Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Tapiola Sinfonietta: Vimma. Pekka Kuusisto, johtaa. Danae Kontora, sopraano. Clynen, Deanin ja Farrencin musiikkia. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 29 e.

Benjamin Britten: Albert Herring. Sibelius-Akatemian ooppera ja orkesteri, Markus Lehtinen ja Cloe Dufresne, johtavat. Benjamin Brittenin kolmi­näytöksinen ooppera sijoittuu kuvitteelliseen Loxfordin kylään, jossa moraalista valtaa pitää kylän silmää­tekevistä koostuva toimikunta. Musiikki­talo (Mannerheimintie 13 A) klo 18.30. Liput 11,50–34 e.

UZone –visuaalinen haitarisoolo. Haitarivirtuoosi ja säveltäjä Kimmo Pohjosen sooloteoksessa harmonikka toimii elektronisena koneena, joka luo reaaliaikaisen kerroksellisen äänimaailman lisäksi kuvaa ja valoa. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.

Tendrement-barokkikonsertti. Hanna Pesonen, barokkiviulu, Mitra Viraperko, cembalo, ja Mikko Ikäheimo, luuttu. Itä-Helsingin Musiikkiopiston barokkikurssin opettajien konsertti. Roihu­vuoren kirkko (Tulisuontie 2) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Academy Woodwinds – Ilta oopperassa. Academy Woodwinds johtajanaan Jan Söderblom. Sara Kurki, alttoviulu. Sibelius-Akatemia, R-talo (Pohjoinen Rautatiekatu 9) klo 19. Liput 6,50–18 e.

Abendbarock: Konserttokavalkadi. Sibelius-Akatemian vanhan musiikin aineryhmän opiskelijat. Telemannin, W.Fr. Bachin, Leclairin ja C.P.E. Bachin musiikkia. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Iloinen leski. Franz Lehárin teos tarjoaa ehtaa vanhan ajan glamouria, aateliston ilottelua, tarttuvia melodioita ja can-cania. Pienennetyn version orkesterille on sovittanut Francis Griffin. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–109 e.

Gaudete – Riemuitkaa. Sibelius-Akatemian kirkkomuusikkojen kuoro johtajinaan kuoronjohdon opiskelijat ja Jani Siven esittävät kuoromusiikkia eri vuosisadoilta. Olarin kirkko (Olarinluoma 4, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Perinnearkkuklubi: Pauliina Syrjälä, Ikiranka. Esiintymässä kantelisti Pauliina Syrjälä sekä Ikiranka-yhtye. Nukke­teatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 19. Liput 15–20 e.

Art goes Kapakka: Anna Murtola: Fuego Poe Dentro. Flamencolaulaja Anna Murtolan sooloprojekti. Anna Murtola, laulu, Joonas Widenius, kitara, ja Ricardo Padilla, perkussiot. Ravintola Espa (Pohjoisesplanadi 17) klo 18. Vapaa pääsy.

Keikat

Barathrum, Grin. Bar Loose (Annan­katu 21) klo 20. Liput 10 e.

Steve 'n' Seagulls. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 35 e.

Costee. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20.30. Liput 21 e.

Joonas Haavisto Trio. April Jazz -klubi. Ennen konserttia Ebeli Show. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 16.30. Vapaa pääsy.

Rohkeat kuvat, Underground Witch Rock. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 19. Liput 12 e.

Dr Helander & Third Ward. Vesa Haaja -klubi. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 10 e.

The Amazing Meatmen. Harri Saanio, laulu ja piano, Eero Vaajoensuu, kitara, Vesa Karppi, basso, ja Marko Bergman, rummut. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 19. Vapaa pääsy.

Roots of South, CampKein Duo. Käpygrilli (Osmontie 5) klo 19. Vapaa pääsy.

Timmo Lassy & Teppo Mäkynen. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 19. Liput 15 e.

Hearthill – The Lost Tapes Tour 2020. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 27 e.

Petiscaria-jazz: Anne Tamminen. Mukana myös Pekka Mesimäki, piano, ja Ilkka Hanski, basso. Petiscaria (Lönnrotinkatu 34) klo 19. Vapaa pääsy.

Junnu Alajuuma. Bar Loose (Annankatu 21) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Uncle John Trio. Storyville (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Toivo Susi. Kaisla (Vilhonkatu 4) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Saxman Syrjänen. Nude (Kaisaniemenkatu 2 A) klo 18. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Asko Keränen ja Antero Priha Duo. Rytmi (Toinen linja 2) klo 19. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Los Bastardos Finlandeses. Bar Loosister (Hämeentie 50) klo 19. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Olli Soikkeli ja Niko Kumpuvaara. Bar 9 (Uudenmaankatu 9–11) klo 20. Vapaa pääsy.

Art goes Kapakka: Holy Play Boys: Tuure Kilpeläinen ja Teho Majamäki. Sofia Bistro (Aleksanterinkatu 28, Kiseleffin talo) klo 19. Vapaa pääsy.

Hidria Scapefolk, Superfjord, Polymoon. Ääniwalli (Pälkäneentie 13) klo 19. Liput 13 e.

Teatteri

Dreams For Sale. Studio Total, Kansallismuseo, keskihalli (Mannerheimintie 34) klo 19. Liput 20 ja 30 e.

Familjen Bra. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 18,50, 26,50 ja 33,50 e.

Julius Caesar. Klockriketeatern ja Sirius Teatern, Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Liput 12–28 e.

Kapitalismi – tarinoita pääomasta. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 33,50 e.

Kirjahyllyelämä. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19. Vapaa pääsy.

Kuka A. Kivi?. Martinlaakson koulu (Martinlaaksonpolku 9, Vantaa) klo 19 (ensi-ilta). Liput 3–10 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Monologit. Teatterikorkeakoulu, studio 1 (Haapaniemenkatu 6) klo 18. Liput 9 ja 17 e.

Pihatalkoot. Vantaan Näyttämö (Oraskuja 1, Vantaa) klo 19. Liput 20 e.

Putkiremontti. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 32 ja 38 e.

Tuohtumus. Vallilan Kansallisteatteri (Konepajanpasaasi) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.

Voi Luoja! Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 19. Liput 20–39 e.

Tanssi

ÖH-ryhmäteos. Koreografia ja konsepti Sonja Jokiniemen. Esitys Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi-Katinas ja Tuuli Vahtola. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50–30,50 e.

Muut menot

Kallio kipinöi -festivaali 13.–22. 11. Kalliolan setlementtitalo (Sturenkatu 11) klo 16 Kallioland. Kallioland juhlistaa lasten oikeuksien päivää sekä 100 vuotta täyttävän Kalliolan lastensuojelun merkkipäivää. Ohjelmassa on työpajoja, jotka kannustavat kaikenikäisiä leikkiin, sekä artisteja ja bändejä. Esiintymässä mm. Pimeä Hedelmä ja Joose Keskitalo. Vapaa pääsy.

Kuningattaret! Pola Ivanka & NikoLa. Kaksi drag-laulajaa diiva-spektaakkelissa. Lavalla Mika Tepsa, laulu, Niko Mäkinen, laulu, ja Mikko Mattila, piano. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 32 ja 35 e.

Kaamos-yllätyksiä. Ohjelmassa mm. liiikuntasuunnistus, Loikka-varjonuket, Valovoimaa – ei ihan pimeetä! -valo­teos, Tuliesitys Belenos ja ulkoilmateatterissa lyhytelokuvia Helsingistä. Sitratori (Klaneettitie 5) klo 17–20. Vapaa pääsy.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Vierailu Hakasalmen huvilaan. Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija Karina Nirman. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 11.45. Vapaa pääsy.

Naisten Pankin joulutori. Tarjolla muun muassa kynttilöitä, käsitöitä ja kortteja. Kirpputorilla laadukkaita vaatteita, asusteita ja pientavaraa. Triplan kauppakeskus, Kulttuuriaukio, 4. krs (Fredikanterassi 1) klo 11–18. Vapaa pääsy.

Lokal Kansallissali -joulumyymälä. Jouluisessa myymälässä tarjolla käsityö- ja muotoilutuotteita yli sadalta tekijältä. Joulun juhliin on katettu artesaaniherkkuja. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.

Lapsille

Muumiperheen lauluretki. Hyppää matkaan tuttujen hahmojen kanssa Muumilaakson halki! Hannele Huovin sanoittamat ja Soili Perkiön säveltämät laulut puhuttelevat muumien ystäviä. Lavalla Eija Ahvo, Markus Bäckman ja Soili Perkiö. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 10 ja 18. Liput 6 e.

Maaginen Kalevala. Klassinen lastenmusikaali ammentaa kuvastonsa suomalaisesta luonnosta ja kalevalalaisesta perinteestä. Säveltäjä Anna Noran teoksen esittävät baritoni Jouni Bäckström, sopraanot Annami Hylkilä ja Emilia Vesalainen-Pellas sekä lapsikuoro. Anna Nora, piano, ja Jenni Kaarina, konserttikantele. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18. Liput 6 e.

Ötökkäjamit vauvoille ja taaperoille. Jameissa opitaan yhdessä lasten runoja, joiden aiheena on hyönteiset ja pikkuruiset eläimet. Runoja lähestytään rytmisesti leikkien, tanssien ja taputtaen. Suositellaan noin 1–4-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 9.15 ja 10.30. Vapaa pääsy.

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

Mimmi Lehmän ja Variksen joulu. Keski-Uudenmaan Teatteri (Keravan Teatteritalo, Kultasepänkatu 4, Kerava) klo 18. Liput 18 e. Lapset 13 e. Vapaa pääsy alle 3-vuotiaille sylissä. Perhelippu 55 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Talvisirkus Vauhti. Tanssiteatteri Hurjaruuth, Suvilahden Kattilahalli (Sörnäisten Rantatie 22) klo 18. Liput 15–32 e.

Viirun ja Pesosen joulu. Teatteri Vantaa, Silkkisali (Tikkurilantie 44, Vantaa) klo 10. Liput 9 ja 10 e.

Yllätyslahja ystävälle. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput

12 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. Lisää vinkkejä Menokoneessa.