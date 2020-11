Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19 ja 21. Liput 20, 24 ja 28 e.

HKO & Esa-Pekka Salonen. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Esa-Pekka Salonen. Solistina Colin Currie, lyömäsoittimet. Tan Dunin ja Ravelin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–41 e.

Keikat

Death Goat, Church of The Dead, Neurosurgery. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 7 e.

Iiro Rantala Flock. Iiro Rantala, piano, Maja Mannila, laulu ja koskettimet, Johannes Granroth, basso, ja Severi Sorjonen, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 18. Liput 18–20 e.

Navy Rocks. Laivaston soittokunta johtajinaan Petri Junna ja Tero Haikala. Solisteina Pete Parkkonen, Mikael Saari ja Jennie Storbacka. Järvenpää-talo (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 19. Liput 22,50 ja 27,50 e.

Gimer. Storyville (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Terry Riley & Gyan Riley. Ääniwalli (Pälkäneentie 13) klo 10. Liput 25 e.

Stadin Juhlaorkesterin keskipäivän konsertti. 9-miehisen ensemble johtajanaan Julius Heikkilä. Pasilan kirjasto (Kellosilta 9) klo 12. Vapaa pääsy.

Teatteri

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 19. Liput 13, 15 ja 25 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Isä. Teatteri Kvartetti, Lepsämän nuorisoseurantalo Toukola (Lepsämänkaari 4, Nurmijärvi) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Kiviä taskussa. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Lava-ammuntaa VI. Teatteri Vantaa (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 19. Liput 27 ja 29 e.

Losing the Concept(s) of Self – but Still Talking. Demokratian Autopsia -työryhmä, Performance Sirkus (Tallberginkatu 1 A) klo 19. Liput 10–25 e.

Once. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 27–54 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50–27,50 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Vain parasta minulle. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Tanssi

Helsinki Butoh -festivaali 11.–15.11. Japanilaisen butoh-tanssin festivaalilla nähdään 15 butoh-tanssijan esityksiä, butoh-työpajoja sekä mahdollisuus tanssia itse. Joka päivä ohjelmassa on kahdesta kolmeen esitystä, jotka on luotu yhteistyössä muusikkojen, näyttelijöiden, performanssi- ja visuaalisten taiteilijoiden kanssa. Tarkempi ohjelma ositteessa www.helsinkibutohfestival.fi. Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 19. Liput 10 ja 20 e. Festivaalipaasi 30 ja 40 e.

Liikkeellä marraskuussa 5.–15.11. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 12 Soup Talks -keskustelusarja. Vieraana Maria Matinmikko. Moderoijana Eeva Muilu. Paikat tulee varata etu­käteen festivaalin verkkosivun kautta. Vapaa pääsy. Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3) klo 20 Consul and Meshie. Kaksi simpanssihahmoa valtaavat limusiinin sisustaa muistuttavan tukikohdan koreografi Antonia Baehrinja Latifa Laâbissin teoksessa. Nadia Lauron suunnittelema installaatio muodostaa oman itsenäisen taideteoksensa, jonka nämä kaksi nenäkästä apinaa ottavat haltuunsa. Liput 15–28 e.

369°. Petri Kekonin teoksen tanssivat Tanja Illukka, Meeri Lempiäinen, Pekka Louhio, Anna Stenberg ja Eero Vesterinen. Cirko, Maneesi (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 15–27 e.

Jekyll & Hyde. Maailmankuulu kauhu­tarina nähdään Val Caniparolin Kansallisbaletille luomana koreografiana. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–129 e.

Muut menot

Maunula-talon tiedetapahtuma 12.–14.11. Miten maailma on kehittynyt nykyiselleen? Kirjailijavieraana Kirsi Lehto, jonka tieteenala on astrobiologia. Lehto on keskittynyt viimeisten vuosien ajan tähän poikkitieteelliseen luonnontieteiden lähestymistapaan, sen tutkimukseen, opetukseen ja popularisointiin. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 18. Vapaa pääsy.

Rakkaudesta Helsinkiin – Opastettu kävelyretki Kaivopuistoon ja Eiraan. Kuljemme kauniiseen Kaivopuistoon ja Eiraan, ja kuulemme vanhojen talojen historiasta ja tästä päivästä. Kaksituntinen retki päättyy Cafe Caruseliin. Good Guide Helsinki järjestää. Tapaamme Runebergin patsaalla, Esplanadin puistossa klo 12. Liput 10 e. (käteisellä).

White House Blues. Matti Laipio kertoo musiikkinäyttein USA:n presidenttejä ja heidän toimintaansa kuvaavista blueseista. Rikhardinkadun kirjasto, lukusali (Rikhardinkatu 3) klo 18. Vapaa pääsy.

Rakkaus on väkevämpi kuin... mikä? Tutkija ja professori Martti Nissinen alustaa Raamatun moninaisuus ja uskon syvyydet luento- ja keskustelusarjassa. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Vapaa pääsy.

Loistavia animaatioita!: SHe (K18). Zhou Shengwein esikoisohjaus SHe on stop-motion animaatio, jossa päähenkilöitä ovat kengät. Tummasävyisessä ja nopeatempoisessa kerronnassa yhdistyy surrealismi ja yhteiskuntakritiikki. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 18. Liput 7 e.

Kirjallinen ilta: Villy Lindfelt ja Janne Sarja. Siltalan esikoiskirjailijoita haastattelee toimittaja Jari Mäkäräinen. Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3) klo 18. Vapaa pääsy.

Marraskuun luontokirjallisuuspiirit Lapinlahdessa. Lapinlahden Venetsia-talon kaupunkiluontokeskuksessa järjestettävässä luontokirjallisuuspiirissämme tutustumme mm. osallistujille tärkeisiin luontokirjoihin, luemme luontorunoja ja kokeilemme luonto­runojen kirjoittamista tajunnanvirta­tekniikalla. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 15. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Muodosta pintaan -näyttelyyn. Yleisöopastuksilla perehdymme näyttelyn teemoihin, teoksiin ja taiteilijoihin oppaan johdolla keskustellen. Esillä on teoksia suomalaisilta ja venäläisiltä taiteilijoilta. Vantaan taidemuseo Artsi (Paalutori 3, Vantaa) klo 17. Vapaa pääsy.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10 ja 20 e.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilta linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas, Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–17, to 10–20, la–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Pipu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 9–12 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 18. Liput 15–32 e.

Pettson och Findus. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50 e.

Vauvojen taideleikki. Tutustutaan yhdessä Kosketus-näyttelyyn ja pidetään leikkituokio, jossa saat ihmetellä jännittäviä heijastuksia, hassuja peilejä ja erilaisia muotoja. Taideleikki on suunnattu kaikille alle vuoden ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Kierrokset alkavat klo 12, 12.30 ja 13. Espoon modernin taiteen museo Emma (Ahertajantie 5, Espoo) klo 12–14. Liput 12 e. Alle 18-vuotiaille ja yli 70-v.

Open Studio for Toddlers – Eungyung Kim. Lapset tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin, jotka on sijoitettu eri pisteisiin. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 10. Vapaa pääsy.

Kuvataideseikkailu. Koko perheen yhteisellä kuvataideseikkailulla lapset maalaavat, muovailevat ja rakentelevat yhdessä vanhempiensa kanssa. Kannelmäen nuorisotalo (Klaneettitie 5) klo 10. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa