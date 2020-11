Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Ennakkotiedoista poiketen Radion sinfoniaorkesterin illan konserttia johtaa Jukka-Pekka Saraste. Tuomas Lehto, sello. Saint-Saënsin ja Mozartin musiikkia. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10–36 e.

Jää. Libreton Ulla-Lena Lundbergin romaanin pohjalta on kirjoittanut Juhani Koivisto, ja oopperan on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Art Goes Kapakka: Kuorojen kierros. Kuorojen kierrokset kuullaan klo 18 ja 19 eri puolilla Helsingin keskustan ravintoloita. Tarkempi ohjelma osoitteessa http://www.artgoeskapakka.fi/ohjelma/torstai-19-11. Vapaa pääsy.

Flyygelikuu: Tuomas Turriago. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 18. Vapaa pääsy.

Jussi Suominen. Jussi Suominen esittää Eero Salolan, Elvi Sinervon ja Uuno Kailaan runoihin säveltämäänsä musiikkia. Rajoitettu osallistujamäärä. Oulunkylän seurahuone (Larin Kyöstintie 7) klo 14. Vapaa pääsy.

Reippaat äidit. Lauluyhtye Reippaat äidit säestäjänään Jiri Kuronen. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 18. Liput 15–22,50 e.

Organon urkumatinea. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijat

esiintyvät. Kuopion osaston

opiskelijat. Musiikkitalo, Organo (Mannerheimintie 13 A) klo 12 ja 18. Vapaa pääsy.

Kansantajuista ja taiteellista musiikkia. Helsingin kamariorkesteri johtajanaan James Salomon Kahane. Solisteina Martin Malmgren, piano, ja Thomas Bugnot, trumpetti. Moxartin, Bartókin ja Šostakovitšin musiikkia. Temppeli­aukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 10, 15 ja 20 e.

Osmo’s Christmas feat. Mikko Leppilampi. Show & Dinner -ilta. Dinner klo 17, showtime klo 20. Astoria-sali (Iso Roobertinkatu 14). Show & Dinner

129 e, show 38 e.

Keikat

Irina. Järvenpää-talo (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 19. Liput 27,50 e.

The Miracle – A Night With Queen. A Night With Queen -show’n solistina toimii Kimmo Blom. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 35 e.

The Moonhaze, Ruckwater, Resham. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 19. Liput 6 e.

Mikael Jakobsson Trio. Mikael Jakobsson, piano, Jukkis Uotila, rummut ja Heikko Remmel, kontrabasso. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15 ja 18 e.

Art goes Kapakka: Vuokko Hovatta avec Panu Savolainen ja Gunu Karjalainen. Sofia Bistro (Aleksanterinkatu 28, Kiseleffin talo) klo 19. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Eedenin maku. Jonna Järnefeltin ja Jukka Leppilammen duo tarjoaa uusia ja vanhoja lauluja. Trattoria Rivoletto (Albertinkatu 38) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Around the world with dj Bunuel. The Cook (Fabianin­katu 17) klo 19. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Rock Siltanen, Joni Ekman. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Vapaa pääsy.

Bryn Jones. Storyville (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Kaukorakkaus. Bar Loosister (Hämeentie 50) klo 20. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Ville Leinonen. Tanner (Hämeentie 11) klo 20. Vapaa pääsy.

Sid Hille ja Pepa Päivinen. Jazzanti-konsertti. Laulumiehet (Hietaniemenkatu 2). Liput 10 ja 18 e.

Teatteri

Club act!one. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarinkatu 5) klo 19. Liput 26 e.

Kuka A. Kivi? Martinlaakson koulu (Martinlaaksonpolku 9, Vantaa) klo 10 ja 13. Liput 3–10 e.

Lohivaimo. HIT Helsinki, SKES kalastusmökki, Honkaluoto (Mustikkamaantie) klo 19 (ensi-ilta). Liput 23 e.

Monologit. Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6) klo 19. Liput 9 ja 17 e.Stand up -sirkus presents: Heli Sutela, Fathi Ahmed ja Kaisa Pylkkänen. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 22 e.

Svält. Chekhov Machine ja Teater Mestola, Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 17,50–27,50 e.

Vain parasta minulle. Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.

Vi är bara mänskor. Svenska Teatern (Pohjoisesplanadi 2) klo 12. Liput

10–40 e.

Voi Luoja! Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revon­tulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput

20–39 e.

Muut menot

Keinu. Muusikko Aino Vennan ja sirkustaiteilija Ilona Jäntin uusi teos on omistettu parasympaattiselle hermostolle. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 6 ja 10 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Ihmispeto (1938 Ranska). O: Jean Renoir. K16. Klo 19 Tuhon tähdet (1965 Italia). O: Luchino Visconti. K16. Klo 21.10 Alice ei asu enää täällä (1974 USA). O: Martin Scorsese. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Koulutus, ammatit ja poliittinen vaikuttaminen. Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsijana filosofian tohtori Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 17. Vapaa pääsy.

Vuotalon kirjailijavieraat. Kirjailija Karo Hämäläinen kertoo ja keskustelee teoksestaan Kansalliskirjailija – romaani Väinö Linnasta (2020). Karo Hämäläinen juhlistaa teoksellaan kirjailija Väinö Linnan 100-vuotisjuhlaa. Haastattelijana kirjailija Jani Saxell. Vuosaaren kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18. Vapaa pääsy.

Kehon tunnemuistot. Keho–mieli–henki-kokonaisuus on kotimme, josta olemme irronneet leijailemaan teknokemialliseen todellisuuteen unohtaen, keitä oikeasti olemme. Kehomme kuitenkin muistuttaa meitä. Luennoitsija Marjatta Kosunen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Kestävä vaatekaappi: Kirjailijavieraana Rinna Saramäki. Miten ostaa vähän vaatetta, mutta laadukasta? Paljonko on vähän ja mistä tuntee laadukkaan vaatteen? Näistä ja monista muista kiinnostavista, vaatekaapista pursuilevista aiheista kertoo tietokirjailija Rinna Saramäki. Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelykierros Punavuoresta Eiraan. Tutustumme Rööperin historiaan ja tämän päivän Punavuoreen. Retki jatkuu Eiraa ja päättyy Café Caruseliin. Good Guide Helsinki auktorisoidut oppaat järjestää. Lähtö Aleksanterin teatterin edestä (Bulevardi 23–27) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Eurooppalaisen elokuvan ilta. Illan aikana nähdään kolme romanialaista elokuvaa. Klo 16.30 The Way I Spent The End of The World (Romania/Ranska 2006). Tekstitys englanniksi. Näytöksen avaa Romanian suurlähettiläs. Klo 19 Meda or The Not So Bright Side of Things (Romania 2017). Tekstitys englanniksi. Klo 20.45 The Whistlers (Romania/Ranska/Saksa 2019) (K16). Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 16.30. Liput 8–10 e. The Whistlers -elokuvan vapaaliput voi noutaa Cinema Orion lippukassalta ennen näytöstä.

Alkuviinit – paluu menneeseen vai viinituotannon tervehdyttäjät? Toimittaja Lena Björklund luennoi aiheesta Studia Danubia -sarjassa, joka käsittelee Tonavan alueen maiden kulttuuria, historiaa ja nykypäivää. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on eri puolilla linnoitusta kahdeksan rastia, jotka johdattavat marraskuisen iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Art Goes Kapakka: Virpi Suutari & Martti Suosalo. Ohjelmassa otteita Aalto-elokuvasta, Aaltojen Savoy sekä Savoyn uudistus. Martti Suosalo lukee otteita Alvarin ja Ainon kirjeenvaihdosta, Virpi kertoo elokuvasta ja Aaltojen Savoysta. Lopuksi Helena Puolakka kertoo Savoyn uudistuksesta. Savoy (Eteläesplanadi 14) klo 15.15. Vapaa pääsy.

Lokal Kansallissali -joulumyymälä. Jouluisessa myymälässä tarjolla käsityö- ja muotoilutuotteita yli sadalta tekijältä. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Muodosta pintaan -näyttelyyn. Yleisöopastuksilla perehdymme näyttelyn teemoihin, teoksiin ja taiteilijoihin oppaan johdolla keskustellen. Vantaan taidemuseo Artsi (Paalutori 3, Vantaa) klo 17. Vapaa pääsy.

Marraskuun luontokirjallisuuspiirit Lapinlahdessa. Luontokirjallisuuspiirissämme tutustutaan mm. osallistujille tärkeisiin luontokirjoihin, luemme luontorunoja ja kokeilemme luonto­runojen kirjoittamista tajunnanvirtatekniikalla. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 15. Vapaa pääsy.

Lapsille

Alfons och Mållgan-teater & Julsånger med Apan. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 10. Vapaa pääsy.

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Kani Untuvakerä. Teatteri Hevosen­kenkä, Tusculum (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50 e.

Hölmölän joulu. Kansallisteatteri, suuren näyttämön lämpiö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 10. Liput 15 e.

Yllätyslahja ystävälle. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput

12 e.

Vauvatanssia pienten taideaamussa. Vauvatanssi on vanhemman ja vauvan yhteinen tanssihetki. Ota mukaan kantoliina tai kantoreppu. Taidetalo Pessi (Kielotie 12–14, Vantaa) klo 9.30 ja 10.30. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.