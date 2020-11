Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Jää. Libreton Ulla-Lena Lundbergin romaanin pohjalta on kirjoittanut Juhani Koivisto, ja oopperan on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Tapiola Sinfonietta: Sävyjä. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Adrien Perruchon. Olli Leppäniemi, klarinetti. Adèsin, Nielsenin ja Bartókin musiikkia. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 29 e.

RSO, Kreeta-Maria Kentala ja Kyeong Ham. Kreeta-Maria Kentala, johtaja ja Kyeong Ham, oboe. Bachin, Händelin ja de la Guerren musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10–36 e.

Emola-Hatsina String Band. Underground-henkinen Emola-Hatsina String Band on Esa Kuloniemen ja Antero Mennun muodostama duo. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Kaamospelit – Vantaan kansanmusiikkiviikko 5.–15.11. Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 18.30 Nordic Night. Maria Kalaniemi & Eero Grundström sekä J-P Piirainen Special: J-P Piirainen, kitara, Viivi-Maria Saarenkylä, harmonikka, Venla Blom, beatbox, ja Riina Hosio, tanssi, sekä Vantaan musiikkiopiston kansanmusiikkiryhmä Kakkarat. Liput 11,50 ja 17,50 e. Suoratoistoliput 7.50 e.

Abendbarock: Diedrich Buxtehuden sävellyksiä. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vanhan musiikin ja laulu­musiikin opiskelijat. Sibelius-Akatemia, R-talo (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 18. Vapaa pääsy.

Tango Alakulo. Tasavallan virallinen mamusetä Roman Schatz ja Suomen johtava yliukulelisti Jarmo Julkunen kutsuvat baariin viettämään pimeitä syysiltoja suomalaisen tangon ja saksalaisen huumorin parissa. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 21. Liput 11,50 e.

Keikat

Boneyard, Violent Fever. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 8 e.

Erja Lyytinen – Lockdown Live 2020. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 37 e.

Sepi Kumpulainen Band, Prinssi Rohkea ja Erämaan rotat. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 19. Liput 10 e.

Mika Mylläri Quintet. April Jazz -klubi. Ennen konserttia Ebeli Show. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Kauko Röyhkä. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 19. Liput 25 e.

Sointi Jazz Orchestra. Levynjulkaisukonsertti Espoon kulttuurikeskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 15 e.

Illansuu. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 18. Vapaa pääsy.

Katri Ylander. On the Rocks (Mikon­katu 15) klo 19.30. Liput 18 e.

Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 19. Vapaa pääsy.

Tessa Virta Trio. Storyville (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Teatteri

Don Quijote, 7 veljestä -juhlaspesiaali. Red Nose Company, Monikkosali (Kun­totie 7, Nurmijärvi) klo 19. Liput 25 e.

Hitler ja Blondi. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Hän joka kiinnostui ötököistä. Teatteri Toivo (Haukilahdenkatu 2) klo 19. Liput 10 ja 20 e.

Ismo Leikola – Jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 20. Liput 30 ja 36 e.

Julius Caesar. Klockriketeatern ja Sirius Teatern, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19 (ensi-ilta, lm). Liput 12–28 e.

10 kohtausta seksuaalisesta vallankäytöstä. Nopean toiminnan naiset, Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–29,50 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Losing the Concept(s) of Self – but Still Talking. Demokratian Autopsia -työryhmä, Performance Sirkus (Tallberginkatu 1 A) klo 19. Liput 10–25 e.

Några av oss. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 10–34 e.

Stand Up Club Kannusali: Perjantai kolmastoista. Kannusali (Kannusillankatu 4, Espoo) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 14. Liput 17,50–35 e.

Stella Polaris Helsinki Noir. Musiikki­teatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 32 ja 38 e.

Yhden illan keikka. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 18 ja 21. Liput 25 ja 29 e.

Yössä Gehennan. Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19. Liput 12–17 e.

Tanssi

Helsinki Butoh -festivaali 11.–15.11. Japanilaisen butoh-tanssin festivaalilla nähdään 15 butoh-tanssijan esityksiä, butoh-työpajoja sekä mahdollisuus tanssia itse. Joka päivä ohjelmassa on kahdesta kolmeen esitystä. Tarkempi ohjelma ositteessa: www.helsinkibutohfestival.fi. Oranssi ry (Kaasutehtaan­katu 1, rakennus 11) klo 19. Liput 10 ja 20 e. Festivaalipaasi 30 ja 40 e.

Liikkeellä marraskuussa 5.–15.11. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 12 Soup Talks -keskustelusarja. Vieraana Sonja Jokiniemi. Moderoijana Jana Unmüßig. Paikat tulee varata etu­käteen festivaalin verkkosivun kautta. Vapaa pääsy. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19 ÖH-ryhmäteos. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemi. Liput 16,50–30,50 e. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19 Tribute – the library version. Koreografi Frédéric Gies esittää itse alun perin yhdeksälle tanssijalle tekemänsä teoksen Tribute. Mukana dj Fiedel. Liput 16,50 e. Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3) klo 20 Consul and Meshie. Kaksi simpanssihahmoa valtaavat limusiinin sisustaa muistuttavan tukikohdan koreografi Antonia Baehrin ja Latifa Laâbissin teoksessa. Nadia Lauron suunnittelema installaatio muodostaa oman taideteoksensa, jonka nämä kaksi apinaa ottavat haltuunsa esityksen ajaksi. Liput 15–28 e.

369°. Petri Kekonin teoksen tanssivat Tanja Illukka, Meeri Lempiäinen, Pekka Louhio, Anna Stenberg ja Eero Vesterinen. Cirko, Maneesi (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 15–27 e.

Muut menot

Maunula-talon tiedetapahtuma: Tieteilijävieraana Syksy Räsänen. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 18. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17.30 Abbot and Costello meet Frankenstein (1948 USA). O: Charles T. Barton. Klo 19.30 Antikristus – paholaisen riivaama (1974 Italia). O: Alberto De Martino. K18. Klo 21.50 Friday The 13th Part 2 (1981 USA). O: Steve Miner. K18. Saliin otetaan vain 70 henkeä näytöstä kohti. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Bolognan koulukunta. Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä suotta unholaan jääneitä taiteilijoita. Taidemaalari Dmitri Zudov luennoi. Työväenopiston Pohjois-Haagan-opetuspiste (Näyttelijäntie 14) klo 13.30. Vapaa pääsy.

Ronjan etkot -festivaali. Laura Palanne lausuu runoja teoksestaan Haamu­tiedostoja ja valkokankaalta katsotaan Tuuli Teelahden lyhytelokuva. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Theseuksen urotyöt Ateenassa, lähitienoilla ja kauempanakin. Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Luennoitsija filosofian maisteri, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkki­kutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A) klo 14. Vapaa pääsy.

Viikingit Britanniassa. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30. Vapaa pääsy.

Shabnam. Saaramaria Kuittisen lava­runoesitys Shabnam kertoo Saarama­rian lapsuuden ystävyydestä leprasairaalan portinvartijan tyttäreen. Esityksessä Saaramaria ja Shabnam kohtaavat Mumbain rannalla 20 vuoden erossaolon jälkeen. Esityksen musiikista ja äänimaisemasta vastaa Nikita Rafaelov. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 19. Liput 16,50–19,80 e.

Oopperaa valkokankaalla. Katsotaan Jonas Kaufmannin tähdittämä The Royal Operan esitys Puccinin oopperasta Manon Lescaut. K18. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 18. Liput 24 ja 28 e.

Suomi ja maahanmuuttajat. Karina Nirman luennoi Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella -sarjassa. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 12–14.30.

Kurja Viapori -iltakierros (K18). Linnoituksen pimeä vuodenaika on pyhitetty murhamiehille, vankikarkureille, salaisuuksille ja ruumiin kuolevaisuudelle. Kierroksella keskitytään Suomenlinnan historian tummiin tositarinoihin. Liput tulee ostaa ennakkoon Suomenlinnatoursin verkkokaupasta. Kierros alkaa Suomenlinnan lauttarannasta, Ranta­kasarmin edustalta klo 18.20. Liput 13 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10 ja 20 e.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Pipu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 9–12 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 18. Liput 15–32 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa