän musiikin säestyksellä: Jordania & Norja. Opi musiikkia äidinkielenä. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 17. Vapaa pääsy.

Romukoru Itämeren kunniaksi – Keskiviikkojen kiireettömät galleriatyöpajat. Roskiin ja meriin päätyy paljon käyttökelpoista tavaraa, joka voisi löytää uuden elämän kierrätettynä. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 16. Vapaa pääsy.

Doc Lounge Helsinki: Only the Devil Lives Without Hope. Tosielämän trilleri kertoo rakkaudesta, petoksesta, vakoojista, salamurhaajista ja ennen kaikkea järkkymättömästä toivosta. Elokuvan jälkeen keskustelemme ihmisoikeuksista Amnestyn edustajan kanssa. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 8 e.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Etu-Töölöstä Lapinlahteen. Kuullaan Töölön ja Kampin alueiden menneisyydestä. Vieraillaan myös Temppeliaukion kirkossa. Retki päättyy Lapinlahden puistoon, jossa mahdollisuus tutustua vanhaan sairaalarakennukseen. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Luonnontieteellisen museon (Pohjoinen Rautatiekatu 13) edestä klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Nicolas Poussin, 1600-luvun klassismi. Il Barocco Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30. Vapaa pääsy.

Kaikkein varhaisimman maatalouden alku Lähi-idässä. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Kulttuurikulma: Maatalouden alku – sivilisaation synnyn edellytys. -sarjassa. Miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut kulttuurihistorialliseen kehitykseen? Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13. Vapaa pääsy.

Jani Saxell, Helsinki Underground, Tanssii kirjainten kanssa, Parasta katseluaikaa – esseitä TV-sarjoista (2020). Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija Esa Mäkijärvi. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Miten Itämerta suojellaan nyt ja muuttuvassa ilmastossa? Itämeriviikolla professori Markku Viitasalo luennoi Itämeren ekosysteemistä, joka on kiinnostava yhdistelmä makean veden ja valtameren eliöitä, mutta sen herkkä tasapaino on uhattuna monin eri tavoin. Itämerentalo (Tammasaarenlaituri 3) klo 17. Vapaa pääsy.

Aika-avaruuden luonne paljastuu. Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta eksoplaneettatutkimusta ja astro­biologista tutkimusta. Luennoitsija filosofian maisteri Kyösti Ryynänen. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45. Vapaa pääsy.

Kansallisaatetta ja kielipolitiikkaa. Filosofian maisteri Lauri Marjamäki luennoi Kirjakielen historiaa -sarjassa. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Polku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Valoa, enemmän valoa! Valaistuja kohteita ja valotaidetta pimenevissä illoissa eri puolilla Tuusulaa. Valotaiteilija Kari Kola koristelee Taidekasarmin (Jääkärinkuja 2) syksyisellä valoinstallaatiolla ja Tuusulanjärven rantaan (Kotorannankuja 10) tulee Alexander Reichsteinin Metamorphoses-teos. Lisäksi muita valaistuja kohteita eri puolilla Tuusulaa. Teokset näkyvät parhaiten iltaisin klo 18 jälkeen. Vapaa pääsy.

Iittala & Arabia Vintage pop-up -myymälä. Vintage-tuotteita, erikoisuuksia sekä tarjouksia klassikkosarjoista eri vuosikymmeniltä. Mahdollisuus tutustua Ronan & Erwan Bouroullecin Imperfections-näyttelyyn. Vain korttimaksu. Iittala & Arabia muotoilukeskus (Hämeentie 135 A, 8.krs) klo 12–17. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas, Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–17, to 10–20, la–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Det susar i säven. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Satuseinä Musiikkitalossa! Satuseinä on vuorovaikutteinen tila, joka ruokkii kaikkia aisteja, aktivoi, opettaa ja viihdyttää musiikin avulla. Tilakokemus perustuu suureen kosketusseinään, jonka kautta lapset saavat sukeltaa musiikkisatujen maailmaan. Satuseinä sisältää lisäksi pelimaailman ja kosketuksella soitettavan fantasiasoittimen. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 8–22. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.