Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Global Music Department featuring Transcultural Ensemble ja Karakatum. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 8 ja 10 e.

Kamarikuoro Glorian 10-vuotis­juhlakonsertti. Kuoroa johtaa Seppo Murto. Ammattimuusikoista, lähinnä kanttoreista, muodostuva kamarikuoro Gloria esittää uudempaa koti- ja ulkomaista kirkollista kuoromusiikkia. Vanha kirkko (Lönnrotinkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Från ö till ö. Henrik Wikström, Calle Pettersson ja Benny Törnroos. Vind­ängen-sali (Tuulikuja 6, Espoo) klo 14 ja 17. Liput 15 e.

Helsinki Klezmer Kapelye. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 14. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e.

Helsinginkadun Filharmonikot: Syksyiset serenadit osa 2. Veli-Antti Koivuranta johtaa, Kasperi Sarikoski, pasuuna. Stravinskyn sinfonioita puhaltimille, Rimski-Korsakovin pasuunakonsertto sekä Dvořákin ja Tšaikovskin jousiserenadit. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Kinokonsertti: Kohti avaruutta – Ydinontelo. Pavel Klužantsevin ohjaama Kohti avaruutta (1957, S) on trikkikuvistaan kuuluisa neuvostoliittolainen tieteiselokuva. Elokuvan livenä säestävä Ydinontelo soittaa puoli-improvisatorista, mikrotonaalista äänitaidetta. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 17.30. Liput 12 e.

Keikat

Taste, Stinkbird, Kiss Disease. Tasten levyjulkkarit. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 10 e.

Dirt, Crucify The Faith, Dead End Scene, Portraits. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 18. Liput 12 e.

Matti Johannes Koivu. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 19. Liput 20 e.

Ramy Essam. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20.30. Liput 28 e.

Maustetytöt. Levynjulkkarit. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 20. Liput 27,50 e.

Pekka Helin Trio. Storyville (Museo­katu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–29,50 e.

Amsterdam. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22) klo 15. Liput 13, 15 ja 25 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Club act!one. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 21. Liput 26 e.

Eikä yksikään pelastunut. Tikkurilan Teatteri, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 19. Liput 16 ja 20 e.

Illallinen ystävien kesken. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 18. Liput 17,50–35 e.

Isä. Teatteri Kvartetti, Lepsämän nuorisoseurantalo Toukola (Lepsämänkaari 4, Nurmijärvi) klo 15. Liput 15 ja 20 e.

Jos minä puhuisin sinulle. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 14. Liput 19–27 e.

Jukka Lindström – Välihuuto. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 18 ja 21. Liput 22 ja 25 e.

Jukka Puotila -show 2020. Kansallis­teatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Losing the Concept(s) of Self – but Still Talking. Demokratian Autopsia -työryhmä, Performance Sirkus (Tallberginkatu 1 A) klo 19. Liput 10–25 e.

Pihatalkoot. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 17 (ensi-ilta). Liput 20 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 22–88 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 14. Liput 18, 29 ja 35 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 16. Liput 17,50–35 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 13. Liput 17,50–27,50 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 13 ja 18. Liput 21,50–43 e.

Tanssi

Helsinki Butoh -festivaali 11.–15.11. Japanilaisen butoh-tanssin festivaalilla nähdään 15 butoh-tanssijan esityksiä, butoh-työpajoja sekä mahdollisuus tanssia itse. Tarkempi ohjelma osoitteessa: www.helsinkibutohfestival.fi. Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 17. Liput 10 ja 20 e.

Liikkeellä marraskuussa 5.–15.11. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15 ÖH-ryhmäteos. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemi. Liput 16,50–30,50 e. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19 Tribute – the library version. Koreografi Frédéric Gies esittää itse alun perin yhdeksälle tanssijalle tekemänsä teoksen Tribute. Mukana dj Fiedel. Liput 16,50 e. Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3) klo 20 Consul and Meshie. Kaksi simpanssihahmoa valtaavat limusiinin sisustaa muistuttavan tukikohdan koreografi Antonia Baehrin ja Latifa Laâbissin teoksessa. Liput 15–28 e.

369°. Petri Kekonin teoksen tanssivat Tanja Illukka, Meeri Lempiäinen, Pekka Louhio, Anna Stenberg ja Eero Vesterinen. Cirko, Maneesi (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 15–27 e.

Jekyll & Hyde. Maailmankuulu kauhu­tarina nähdään Val Caniparolin koreografiana. Kansallisooppera (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–129 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15.30 Anna suukko äkäpussi! (1953 USA). O: George Sidney. Klo 18 Pépé le Moko (1936 Ranska). O: Julien Duvivier. K12. Klo 20 The Connection (1961 USA). O: Shirley Clarke. K16. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Kävellään keskiajasta kohti nykypäivän urbaanisuutta. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 13. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Ateneum-teema: Magnus Enckell 150 vuotta. Klo 13 Sielun säveliä – kamarimusiikkia Magnus Enckellin hengessä -konsertti. Sibelius-Akatemian konsertissa kuullaan musiikkia Selim Palmgrenilta ja Beethovenilta. Klo 14.15 Miten Magnus Enckellistä tuli Enckell? Asiantuntijapaneelin moderaattorina intendentti Anna-Maria von Bonsdorff. Keskustelemassa taidehistorioitsijat Juha-Heikki Tihinen, Marja Lahelma ja Riikka Stewen. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 13–16. Liput 15 ja 17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Sirkuksen syysnäytökset. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun oppilaiden näytöksessä huimia pyramideja, ilma-akrobatiaa, jongleerausta ynnä muita sirkuslajeja. Lumo-sali (Urpiaisentie 14, Vantaa) klo 13 ja 16. Liput 10 e.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelyretki ihanaan Punavuoreen ja hurmaavaan Eiraan. Kuullaan tarinoita Rööperin hurjasta menneisyydestä ja miten se muuttui yhdeksi keskustan halutuimmaksi asuinalueeksi. Jatketaan matkaa Eiraan ja ihaillaan sen kauniita huviloita. Lähtö Aleksanterin teatterin edestä. Good Guide Helsinki järjestää. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Magnus Enckellin Helsinki. Kävelykierroksella tutustutaan taiteilija Magnus Enckellin elämään Töölössä kulkien. Mitä muuta Enckellin elämään kuului kuin maalaustyö, miltä Töölö näytti Enckellin elinaikana ja mikä kiusasi taiteilijan naapureita? Kierros alkaa Kansallismuseon pääsisäänkäynnin edestä klo 12. Oppaana historioitsija Tuulia Tummavuori. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 12. Liput 15 e.

Alppilentäjät-elokuvan erikoisnäytökset. Ilkka Liettyän Alppilentäjät-elo­kuva on dokumentti sata vuotta sitten tapahtuneesta tragediasta. Ilmoittautumiset elokuvanäytökseen sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ilmailumuseo.fi. Suomen Ilmailu­museo (Karhumäentie 12, Vantaa) klo 13 ja 15. Museon pääsyliput 7 ja 10 e. Elokuva kuuluu museon pääsylipun hintaan.

Shabnam. Saaramaria Kuittisen lavarunoesitys Shabnam kertoo Saaramarian lapsuuden ystävyydestä leprasairaalan portinvartijan tyttäreen. Esityksessä Saaramaria ja Shabnam kohtaavat Mumbain rannalla 20 vuoden erossa­olon jälkeen. Esityksen musiikista ja äänimaisemasta vastaa Nikita Rafaelov. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 19. Liput 16,50–19,80 e.

Kaartinkaupungin mestarit, kalat ja vakoojat. Tule kuulemaan mitä kaikkea kätkeytyykään Kaartinkaupungin kortteleihin. Kierros päättyy Design-museon eteen. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Vanhan Kauppahallin (Eteläranta) kauppatorin puoleisesta päädystä klo 12. Liput 10 e (käteinen tai MobilePay).

Lapsille

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 16. Liput 13,50 e.

Koiramäen Suomen historia. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 20–38 e.

Pipu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 12. Liput 9–12 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 13 ja 17. Liput 15–32 e.

Tarinoita Muumilaaksosta. Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 14 ja 16. Liput 14,50 e.

Viiru ja Pesonen. Teatteri Hevosen­kenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 16. Liput 11,50–14,50 e.

Maunula-talon tiedepäivä. Kolmipäiväinen tiedetapahtuma huipentuu lauantaina koko perheen tiedepäivään. Ohjelmassa mm. Pop-up Heurekan tiedeshow Sähköä ilmassa, työpajoja ja tiedeseikkailuja. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 11.30–16. Vapaa pääsy.

LauantaiPajatus: Ötökkäjamit. Jameissa opitaan yhdessä lasten runoja, joiden aiheena on hyönteiset ja pikkuruiset eläimet. Runoja lähestytään rytmisesti leikkien, hyppien, hiipien, piiloutuen, kävellen, tanssien ja taputtaen. Jammailemme tasatunnein klo 10, 11, 12 ja 13. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa