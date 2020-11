Kansallissaliin on pystytetty kuratoitu muotoilun, käsityön ja taiteen juhlamyymälä Lokal Kansallissali. Esillä on suomalaisia ja pohjoismaisia tuotteita, muun muassa keramiikkaa, lasia, tekstiilejä, vaatteita, koruja ja ruokaa. Viikonloppuna paikalla on myös suomalaisia tekijöitä esittelemässä tuotteitaan.

Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.