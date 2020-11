Perinteiset jouluseimet ovat jälleen nähtävillä ­Aleksanterinkadulla ja sen lähiympäristössä sekä myös useissa kirkoissa. Tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla Kaukaa kat­soen, päästäen. Esillä on ­seimiasetelmia eri maista. Suomalaisten seimien materiaalina on usein villa, huopa, savi sekä puu ja paperi. Koronaviruspandemia näkyy myös Aleksanterinkadun jouluseimissä – tietäjät, paimenet ja Jeesus-lapsi eristetään toisistaan plekseillä. Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen asti.Seimien tarkat osoitteet: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.