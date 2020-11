Valikoima päivän menoja.

Konsertit

RSO & Matthew Halls & Tuomas Lehto. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Matthew Halls. Tuomas Lehto, sello. Rameaun, Saint-Saënsin ja Schubertin musiikkia. Musiikkitalo, konsertti­sali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10–36 e.

Kari Tapio 75 vuotta -juhlakonsertti. Triplan kauppakeskus, tapahtuma-aukio (Fredikanterassi 1) klo 18. Liput

15 e.

Nyyrikin Laulut. Milana Misic esiintyy Nyyrikin Laulut -lauluklubin solisti­vieraana. Nostalgian ja tunteiden täyttämässä lauluillassa kuullaan lauluja ja tarinoita rakkaudesta sekä elämästä. Nyyrikki (Pohjolankatu 2) klo 19. Liput 15 e.

Café Barock: Vanhan musiikin uudet toivot. Vanhan musiikin opiskelijat esiintyvät lounaskonserttisarjassa. Rikhardinkadun kirjasto, kirjatorni (Rikhardinkatu 3) klo 13. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Seppo Kantonen, piano. Madonna (Haapaniemenkatu 5 B) klo 19. Vapaa pääsy.

Kanteleluokan konsertti. Klassisen musiikin kanteleluokan opiskelijat esiintyvät. Sibelius-Akatemia, R-talo (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

Come fly with me. The Great Helsinki Swing Big Band johtajanaan Antti Rissanen. Mikael Konttinen, laulu. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 21,50 e.

Loasteeze feat. Juno. Nostalgiaa-sinkkujulkkarit. On the Rocks (Mikon­katu 15) klo 19. Liput 10 e.

Art goes Kapakka: Asko Keränen ja Antero Priha Duo. Locanda Scappi (Kanavakatu 1) klo 17. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Salakapakka Musta Mirri. Iloisia schlagereita, kuplettaja ja vintage-musiikkia 1920-luvun riehakkaassa salakapakka-tunnelmassa. Esityksen muusikot Reetta Ristimäki, laulu, Marko Puro, laulu ja piano, sekä Jukka Ojala, harmonikka. Sofia Bistro (Aleksanterinkatu 28, Kiseleffin talo) klo 18. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Ben Granfelt. Nude (Kaisaniemenkatu 2 A) klo 18. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Eedenin maku. Jonna Järnefeltin ja Jukka Leppilammen duo tarjoaa uusia ja vanhoja lauluja ja tunteita naurusta herkistymiseen. Vltava (Elielinaukio 2) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Juippi & Juippi: Ameriikan ihmeitä! Jukka Haikonen, mandoliini ja dobro, sekä Mikko Perkoila, kitara ja huuliharppu, esittävät amerikkalaisperäistä folk-, kantri-, blues- ja bluegrassmusiikkia. Oluthuone Konepaja (Konepajankuja 1) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Kuuhullut. Felix Lybeckin sooloprojekti. Bar Loose (Annankatu 21) klo 19. Vapaa pääsy.

Nat Newborn. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Art Goes Kapakka: Rosita Luu. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Vapaa pääsy.

Art Goes Kapakka: Lätsä Live. Siltanen (Hämeentie 13 B) klo 20. Vapaa pääsy.

Teatteri

Aktivistinäytelmä 3. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Bouvard ja Pécuchet – farssiksi vedetty kriittinen ensyklopedia. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Väli­merenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Hitler ja Blondi. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Isä. Teatteri Kvartetti, Lepsämän nuorisoseurantalo Toukola (Lepsämänkaari 4, Nurmijärvi) klo 19. Liput 15 ja 20 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Pihatalkoot. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Punaorvot. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Saituri. Vallilan Kansallisteatteri (Konepajanpasaasi) klo 19. Liput 20–40 e.

Stalinin suloinen ruoska. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13. Liput 19,50, 36 ja 39 e.

Stella Polaris 30 v! Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 16–34 e.

Uusi lapsuus. Kom+ ja Tehdas-teatteri, Kom-teatteri, aulanäyttämö (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 15–25 e.

Vi är bara mänskor. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput

10–40 e.

Viskiä sulle – dragkomediashow. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 26 ja 29 e.

Voi Luoja! Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20–39 e.

Tanssi

ÖH-ryhmäteos. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemi. Esitys Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi-Katinas ja Tuuli Vahtola. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput

16,50–30,50 e.

Jekyll & Hyde. Maailmankuulu kauhu­tarina nähdään Val Caniparolin Kansallisbaletille luomana koreografiana. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–129 e.

Ref2020. Teoksen innoittaja on Brian Enon sävellys Reflection. Kuuden tanssijan kanssa luotu teos ehdottaa nykytanssin ja Enon musiikin uudenlaisia yhteyksiä, joissa meditatiivinen musiikki synnyttää laulua ja liikkeellistä historiallisuutta. Liisa Pentin koreografian tanssivat Meeri Lempiäinen, Corinne Mustonen, Pinja Poropudas, Satu Rekola, Kardo Shiwan ja Katri Soini. Liisa Pentti & Co Studio (Bulevardi 31) klo 19. Liput 12 ja 25 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Tilinteko (1987 Suomi). O: Veikko Aaltonen. K12. Klo 18.45 Pépé le Moko. Klo 20.45 Beasts Clawing at Straws (2020 Etelä-Korea). O: Yong-hoon Kim. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Etu-Töölöstä Lapinlahteen. Kuullaan Töölön ja Kampin alueiden menneisyydestä. Retki

päättyy Lapinlahden puistoon, jossa kahviloita ja mahdollisuus tutustua vanhaan sairaalarakennukseen. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Luonnontieteellisen museon (Pohjoinen Rautatiekatu 13) edestä klo 12. Liput

10 e (käteisellä).

Helmetin herkut aikuisille. Iloa ja valoa pimeään marraskuuhun – Laura ja Tiina tarjoilevat lukuvinkkejä kaunokirjallisuuden ystäville. Pukinmäen kirjasto (Kenttäkuja 12) klo 18. Vapaa pääsy.

Kahden vuonon väkeä – Tuusulassa ja Keravalla kivikaudella. Tuusulan museoiden museolehtori, filosofian tohtori Harri Nyman luennoi Kivikausi Keravalla -sarjassa. Sinkka (Kultasepänkatu 2, Kerava) klo 17.30. Liput 4 ja 6 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Joulukierros. Joulunajan tapoja, perinteitä, historiaa ja tunnelmaa. Kierrokselle lähdetään Ruoholahden villoilta (Lastenkodinkatu 2–10) klo 16.30 ja kierros päättyy Sinebrychoffin museon eteen. Glögitarjoilu. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Liput 10 e. Maksu käteinen tai MobilePay.

Opi kuuntelemaan klassista! Orkesteri – pieni kylä. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 17. Vapaa pääsy.

Konkarikeskiviikko. Tauno Äijälä puhuu aiheesta Sobruslinnat – Eestin Television yhteisprojekteja Mainos-TV:n kanssa 1960–70-luvuilla. Musiikkimuseo Fame (Fredikanterassi 5 A, Kauppakeskus Tripla) klo 11. Museon pääsymaksu 15 ja 25 e.

Joel Haahtela, Hengittämisen taito (2020). Paloheinän kirjailijaillassa kirjailija Joel Haahtela kertoo ja keskustelee teoksistaan. Haastattelija kirjailija Jani Saxell. Palo­heinän kirjasto (Paloheinäntie 22) klo 18. Vapaa pääsy.

Eksoplaneettojen löytäminen. Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen perustavanlaatuisia kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta, fysiikan Nobelin 2019 saanutta eksoplaneettatutkimusta sekä sen seurauksena voimakkaassa nousussa olevaa astrobiologista tutkimusta. Luennoitsijana filosofian maisteri Kyösti Ryynänen. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45. Vapaa pääsy.

Global English – uhka vai mahdollisuus? Kieli – sillä puhuu kaikki -luentosarjassa pohditaan, mitkä ovat yleisimmät, vaarallisimmat ja makeimmat tavat ymmärtää suomalaisia väärin. Luennoitsijana kirjailija, toimittaja ja kääntäjä Roman Schatz. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17. Vapaa pääsy.

Emma Talks: Eeva-Leena Eklund ja Anna Tuori. Eklundin vasta-avautuneen :)-näyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta keskustelevat kuraattori Anna Tuori ja taiteilija Eeva-Leena Eklund. Keskustelua ohjaa amanuenssi Pernilla Wiik. Espoon modernin taiteen museo Emma (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 17.30. Liput 10 ja 12 e.

Taanilan tunti. Toimittaja Hannu Taanilan vieraana on erikoislähettiläs Heikki Talvitie. Taanila pureutuu Talvitien kirjaan Suomi, konjunktuurien vanki. Keravan kirjasto (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 18. Vapaa pääsy.

Lokal Kansallissali -joulumyymälä. Jouluisessa myymälässä tarjolla käsityö- ja muotoilutuotteita yli sadalta tekijältä. Joulun juhliin on katettu artesaaniherkkuja. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Valopolku on avoinna Kulttuuri­talo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Lapsille

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Viirun ja Pesosen joulu. Teatteri Vantaa, Silkkisali (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 10. Liput 9 ja 10 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.