Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Kuka tuulia puhaltaa. Anne Nielsen, laulu, ja Merja Ikkelä, haitari ja piano. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Etnosoi! Ilkka Arola Sound Tagine. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Minimalia II. Abel Puustinen, viulu, Kreeta-Julia Heikkilä, viulu, Hanna Hohti, alttoviulu, Jaani Helander, sello, ja Maria Krykov, kontrabasso. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Jää. Libreton Ulla-Lena Lundbergin romaanin pohjalta on kirjoittanut Juhani Koivisto, ja oopperan on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Tuomas Kivistö – Rahmanov: 24 preludia. Pianotaiteilija Tuomas Kivistön neljäs tohtorintutkintokonsertti. Sibelius-Akatemia, R-talo (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 19. Liput 6,50–18 e.

Organon urkumatinea. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijat esiintyvät. Veera Surkka, urut. Musiikkitalo, Organo (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Vapaa pääsy.

Pinja Nuñez – Jospa tämä kaikki liittyy kaikkeen. Pinja Nuñez, sello. Pinja Nuñezin jatkotutkintokonsertti. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–18 e.

Yablochkov Candle – Ilona Jäntti ja Aino Venna. Sirkustaiteilija Ilona Jäntti ja laulaja-lauluntekijä Aino Venna luovat minimalistisen kabaree-henkisen klubin. Ilta on konsertin ja ilma-akrobatiateoksen yhdistelmä, joka ammentaa menneen vuosisadan esityskulttuurista ja taiteesta. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 19. Liput 20 e.

Italian terveiset – renessanssista barokkiin luutun seurassa. Eero Pal­viainen, luuttu. Lepohetki-konsertissa yleisö nauttii musiikista joogapatjoilla leväten. Ota oma mattosi mukaan. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen verkkosivulla: www.brq.fi. Galleria K (Asematie 7, Vantaa) klo 17 ja 18.30. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Keikat

Django Collective Helsinki Open JAM. Toveri (Castréninkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Paleface – Helsinki-Shangri-La 10 vuotta. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 22 e.

Blossom Hill, Wedgie, Bucket. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 19. Liput 7 e.

Mia Simanaisen 50-vuotisjuhlakonsertti. Jazzanti-konsertti. Mia Simanainen, laulu ja ääni, Henrik Sandås, bandoneón, Kari Ikonen, moog-syntetisaattori ja piano, Mikko Perkola, viola da gamba, ja Mika Kallio, perkussiot. Laulumiehet (Hietaniemenkatu 2) klo 19. Liput 12, 15 ja 20 e.

Virgin in Veil, Suzi Sabotage, Nokia Missio. Bar Loose (Annankatu 21) klo 19.30. Liput 7 e.

China Moses feat. UMO Helsinki Jazz Orchestra. Great Voices -sarjaa. Ed Partyka johtaa. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 15–47 e.

Teatteri

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 19. Liput 13, 15 ja 25 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20–37 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Kirjahyllyelämä. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19. Vapaa pääsy.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–34 e.

Rosa Unterm Roten Stern – Pinkkiä punatähden varjossa. Helsingin Gay­teatteri HGT, Hercules (Pohjoinen Rautatienkatu 21 B) klo 19.30. Liput 16 ja 22 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Vain parasta minulle. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 20,50–35,50 e.

Yössä Gehennan. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 12–17 e.

Tanssi

Möhkäle – Erratic Block. Petri Kekonin sooloteos. Cirko, Maneesi (Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Muut menot

Historian jännät naiset. Toimittaja ja tietokirjailija Maria Pettersson keskustelee kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja Tuula Haaviston kanssa kirjastaan Historian jännät naiset – Merirosvoja, meedioita, varkaita ja vakooja­prinsessoja. Keskustelu suoratoistetaan lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden YouTube-kanavalla. Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 18. Vapaa pääsy.

Bysantti ja Rus, turkkilaiset kansat. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -sarjassa. Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 Nainen ilman omaatuntoa (1944 USA). O: Billy Wilder. K12. Klo 18.45 40 urhoa (1957 USA). O: Samuel Fuller. K16. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Tunne orkesterisi -luentosarja: Eläköön partituuri. Vieraana kapellimestari Eero Lehtimäki. Musiikkitalo, Paavo-sali (Mannerheimintie 13 A) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Ei mies eikä nainen: Jeesuksen ruumiillisuus queer-teorian näkökulmasta. Helsingin yliopiston raamatuntutkija Moona Kinnusen alustuksen pohjalta käydään yhdessä keskustelua Raamatun teksteistä ja sen nostattamista kysymyksistä. Iltaa isännöivät tutkija Paavo Huotari ja pastori Lisa Enckell. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Vapaa pääsy.

Roomalainen perhe ja avioliitto. Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 17. Vapaa pääsy.

Juha Kauppinen: Monimuotoisuus: kertomuksia katoamisista. Tietokirjallisuusklubilla käsitellään valittuja klassikkoja ja uusia tietokirjoja. Luennoitsija filosofian maisteri Lassi Raunio. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10. Vapaa pääsy.

Kreikan ja Turkin suhteet, Istanbulin pogromi ja Kyproksen kriisi. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -sarjassa. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17. Vapaa pääsy.

Kuukauden klassikko: Juurakon Hulda. Valentin Vaalan ohjaama yhteiskunnallinen komedia Juurakon Hulda (1937) pohjautuu Juhani Tervapään eli kirjailija Hella Wuolijoen samannimiseen näytelmään. Ilmoittautuminen Malmitalon verkkosivun kautta. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Oodi kaunolle -lukupiiri: Lapsikuvaukset. Tänä syksynä Oodin kaunolukupiirissä keskustellaan lapsikertojista. Käsittelyssä Emma Donoghuen teos Huone. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 17. Vapaa pääsy.

Minuuttinovelleja. Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Marraskuun luontokirjallisuuspiirit Lapinlahdessa. Vietetään marraskuun pimeneviä torstai-iltoja luontokirjallisuuden parissa Lapinlahden Venetsia-talon kaupunkiluontokeskuksessa. Neljänä torstaina järjestettävässä luontokirjallisuuspiirissämme tutustumme mm. osallistujille tärkeisiin luontokirjoihin, luemme luontorunoja ja kokeilemme luontorunojen kirjoittamista tajunnanvirtatekniikalla. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 15. Vapaa pääsy.

Winter Wreath Workshop. Workshopin aikana tehdään yksi tai useampi kranssi, ja ovikoristeiden tyylin voi valita itse. Kranssien lisäksi mukaan saa oksasakset tulevia kukkaprojekteja varten. Hey Look Studio (Pääskylänrinne 10 LH 4) klo 17. Liput 90 e.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Muodosta pintaan -näyttelyyn. Yleisöopastuksilla perehdymme näyttelyn teemoihin, teoksiin ja taiteilijoihin oppaan johdolla keskustellen. Esillä on teoksia suomalaisilta ja venäläisiltä taiteilijoilta sekä Suomessa harvoin nähtyä venäläistä nykykuvanveistoa. Vantaan taidemuseo Artsi (Paalutori 3, Vantaa) klo 17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Det susar i säven. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Sateenkaarikala. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 19 (ensi-ilta. lm). Liput 15–32 e.

Tarinoita Muumilaaksosta. Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 10.30. Liput 14,50 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa