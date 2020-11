Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Jää. Libreton Ulla-Lena Lundbergin romaanin pohjalta on kirjoittanut Juhani Koivisto, ja oopperan on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

HKO & Esa-Pekka Salonen. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Esa-Pekka Salonen. Solistina Colin Currie, lyömäsoittimet. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–41 e.

Sinuhun turvaan Jumala. Ooppera­laulaja Esa Ruuttunen ja urkuri Pentti Ingerö esiintyvät Seniorifoorumin tilaisuudessa. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 13. Vapaa pääsy.

Spoon Sisters ja Lusikkasarja -yhtyeet. Iloisia lauluja ikivihreistä iltavirteen. Tapiolan seurakunnan toimitila Virsu (Tapiontori 3, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Romanttinen ilta. Pepe Willberg ja Maria Lund tulkitsevat elokuva- ja musikaalisävelmiä sekä balladeja. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 53 e.

Tulen tango. Angelika Klas ja Kotaja Quintet esittävät argentiinalaisia tangoja, uusia sovituksia kotimaisista ja kansainvälisistä tangoklassikoista, Piazzollan lauluja sekä uutta suomalaista tangoa. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 28 ja 32 e.

Beethoven 250 vuotta! Pianotaiteilija Risto Lauriala esittää Beethovenin kolme pianosonaattia ja Lisztin pianosovituksia Beethovenilta. Huopalahden kirkko (Vespertie 12) klo 19. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Keikat

The Vying, Opposite, Trial By Fire. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 7 e.

Fame Genelec Live: Happoradio akustisesti. Triplan kauppakeskus, Kulttuuriaukio, 4. krs (Fredikanterassi 1) klo 18. Liput 15 e.

Mikael Gabriel. Sellosali (Soittoniekan­aukio 1, Espoo) klo 19. Liput 27,50 e.

Nomi, Pieni minä. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e.

Jätkäjätkät – Ykstoist ykstoist – 10-vuotisjuhlakeikka. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 27,50 e.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Eikä yksikään pelastunut. Tikkurilan Teatteri, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 13 ja 19. Liput 16 ja 20 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Ismo Leikola – Jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Järvenpää-talo (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 19. Liput 30 ja 36 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Stella Polaris 30 v! Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 16–34 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Vain parasta minulle. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Vi är bara mänskor. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 12 ja 19. Liput 10–40 e.

Yössä Gehennan. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8) klo 19. Liput 12–17 e.

Tanssi

Helsinki Butoh -festivaali 11.–15.11. Japanilaisen butoh-tanssin festivaalilla nähdään 15 butoh-tanssijan esityksiä, butoh-työpajoja sekä mahdollisuus tanssia itse. Joka päivä ohjelmassa on kahdesta kolmeen esitystä, jotka on luotu yhteistyössä muusikkojen, näyttelijöiden, performanssi- ja visuaalisten taiteilijoiden kanssa. Tarkempi ohjelma osoitteessa www.helsinkibutohfestival.fi. Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 19. Liput 10 ja 20 e.

Liikkeellä marraskuussa 5.–15.11. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19 O Samba do crioulo doido. Luiz de Abreu teoksessa puretaan rodullistettuja identiteettejä tanssin keinoin. Tanssijana Calixto Neto. Teoksen jälkeen nähdään elokuva O Samba do Crioulo Doido: Ruler and Compass. Liput 16,50–30 e. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19 ÖH-ryhmäteos. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemi. Liput 16,50–30,50 e.

Muut menot

Nenäpäivätempaus. Tapahtumassa kerätään lahjoituksia Nenäpäivä-keräykselle. Esiintymässä Mika Ikonen, Grandmother Corn sekä Villimarjat-kuoro. City-Center, K1-kerros (Kaivo­katu 8) klo 14–19. Vapaa pääsy.

Tiepolo ja Italian 1700-luku Monrepos'n kartanon kokoelmissa. Filosofian lisensiaatti Rainer Knapas luennoi. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 18. Museon pääsymaksu 13–15 e.

Karamzinin kahvihetki: Muukalaisia junassa -elokuvanäytös (K15). Katsotaan Alfred Hitchcockin ohjaama trilleri vuodelta 1951. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.

Konkarikeskiviikko: Back to the Sixties. Markku Veijalainen kertoo miten sixties-musiikki tuli Suomeen. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Museon pääsymaksu 12,50 ja 25 e.

Kirjailijailta. Seppo Puttonen keskustelee kirjailija Paula Nivukosken kanssa Nivukosken teoksesta Mainingin varjo. Keravan kirjasto (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 18. Vapaa pääsy.

Lapsille

Pipu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 9–12 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 18. Liput 15–32 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa