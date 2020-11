Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Beethoven-ilta. Joonas Pohjonen, piano, ja Panu Luosto, sello. Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Keikat

Mojova, Kutu Ensemble, Ilja. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Vapaa pääsy.

Teatteri

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Jos minä puhuisin sinulle. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–27 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Niin kauan kuin omat siivet kantaa. Meilahden kirkko (Pihlajatie 16) klo 15. Vapaa pääsy.

Once. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 27–54 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Tanssi

Liikkeellä marraskuussa 5.–15. 11. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19 O Samba do crioulo doido. Luiz de Abreu teoksessa puretaan rodullistettuja identiteettejä tanssin keinoin. Tanssijana Calixto Neto. Teoksen jälkeen nähdään elokuva O Samba do Crioulo Doido: Ruler and Compass. Liput 16,50–30 e. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19 ÖH-ryhmäteos. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemen. Esitys Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi-Katinas ja Tuuli Vahtola. Liput 16,50–30,50 e.

Jekyll & Hyde. Maailmankuulu kauhu­tarina nähdään Val Caniparolin Kansallisbaletille luomana koreografiana. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–129 e.

Muut menot

Luonnonlaki-dokumenttielokuva. Kiitetty dokumentti maanviljelijä­perheen perheestä perinteiden ja arjen realiteettien ristitulessa, ilmastonmuutoksen ja synkkenevien talousnäkymien Suomessa. Ohjaus Mika Rantonen ja Verena Netzer (Suomi 2019). K7. Elokuvan jälkeen keskustelua vetää Susanna Karhu Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Sellon kirjasto, Akseli-sali (Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 9, Espoo) klo 13. Vapaa pääsy.

Helsinkiä queeristi -opastus. Tutut paikat ja luutuneet käsitykset saavat uusia merkityksiä, kun Helsingin kaupunginmuseon Helsingin valitut palat -näyttelyyn tutustutaan Sateenkaari­historiakuukauden hengessä. Ennakkoilmoittautuminen. Kokoontuminen museon ala-aulassa. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 17. Vapaa pääsy.

Puhuttavan runon ilta ja open mic. Puhuttavan runon illassa runojaan lukevat runoilijat Henri Hirvenoja, Pirjo Kotamäki, Kaisa Kuurne, Liina Länsiluoto, Petri Merenlahti ja Marja Leena Viitana. Sarjan runoilijoiden jälkeen on yleisön vuoro päästä esittämään runoja, jotka puhuttavat. Tilaisuuden juontaa Kaisa Kuurne. Basam Books järjestää. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 18. Vapaa pääsy.

True crime -ilta. Stylisti Sohvi Nyman esittelee uutuuskirjansa Olet ihana – Uskalla rakastaa itseäsi. Toimittaja Jeanette Björkqvist ja rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson keskustelevat kirjastaan Kovat kadut – Ammattirikollisten jäljillä. Tilaisuus on kaksikielinen. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Teosesittelyssä Jekyll & Hyde. Heidi Almi esittelee illan baletin. Kansallisooppera, päälämpiö (Helsinginkatu 58) klo 18.15. Vapaa pääsy.

Kaarella-iltamat. Kansallisteatterin Kaarella -aluetaidehankkeen yhtei­söllinen tapahtuma, joka on saanut inspiraationsa suomalaisesta iltama­perinteestä, jossa koko kylä juhlii yhdessä – turvallisesti turvavälein. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Kaarelan alueiden asukkaat. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Merielämää Vuosaaressa halki vuosisatojen. Milloin Vuosaaren edustan saaristo asutettiin? Luennolla tutustutaan merielämään alueella keskiaikaisesta talonpoikaispurjehduksesta höyrylaivaliikenteeseen ja huviveneilyyn. Filosofian maisteri Matti Lipponen luennoi. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 14. Vapaa pääsy.

Louhikino: Local Hero – kylän sankari. Katsotaan Bill Forsythin elokuva vuodelta 1983. K18. Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 7,50 e.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Kalliosta Vallilaan. Ihastelemme Kallion kauniita taloja Torkkelinmäellä, Pikku Vallilan vanhaa puutaloaluetta ja Vallilan piilossa olevia suuria vehmaita pihoja. Retki päättyy Paavalin kirkolle. Good Guide Helsinki järjestää. Tapaamme Kallion kirjaston edessä (Viides linja 11) klo 11. Liput 10 e. (käteisellä).

Lapsille

Miniooppera: Reininkultaa. Kansallisooppera, parvilämpiö (Helsinginkatu 58) klo 14 ja 15. Liput 10 e.

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Pipu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 18 (ensi-ilta). Liput 9–12 e.

Viiru ja Pesonen. Teatteri Hevosen­kenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50–14,50 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejäverkossa.