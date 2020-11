Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Cameratan opiskelijamatinea. Sibelius-Akatemian opiskelijat esiintyvät. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Vapaa pääsy.

Maria Puusaari – Darmstadtin sulatusuuni. Maria Puusaari, Salla Savolainen, viulu, Olga Heikkilä, sopraano, Fanny Söderström, piano,Olga Reskalenko, alttoviulu, Pinja Laine, sello ja Jon-Patrik Kuhlefelt, äänitekniikka. Konsertissa kuullaan Darmstadtissa vaikuttaneita säveltäjiä sekä Maria Puusaaren Jouni Hirvelältä tilaama teos viululle, elektroniikalle ja videolle. Linkki live-streamiin: https://www.youtube.com/user/SibeliusAcademy/live. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50 ja 18 e (lm).

Organon urkumatinea. Sini Usmi, urut. Musiikkitalo, Organo (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kalastamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja päätyen Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Chattikeskustelu Keskustele Vantaasta! (virtuaalinen tapahtuma). Mitä sinä haluaisit sanoa Vantaasta? Uudenlaisessa virtuaalikeskustelutapahtumassa pääset vaihtamaan ajatuksia ja mielipiteitä Vantaasta yhdessä muiden kaupunkilaisten kanssa. Keskustelu toteutetaan chattipalstalla osoitteessa www.vantaasta.fi. Chattailua moderoi ja kommentteihin reagoi Vantaan kaupunginmuseon projektikoordinaattori Maiju Hautamäki. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Ornamon Design Joulu 2020 (virtuaaliset myyjäiset). Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman korkeatasoista ja vastuullista suomalaista designia. Tuotteiden valmistuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota tuotteiden materiaalien alkuperään ja tuotantoketjuihin. Monet tuotteet ovat alusta loppuun asti käsin valmistettuja. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Lokal Kansallissali -joulumyymälä. Jouluisessa myymälässä tarjolla käsityö- ja muotoilutuotteita yli sadalta tekijältä. Joulun juhliin on katettu artesaaniherkkuja. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 9.30–20. Vapaa pääsy.

Rakkaudesta Helsinkiin – opastettu kävelyretki Käpylästä Arabiaan. Tutustumme Puu-Käpylän entisiin työläiskortteleihin. Reittimme jatkuu Kumpulaan, jonka kartanon erikoisista vaiheista kuulemme. Ihastelemme Limingantien vanhoja taloja ja Toukolan huviloita. Tutustumme Arabian vanhaan tehdasalueeseen. Good Guide Helsinki järjestää. Tapaaminen Käpylässä Pohjolankatu 1 edessä (Pohjolankadun ja Mäkelänkadun kulma) klo 12. Helsinki. Liput 10 e (käteisellä).

Luistelua tekojäällä. Maksuttomia yleisöluisteluvuoroja on viikon jokaisena päivänä: ma–pe klo 8–15, sekä ma 17.30–19, to klo 16–17.30, la klo 10–13.30 ja 20–22, sekä su klo 10–11.30 ja 18.30–22. Sisätilat on suljettu toistaiseksi. Pukeutuminen tapahtuu ulkona. Oulunkylän tekojäärata (Käskynhaltijantie 11). Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Suoliston salaisuus, Superpuu, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–17, to 10–20, la–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.