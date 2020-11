Valikoima päivien menoja.

SUNNUNTAI

Konsertit

J.S.Bach: Goldberg-muunnelmat. Kirill Kozlovski, piano. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Tarua ja totta. Lied-konsertti. Joonas Asikainen, baritoni ja Sanni Antikainen, piano. Oulunkylän kirkko (Teinintie 10) klo 16. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Old Time Religion -gospelkonsertti. Tiina Sinkkonen, Reeta Vestman, Joonatan Rautio ja Teppo Salakka. Sipoon kirkko (Kuninkaantie 19, Sipoo) klo 17. Vapaa pääsy, liput 10 e.

Minne sielu katoaa. Margit Westerlund, laulu, Tuula Hällström, piano ja Lotta Poijärvi, alttoviulu. Kauniaisten kirkko (Kavallintie 3, Kauniainen) klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 15 e.

Rakastunut Beethoven. Sophie Klussmann, sopraano, ja Paavali Jumppanen, piano. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 16. Liput 25 e.

Hetkiä II: Kokeellisuuden kehällä. Uusia ja vanhoja teoksia klassiselle progekokoonpanolle. Jaakko Luoma, fagotti, Pekka Tegelman, kitara, Matti Tegelman, basso, Markku Ounaskari, rummut, ja Hannu Hiltula, koskettimet. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 15. Liput 10 ja 15 e.

24 musiikin helmeä. Suomen Chopin-yhdistyksen matineassa Sibelius-Akatemian opiskelijat soittavat Chopinin 24 preludia op. 28. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 14. Liput 10 ja 12 e. Ohjelma 5 e.

Sondheim in concert. Johanna Kalmari, Julius Martikainen, Jonas Saari ja Inna Tähkänen, laulu. Martin Segerstråle, johtaa ja piano. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 15. Liput 22 ja 26 e.

Ainon vieraana. Joel Papinoja, piano. Aino-sali (Kirkkotie 49, Tuusula) klo 15. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

Beethoven 250 vuotta. Piano Trio: Linda Hedlund, viulu, Jeremy Wong, piano, ja Aino-Maija Riutamaa de Mata, sello. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 15. Liput 13 ja 15 e.

Keikat

Supersuckers, Black Magic Six. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 22 e.

Teatteri

10 kohtausta seksuaalisesta vallankäytöstä. Nopean toiminnan naiset, Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–29,50 e.

Jos minä puhuisin sinulle. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 14. Liput 19–27 e.

Tanssi

Helsinki Butoh -festivaali 11.–15.11. Japanilaisen butoh-tanssin festivaalilla nähdään 15 butoh-tanssijan esityksiä, butoh-työpajoja sekä mahdollisuus tanssia itse. Ohjelma ositteessa: www.helsinkibutohfestival.fi. Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 17. Liput 10 ja 20 e.

Jekyll & Hyde. Maailmankuulu kauhutarina nähdään Val Caniparolin Kansallisbaletille luomana koreografiana. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 14. Liput 15–129 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 14 Veljeni Leijonamieli (1977 Ruotsi). O: Olle Hellbom. Klo 16.15 Tiikerikissa (1962 Italia/Ranska). O: Luchino Visconti. Klo 18.45 Beasts Clawing at Straws (2020 Etelä-Korea). O: Yong-hoon Kim. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kalastamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja päätyen Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reitti avataan 15.11., jolloin reitin opastus karttoineen julkaistaan osoitteessa www.kfkkv.fi. Samanaikaisesti klo 12 alkaen reitillä on vapaamuotoinen ulkoilutempaus, jonka lähtöpaikka on Suvilahden vanha voimalaitos (Sörnäisten rantatie 22). Vapaa pääsy.

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 14. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Magnus Enckellin Helsinki. Kävelykierroksella tutustutaan taiteilija Magnus Enckellin elämään Töölössä kulkien. Kierros alkaa Kansallismuseon pääsisäänkäynnin ulkopuolelta klo 12. Oppaana historioitsija Tuulia Tummavuori. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 12. Liput 15 e.

Idyllinen Katajanokka kävellen. Tule ihastumaan monipuoliseen Katajanokkaan – Helsingin keskustan helmi tarjoaa monipuolisuudellaan yllätyksiä. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen ravintola Sipulin edessä (Kanavaranta 7) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä tai Mobilepay).

Yleisöopastus Tamminiemeen. Tutustutaan presidenttien virka-asuntoon ja varsinkin presidentti Urho Kekkosen (1900–1986) aikaan talossa. Yleisöopastukset klo 12, 14 ja 16. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) on avoinna klo 11–17. Museon pääsymaksu 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Bewen kirppis. Myyntipaikka maksaa 25 e. Hertsi (Linnanrakentajantie 2) klo 9–14.

Lapsille

Pikku Papun Orkesterin joulukonsertti. Jouluisessa konsertissa kuullaan tuttujen Papu-hittien lisäksi uusia tulkintoja tutuista joululauluista. Järvenpää-talo (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 15. Liput 19 e.

Käpylehmä-orkesterin lastenkonsertti. Lastenorkesteri Käpylehmä musisoi kirjailija Kaarina Helakisan runoutta. Sinkka (Kultasepänkatu 2, Kerava) klo 12. Liput 4 ja 6 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 13 ja 17. Liput 15–32 e.

Mamia Company: Etsivätoimisto Nappi. Vuorovaikutteinen etsiväseikkailu ennakkoluuloista. Esiintyjät Nina Mamia ja Kasperi Nordman. Mamia Company (Kilterinkuja 2, Vantaa) klo 15. Liput 6 e.

Kukkuu! vauvojen ja taaperoiden taidefestari 14.–21. 11. Taidetalo Pessi (Kielotie 12–14, Vantaa) klo 11 Klovneriaa ja sirkustyöpaja vauvaperheille. Esityksen yhteydessä on sirkustyöpaja. Liput osoitteesta kulttuuriliput.vantaa. fi. Liput 10 e.

MAANANTAI

Konsertit

Juurilla: Petsku Lemström. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Vapaa pääsy.

Tove Jansson – visdiktaren. Emma Klingenberg, laulu. Tove Janssonin lyriikoita esitetään uusin sävellyksin ja sovituksin. Esityksen aikana saamme myös kuulla Tove Janssonin tuttuja lauluaarteita. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 18. Liput 10–34 e.

Teatteri

Jukka Puotila -show 2020. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Mysteerio Buffo. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50–27,50 e.

Muut menot

Jörn Donner tuottaja -sarja. Nähdään elokuva Tabu vuodelta 1977. Ohjaus Vilgot Sjöman. K18. Seksuaalisia vähemmistöjä valkokankaalle vyöryttävässä Tabussa nuori juristi ajaa oikeuksia kaikille, mutta hänen omat tarpeensa hakevat vielä määrittelyään. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 19. Liput 8 ja 10 e.

Egyptin mereen vajonneet kaupungit. Jaakko Frösén, kreikkalaisen filologian professori emeritus ja papyrustutkija, käsittelee luennollaan erityisesti Herakleionin merenalaisia kaivauksia ja niiden tulkintoja sekä oikoo sosiaalisessa mediassa liikkuvaa, osittain väärää tietoa kaivauksista. Amos Rex (Mannerheimintie 22–24) klo 18. Liput 5–20 e.

Elin Danielson-Gambogi – ulkoilmamaalaus ja valo. Filosofian maisteri Tiina Ottela luennoi. Silkkikutomo, ilmaisutaidon luokka (Laivalahdenkatu 2b A) klo 17. Vapaa pääsy.

Bojanasta Kastoriaan: keskiajan bysanttilaiset kirkot maalauksineen. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -sarjassa. Malmitalo, iso luokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17. Vapaa pääsy.

Kuivia faktoja vai reheviä tositarinoita? Tietokirjallisuuden uudet muodot. Filosofian tohtori Päivi Koivisto. luennoi Kanneltalon kirjallisuus -sarjassa. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Hansaliitto ja keskiajan yhteiskunta. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -sarjassa. Malmitalo, iso luokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45. Vapaa pääsy.

Toastmasters – Puhetaitojen treenikerho. Stadin Sanasepät on puhe-, vaikuttamis- ja johtamistaitojen kehittämiseen erikoistunut yhteisö. Sanasepissä harjoitellaan ja opitaan myös presentointi- ja pitchaustaitoja. Villi Wäinö (Kalevankatu 4) klo 17.30–19.30. Vapaa pääsy.

Matalankynnyksen maanantai. Kaikille avoin Matalankynnyksen maanantai on vapaaehtoisten ylläpitämä kohtaamispaikka mielenterveysomaisille. FinFami Uusimaa (Jämsänkatu 2) klo 17–20. Vapaa pääsy.

Lapsille

Taideneuvola: Kolmen karhun talossa. Mennäänkö katsomaan, miltä kolmen karhun talossa näyttää? Puuro tuoksuu, kun karhut ovat jättäneet sen jäähtymään mennessään vielä poimimaan mustikoita puuron päälle. Annantalo (Annankatu 30) klo 10. Vapaa pääsy.

Nukketeatterimuskari. Muskarissa lauletaan, soitetaan ja leikitään, ja tutustutaan musiikin kautta myös nukketeatterin maailmaan, vanhempien kanssa. Nukketeatteri Sampo, lämpiö (Erottajankatu 7) klo 10.30. Liput 8 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa