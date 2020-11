Valikoima päivän menoja.

Keikat

Airi's & Skycry. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 7 e.

Stunted City, Teitä palveli: Myyjä ja Varjola. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Vapaa pääsy.

Aoide, Otto Eskelinen. Helmi Levyt -ilta. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Nat Newborn. Storyville, pianobaari (Museokatu 8) klo 18. Vapaa pääsy.

Teatteri

Baltic Circle 20.–28.11. Lapinlahden Lähteen Venetsia-rakennuksessa (Fahlanderin puistokuja 10) klo 14–22 Giovanna Esposito Yussifin ja Hanna Parryn videoteos Forecasting Movements. Vapaa pääsy. Lapinlahden Lähteellä (Lapinlahdenpolku 8) klo 14–23 Francesca Grillin ääniteos Listening to Sparks. Vapaa pääsy. Lapinlahden Lähteen Venetsia-rakennuksessa (Fahlanderin puistokuja 10) klo 14–22 Felicia Honkasalon, Akuliina Niemen ja Masi Tiitan teos Atomin haamu. Teos esitetään yhdelle katsojalle kerrallaan 40 minuutin välein. Liput 15 e. Lapinlahden sairaalapuistossa (Lapinlahdenpolku 8) klo 18 Tuire Tuomiston esitys Post Corpse eli kraa kraa. Liput 15 e.

Lohivaimo. HIT Helsinki, SKES kalastusmökki, Honkaluoto (Mustikkamaantie) klo 19. Liput 23 e.

Monologit. Teatterikorkeakoulu, studio 1 (Haapaniemenkatu 6) klo 19. Liput 9 ja 17 e.

Tanssi

Ref2020. Liisa Pentin koreografia. Liisa Pentti & Co Studio (Bulevardi 31) klo 19. Liput 12 ja 25 e.

Muut menot

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Joulukierros. Joulunajan tapoja, perinteitä, historiaa ja tunnelmaa. Kierrokselle lähdetään Ruoholahden villoilta (Lastenkodinkatu 2-10) klo 16.30 ja kierros päättyy Sinebrychoffin museon eteen. Glögitarjoilu. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Liput 10 e. Maksu käteinen tai MobilePay.

Slangitreffit. Uutuuskirja Stadin syntinen S kertoo stadin ja slangin kielen historiasta. Paikalla teoksesta kertomasta kirjan kirjoittajista mm. Heikki Paunonen ja Samu Nyström. Vahva maskisuositus. Kallion kirjasto (Viides linja 11) klo 17. Vapaa pääsy.

Kirjan julkistamistilaisuus. Kirjailija Mervi Vinnari kertoo haastattelussa kirjoitusprosessista ja uudesta teoksestaan Treffit. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 18–20. Vapaa pääsy.

Kurja Viapori -iltakierros (K18). Linnoituksen pimeä vuodenaika on pyhitetty murhamiehille, vankikarkureille, vaietuille salaisuuksille ja ruumiin kuolevaisuudelle. Kierroksella keskitytään Suomenlinnan historian tummiin tositarinoihin. Millaiset rikolliset päätyivät lusimaan linnoitukseen 1700-luvulla? Synkkä kierros alkaa Suomenlinnan lauttarannasta, Rantakasarmin edestä. Liput tulee ostaa ennakkoon verkkokaupasta https://www.suomenlinnatours.com/opastukset?johku_product=99. Suomenlinnan lauttaranta klo 18.20. Liput 13 e.

Kaamos-yllätyksiä. Ohjelmassa mm. maaginen valomaalaus, tuliesitys Belenos ja ulkoilmateatterissa lyhytelokuvia Helsingistä. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 16.30–20. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Vapaa pääsy.

Linnavisa. Linnan visailu on hauskinta joukkuepelinä, mutta mukaan saa tulla yksin, kaksin tai muuten vaan. Suomenlinnan Linna Bar (Suomenlinna C70) klo 19. Vapaa pääsy.

Lifeboat-elokuvanäytös. Katsotaan Josefine Kirkeskovin ohjaama pohjoismainen elokuva vuodelta 2018. Kielet ruotsi ja norja, tekstitys englanniksi. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9) klo 19.15. Vapaa pääsy.

Naisten Pankin joulutori. Tarjolla muun muassa kynttilöitä, käsitöitä ja kortteja. Kirpputorilla laadukkaita vaatteita, asusteita ja pientavaraa. Triplan kauppakeskus, 4. krs, lähellä infopistettä (Fredikanterassi 1) klo 11–18. Vapaa pääsy.

Palmusalin parhaimmistoa – kasvitieteelliset kokoelmat ajan saatossa. Miksi kasvihuoneet saavuttivat täysin uudenlaisen suosion renessanssiajalla? Millaisia kasveja ovat eliaksenkukat, tai miksi Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha on kuulu banaaneistaan? Tietoiskuilla tutustutaan kasvihuoneiden historiaan tarinoiden siivittämänä klo 12 ja 14 alkaen. Varaa paikkasi kierrokselle Luomuksen tapahtumavarauskalenterin kautta. Helsingin yli­opiston kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2). Liput 5, 8 ja 10 e.

Triplan joulutori. Myynnissä mm. koruja, leluja, kirjoja, asusteita, leipomuksia ja herkkuja. Tori on avoinna päivittäin klo 11–19. Triplan kauppakeskus, Kulttuuriaukio, 4. krs (Fredikan­terassi 1). Vapaa pääsy.

Lokal Kansallissali -joulumyymälä. Jouluisessa myymälässä tarjolla käsityö- ja muotoilutuotteita yli sadalta tekijältä. Joulun juhliin on katettu artesaaniherkkuja. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Maksuttomia yleisöluisteluvuoroja on viikon jokaisena päivänä: ma–pe klo 8–15, sekä ma 17.30–19, to klo 16–17.30, la klo 10–13.30 ja 20–22, sekä su klo 10–11.30 ja 18.30–22. Sisätilat on suljettu toistaiseksi. Pukeutuminen tapahtuu ulkona. Oulunkylän tekojäärata (Käskynhaltijantie 11). Vapaa pääsy.

Lapsille

Kaislikossa suhisee. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 13,50 e.

hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa