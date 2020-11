Valikoima päivän menoja.

Teatteri

Monologit. Teatterikorkeakoulu, studio 1 (Haapaniemenkatu 6) klo 19. Esitykseen otetaan korkeintaan 20 katsojaa. Liput 9 ja 17 e.

Muut menot

Naisten Pankin joulutori. Tarjolla muun muassa kynttilöitä, käsitöitä ja kortteja. Kirpputorilla laadukkaita vaatteita, asusteita ja pientavaraa. Triplan kauppakeskus, 4. krs, lähellä infopistettä (Fredikanterassi 1) klo 11–18. Vapaa pääsy.

Designilta. Designpajassa maalataan savilaatalle maaperästä tehdyillä erivärisillä lietteillä. Työpajassa tulevat samalla tutuiksi eri mineraalien ja metallien osuus paikallisissa maaperissä. Sisäänotot työpajaan kello 17 ja kello 18. Ilmoittautuminen museon lippupisteelle. Näyttelyt ovat myös avoinna. Samaan aikaan järjestettävän digitaalisen Designillan ohjelma koostuu Mitä saa esittää? Yksityisyyden rajoja kartoittamassa -paneelikeskustelusta, etäopastuksesta sekä piipahduksista Travel as a Tool -näyttelyssä. Suoratoistoa ohjelmasta voi seurata museon Facebook-sivulla tai Instagramissa. Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) klo 16–20. Vapaa pääsy.

Lokal Kansallissali -joulumyymälä. Jouluisessa myymälässä tarjolla käsityö- ja muotoilutuotteita yli sadalta tekijältä. Joulun juhliin on katettu artesaaniherkkuja. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kalastamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja päätyen Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Seniori-info. Seniori-info on helsinkiläisille ikääntyneille ja heidän asioitaan hoitaville läheisille tarkoitettu neuvontapalvelu, josta saa tietoa ikääntymiseen liittyvistä palveluista. Lyhyen toiminnan esittelyn jälkeen työntekijät ovat vapaasti tavattavissa ja vastaamassa kysymyksiin. Oulunkylän asukastalo (Larin Kyöstin tie 7) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Palmusalin parhaimmistoa – kasvitieteelliset kokoelmat ajan saatossa. Miksi kasvihuoneet saavuttivat täysin uudenlaisen suosion renessanssiajalla? Millaisia kasveja ovat eliaksenkukat, tai miksi Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha on kuulu banaaneistaan? Tietoiskuilla tutustutaan kasvihuoneiden historiaan tarinoiden siivittämänä klo 12 ja 14 alkaen. Varaa paikkasi kierrokselle Luomuksen tapahtumavarauskalenterin kautta. Helsingin yli­opiston kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2). Liput 5, 8 ja 10 e.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat marraskuisen iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10 ja 20 e.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa aiemmissa hirviölyhtypajoissa. Valopolku ei ole esteetön, sillä se kulkee paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–17, to 10–20, la–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Joulutunnelmaa Oodissa. Kuutio-tilassa nähtävissä jouluprojisointi, joka on luotu lasten piirustuksista ja virtuaaliesitys Kissan talvisatu. Esityksen kesto 12 min. Yli 5-vuotiaille. Kielet suomi, englanti ja venäjä. Keskustakirjasto Oodin Kuutio-tila (Töölönlahdenkatu 4) klo 12–19, Vapaa pääsy.

Avoin studio taaperoille. Taidetyöpajassa 1,5–3-vuotiaat tutustuvat yhdessä huoltajansa kanssa erilaisiin taidemateriaaleihin ja tekniikoihin. Kielinä

englanti ja suomi. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 13.30–15.30. Vapaa pääsy.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 13.12. saakka. Kirjastot, kulttuurikeskukset, museot, nuorisotalot ja liikuntapaikat pysyvät auki, mutta yleisötilaisuudet on rajattu enintään 20 henkilöön. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjien sivulta.hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa