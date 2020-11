Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Prima pars – Vokaaliyhtye Uoma. Vokaaliyhtye Uoma esittää konsertissaan motetteja 1500-luvun lopun keskeisten säveltäjien kynästä. Paavalinkirkko (Sammatintie 5) klo 19. Liput 10, 15 ja 20 e.

Etnosoi!: Tjango!, Maija Kauhanen. Maija Kauhanen, laulu, kanteleet ja perkussiot. Tjango!-yhtyeen musiikilliset juuret ovat mustalaisjazzissa sekä latinalaisamerikkalaisessa rytmimusiikissa. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 15–20 e.

Lakkaamaton Laulu. Suomen Laulu johtajanaan Esko Kallio, solisteina mezzosopraano Fanny Hellström, urkuri Hiski Wallenius sekä pianisti Salla Pynssi. Ohjelmassa on makupaloja ensi syksynä esitettävästä Händelin Messias-oratoriosta sekä suomalaista ja eurooppalaista a cappella- ja pianosäestyksellistä kuoromusiikkia Faurén, Rahmaninovin, Madetojan, Palmgrenin ja Sibeliuksen tuotannosta. Johanneksenkirkko (Korkeavuorenkatu 12) klo 19. Liput 20 ja 25 e.

HKO & Dalia Stasevska. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Dalia Stasevska. Kari Kriikku, klarinetti. Vaughan Williamsin, Tiensuun ja Sibeliuksen musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–41 e.

Tapiola Sinfonietta: Polkuja. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Ryan Bancroft ja solistinaan Anthony Marwood, viulu. Murailin, Adésin ja Mozartin musiikkia. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 12, 23 ja 29 e.

Keikat

Lähiöbotox. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 18 e.

Flippipuisto, Puoli yhdeksän uutiset. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 10 e.

Jack Friday: Luukas Oja. Bar Loose (Annankatu 21) klo 18. Vapaa pääsy.

Iiro Rantala Flock. April Jazz -klubi. Iiro Rantalan uusi yhtye Flock: Maja Mannila, Johannes Granroth ja Severi Sorjonen. Ennen konserttia Ebeli Show. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Jeremie. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19.30. Liput 9 e.

Prince of Assyria. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 26 e.

Juho Pitkänen plays Neil Young. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 19. Vapaa pääsy.

Robbie Hill Blues Band. Storyville (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Just Dylan. Lavalla mm. Jukka Gustavson ja Maria Hänninen. Bob Dylanin klassikoita verevällä otteella tulkittuna. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Kiviä taskussa. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Kutkuttaa! Keski-Uudenmaan Teatteri (Keravan Teatteritalo, Kultasepänkatu 4, Kerava) klo 19. Liput 15–28 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–34 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Rosa Unterm Roten Stern – Pinkkiä punatähden varjossa. Helsingin Gayteatteri HGT, Hercules (Pohjoinen Rautatienkatu 21 B) klo 19.30. Liput 16 ja 22 e.

Stand up club Kannusali: Svenska Dagen. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 19. Liput 15 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 20,50–35,50 e.

Tanssi

Jekyll & Hyde. Maailmankuulu kauhu­tarina nähdään Val Caniparolin Kansallisbaletille luomana koreografiana. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15–129 e.

Möhkäle – Erratic Block. Petri Kekonin sooloteos. Cirko, Maneesi (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Muut menot

Meininkiä Maunulaan. Teatteri Rollon järjestämä maksuton tapahtumapäivä tarjoaa meininkiä kaikenikäisille maunulalaisille. Klo 10 pikkuväen iloksi esitetään musiikin ja tanssin täyteinen, koko perheen teatteriesitys Umpimähkän valtakunta. Klo 15 nähdään esitys Kotia kohti, joka on suunnattu erityisesti ikäihmisille mutta sopii kaikille, jotka ovat joskus joutuneet jättämään kotinsa. Klo 18 Kulttuuriklubi, jonka housebandinä toimii orkesteri Narrien Kuninkaat sekä vierailijana Kärtsy For Sale -duo. Illan juontajina vilahtelevat Rollon esityksien hahmot Eevaleena Tuulikello & Dj Rick sekä Vuokko ja Veikko. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 10–22. Vapaa pääsy.

Maestro & Bettina: Pirkko Mannola. Klubb Ankdamm. Toimittaja Bettina Sågbom keskustelee ruotsiksi Pirkko Mannolan kanssa tämän elämästä ja urasta, ja välillä Pirkko esittää itselleen merkittäviä lauluja harmonikkataiteilija Pekka Pentikäisen säestyksellä. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 12 e.

Kuningattaret! Pola Ivanka & NikoLa. Kaksi drag-laulajaa diiva-spektaakkelissa. Lavalla Mika Tepsa, laulu, Niko Mäkinen, laulu, ja Mikko Mattila, piano. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 32 ja 35 e.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Työelämä Suomessa. Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennolla esitelmöi Karina Nirman. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 12. Vapaa pääsy.

Herakleen urotyöt Kreikassa. Filoso­fian maisteri Maarit Nieminen luennoi Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -sarjassa. Silkkikutomo (Laivalahden­katu 2b A) klo 14. Vapaa pääsy.

Anglit ja saksit saapuvat Britanniaan. Oliko kuningas Arthur historiallinen henkilö? Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki esitelmöi. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30. Vapaa pääsy.

Kurja Viapori -iltakierros (K18). Linnoituksen pimeä vuodenaika on pyhitetty murhamiehille, vankikarkureille, vaietuille salaisuuksille ja ruumiin kuolevaisuudelle. Kierroksella keskitytään Suomenlinnan historian tummiin tositarinoihin. Synkkä kierros alkaa Suomenlinnan lauttarannasta, Ranta­kasarmin edestä. Liput tulee ostaa ennakkoon Suomenlinnatoursin verkkokaupasta. Suomenlinnan lauttaranta klo 18.20. Liput 13 e.

Paukku-Perjantai Deluxe. Luvassa on yllätyksellistä drag-hurmosta, paljon paljettia ja viiltäviä arvioita kaikesta maanpäällisestä. Suoratoisto myös keikalla.fi-verkkosivulla. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 29,50 e. Suoratoistoliput 7,50 e.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Polku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Valoa, enemmän valoa! Valaistuja kohteita ja valotaidetta pimenevissä illoissa eri puolilla Tuusulaa. Valotaiteilija Kari Kola koristelee Taidekasarmin (Jääkärinkuja 2) syksyisellä valoinstallaatiolla ja Tuusulanjärven rantaan (Kotorannankuja 10) tulee Alexander Reichsteinin Metamorphoses-teos. Lisäksi muita valaistuja kohteita eri puolilla Tuusulaa. Teokset näkyvät parhaiten klo 18 jälkeen. Vapaa pääsy.

Iittala & Arabia Vintage pop-up -myymälä. Vintage-tuotteita, erikoisuuksia sekä tarjouksia klassikkosarjoista eri vuosikymmeniltä. Mahdollisuus tutustua Ronan & Erwan Bouroullecin Imperfections-näyttelyyn. Vain korttimaksu. Iittala & Arabia muotoilukeskus (Hämeentie 135 A, 8.krs) klo 12–17. Vapaa pääsy.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10 ja 20 e.

Lapsille

Det susar i säven. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Kani Untuvakerä. Teatteri Hevosenkenkä, Tusculum (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50 e.

Sateenkaarikala. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 12 e.

Ötökkäjamit vauvoille ja taaperoille. Jameissa opitaan yhdessä lasten runoja, joiden aiheena on hyönteiset ja pikkuruiset eläimet. Runoja lähestytään rytmisesti leikkien ja taputtaen. Suositellaan noin 1–4-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 9.15 ja 10.30. Vapaa pääsy.

Hubamaassa hassutellaan! Taianomaisessa festivaalissa sukelletaan lötköpötkömetsään, kurkistetaan hattarakujalle, karamellien kuningaskuntaan ja hypätään naurutunneliin. Voit muuntautua hubalaikseksi hattarahaltijan kasvomaalauksessa ja loihtia askartelupajoissa satumaisia karamelleja ja täytekakkuja. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 9–11 ja 17.30–19.30. Vapaa pääsy.

Itämeren kalat ja muut eläimet -askartelupaja. Miltä haluaisit Itämeren luonnon näyttävän tulevaisuudessa? Tule askartelemaan kuva, jossa silakka, simppu ja pyöriäinen uiskentelevat puhtaassa vedessä ja tiirat ja kalalokit kaartelevat vapaana. Sopii yli 5-vuo­tiaille lapsille vanhemman seurassa. Opettajana Hanna Siikamäki. Paja on osa Itämeriviikko -tapahtumaa. Itä­merentalo (Tammasaarenlaituri 3) klo 14.45–18. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa