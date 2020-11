Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Love is a place. Dominanten 45-juhlavuoden syyskonsertissa kuullaan kuoron tilaamia sävellyksiä eri vuosikymmeniltä. Konsertin johtaa Seppo Murto. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18. Liput 12 ja 22 e.

Panu Savolaisen Soiva Trio. Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 13. Vapaa pääsy.

Espoon pelimannit – Esbo spel­manslag. Esbo Arbiksen alaisuudessa toimiva orkesteri juhlii 45-vuotista taivaltaan Svenska veckanin ohjelmassa klo 12.15 Sellon kirjastossa (Leppävaarankatu 9, Espoo) ja klo 15 Ison Omenan kirjastossa (Suomenlahdentie 1, Espoo). klo 15. Vapaa pääsy.

Kirkkonummen kamariorkesterin konsertti. Konsertissa kuullaan Sibeliuksen ja Beethovenin musiikkia. Konsertin johtavat Panula-Akatemian kapellimestarioppilaat. Kirkkoharjun koulu, auditorio (Kirkkotallintie 6 A, Kirkkonummi) klo 18. Liput 10 ja 15 e.

Kuohuva 20-luku – Kitaramusiikkia 1920-luvun Pariisista ja 2020-luvun Helsingistä. Kitaristi Antero Pellikka soittaa Segovian ja Pujolin musiikkia sekä myös mm. de Fallan, Tansmanin, Rodrigon, Broquan ja Kettusen sävellyksiä. Seutulan kappeli (Solbackantie 6, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e,

Beethoven 250: Nuori säveltäjä. Nuoret muusikot esittävät nuoren Beethovenin musiikkia ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opettajat esittävät Beethovenin opettajien musiikkia. Sibelius-Akatemia, konserttisali (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 19. Liput 6,50–18 e.

World Music Hits. Natalia Tsarikova, laulu, Artemi Gvazava, viulu, ja Edward Galper, piano. Konsertissa kuullaan mm. Moon River, Summertime, Besame Mucho, Imagine, Your Song ja muita ikivihreitä lauluja. Kanneltalo, konserttisali (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 12 ja 15 e.

Keikat

Marjo Leinonen & Viranomaiset. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8) klo 19. Liput 22 e.

Putro 50. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 16 ja 19. Liput 36,50 e.

22-pistepirkko. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 37 e.

The Meänland. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 15 e.

Ibe. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 22 e.

Herra Ylppö & EX. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19.30. Liput 25 e.

Maija Vilkkumaa akustisesti. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 38 e.

Anssi Kela – Soittakaa Paranoid! Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 35 e.

Dreadlock Tales, Mikko Heikinpoika. Dj Kristiina Männikkö. Kuudes linja (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 12 e.

Crimson Peak & Green Light District. Klubb Ankdamm. Klubi-ilta poprockin ja rapin tahdittamana. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 8 ja 15 e.

Teatteri

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Club act!one. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 21. Liput 26 e.

Harhama. Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20–37 e.

Isä. Teatteri Kvartetti, Lepsämän nuorisoseurantalo Toukola (Lepsämänkaari 4, Nurmijärvi) klo 15. Liput 15 ja 20 e.

Jos minä puhuisin sinulle. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 14 (ensi-ilta, lm). Liput 19–27 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 15. Liput 33,50 e.

Kapsäkin iltaimprot. Bistro K (Hämeentie 68) klo 21.30. Liput 14,90 e.

Kirjahyllyelämä. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19. Vapaa pääsy.

Kiviä taskussa. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 13. Liput 21,50–43 e.

Kun maa keinuu – hetkiä Vuosisadan rakkaustarinasta. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 16. Liput 20–33,50 e.

Luolamies. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 32,50–35,50 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 14. Liput 10–34 e.

Pientä laittoa. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 15 ja 19. Liput 20 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18. Liput 19,50–39 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Saunan takana. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Stella Polaris 30 v! Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 18. Liput 16–34 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50–27,50 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 13. Liput 21,50–43 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 15. Liput 20,50–35,50 e.

Tanssi

Jekyll & Hyde. Kauhutarina nähdään Val Caniparolin koreografiana. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsingin­katu 58) klo 14 ja 19. Liput 15–129 e.

Möhkäle – Erratic Block. Petri Kekonin sooloteos. Cirko, Maneesi (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Muut menot

Kettupäivät 7.–8.11. Kettupäivät tarjoaa kattauksen yhteiskunnallista elokuvaa, keskusteluja ja kohtaamisia elokuvantekijöiden kanssa. Tänä vuonna Kettupäivät tutkii erityisesti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Tarkempi ohjelma osoitteessa: cinemaorion.fi/kettupaivat/. Cinema Orion (Eerikin­katu 15) klo 14–20. Liput 8 ja 10 e.

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Kävellään keskiajasta kohti Vanhankaupungin nykypäivän vehreätä urbaanisuutta. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 13. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Etu-Töölöstä Lapinlahteen. Kuullaan Töölön ja Kampin alueiden menneisyydestä. Retki päättyy Lapinlahden puistoon, jossa on kahviloita ja mahdollisuus tutustua vanhaan sairaalarakennukseen. Good Guide Helsinki järjestää. Kaksi opasta joilla äänentoistolaitteet. Lähtö Luonnontieteellisen museon (Pohjoinen Rautatiekatu 13) edestä klo 11. Liput 10 e (käteisellä).

Luovaa piirustusta taiteen keskellä – Elävät patsaat. Tutustutaan Michael Schilkin feat. Lotta Mattila -näyttelyyn luovan piirustuksen keinoin. Malleina toimivat näyttelyn eläinveistokset sekä elävinä patsaina ammattitanssijat. Ohjaajana kuvataidekasvattaja Tero Hytönen. Espoon modernin taiteen museo Emma (Ahertajantie 5, Espoo) klo 14–15.30. Liput 10 ja 12 e. Alle 18- ja yli 70-vuotiaille vapaa pääsy.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Punavuoresta Eiraan. Tutustumme Rööperin historiaan ja tämän päivän trendikkääseen Punavuoreen. Retki jatkuu tyylikkääseen Eiraa ja päättyy Café Caruseliin. Retken kesto noin kaksi tuntia. Good Guide Helsinki auktorisoidut oppaat järjestää. Lähtö Aleksanterin teatterin edestä (Bulevardi 23–27) klo 15. Liput 10 e (käteisellä).

Kaartinkaupungin mestarit, kalat ja vakoojat. Tule kuulemaan mitä kaikkea kätkeytyykään Kaartinkaupungin kortteleihin. Kierros päättyy Design-museon eteen. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö kierrokselle Vanha Kauppahallin (Eteläranta) kauppatorin puoleisesta päädystä klo 12. Liput 10 e (käteinen tai MobilePay).

Etnosoi!: Musapaja – Balkanin musiikin juhlaa. Tutustumme Balkanin alueen musiikkiin laulun, tanssin ja soiton kautta. Ohjaajina on Nefes-yhtyeen muusikoita: laulaja ja turkkilaisten kansantanssien ja musiikin asiantuntija Yonca Ermutlu, huilisti-klarinetisti John Millar, ja perkussionisti Christer Hackman. Pasilan kirjasto, auditorio (Kellosilta 9) klo 13–15. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttelyssä. Suomenkielinen yleisöopastus klo 14, ruotsinkielinen kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40). Museon pääsymaksu 13 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiialle.

Lapsille

Det susar i säven. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 16. Liput 13,50 e.

Hölmölän joulu. Kansallisteatteri, suuren näyttämön lämpiö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 10 ja 11. Liput 15 e. Perhelippu 50 e.

Sateenkaarikala. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 11. Liput 12 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 15. Liput 15–32 e.

Hubamaassa hassutellaan! Taianomaisessa festivaalissa sukelletaan lötköpötkömetsään, kurkistetaan hattarakujalle, karamellien kuningaskuntaan ja hypätään naurutunneliin. Voit muuntautua hubalaikseksi hattarahaltijan kasvomaalauksessa ja loihtia askartelupajoissa satumaisia karamelleja ja täytekakkuja. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

DanceAbility-tanssitunti. Tanssin ja liikkumisen riemua kaikenlaisille lapsille vammaan tai vammattomuuteen katsomatta. Kielinä suomi ja englanti. Annantalo (Annankatu 30) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Avoin paja oppipiha Kaikki ja ei mitään -näyttelyssä. Ryhdy arkkitehdiksi! Oppipihalla voit suunnitella oman unelma-asuinalueesi ja -asuntosi. Millaisen kaupungin suunnittelisit? Kamu – Espoon kaupunginmuseo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 12–14. Liput 10–12 e. Vapaa pääsy alle 18- ja yli 70-v.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa