Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO & Hannu Lintu & Matthias Goerne. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Matthias Goerne, baritoni. Schubertin ja Deanin musiikkia. Konsertti kuullaan suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä klo 20 sekä jälkilähetyksenä Yle Teemalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: MuTe­Fest'20: Ensimmäiset 50-vuotta. Elektronisen musiikin säveltäjän Jukka Ruohomäen 50-vuotissäveltäjäjuhlakonsertti. Luentokonsertissa Ruohomäki kertoo tekemisistään ja kokemuksistaan vuosien varrelta – teksti- kuva- ja ääninäytteisiin sekä elokuviin ja sävellyksiinsä tukeutuen. Konsertti lähetetään suorana Uniartsin Youtube-kanavalla klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: MuTe­Fest'20: Electrons on The Beat: Replugged. Kokeellisen elektronisen tanssimusiikin livestudiosessio, jossa yhdistetään elektronista tanssibiittiä improvisaatioon ja livesoittimiin. Konsertti lähetetään suorana Uniartsin Youtube-kanavalla klo 19: https://www.youtube.com/c/UniartsFi/. Vapaa pääsy.

Keikka: Vadelmaklubi kaupunginmuseolla. Kitaristi Samuel Leminen ja Musa Dwarf esiintyvät. Tapahtuman visuaaleista vastaavat vj:t Kosmas ja Noaidi sekä Leevi. Tapahtumaa voi seurata suorana verkossa:

vadelmalive.net klo 19. Vapaa pääsy.

Keikka: Apocalyptica. Apocalyctica konsertoi Pälkäneen rauniokirkossa. Konsertti lähetetään suorana klo 21 osoitteessa: www.semilive.fi. Liput 14,90 e. Helsingin Sanomien digitilaajille jaksot ovat nähtävissä 24 tunnin ajan ensi-illasta osoitteessa hs.fi/live klo 21.

Virtuaalikävely: Isosta vihasta uudelle Hämeentielle -virtuaalikävely. Kallion kävelyfestivaalin tekemä virtuaalinen kuvakävely johdattelee läpi Hämeentien historian Kurvista Hakaniemeen. Kuvakävely löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445988301. Vapaa pääsy.

Virtuaaliset myyjäiset: Ornamon design-joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön tapahtuma toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -vir-tuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman vastuullista suomalaista designia.Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Wikimedia Suomi ja Kallion kävelyfestivaali: Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian, Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Ajapaik-sovellus auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoiminen valokuvausretki: Länsi-Herttoniemi vanhoissa valokuvissa. Omatoimiretkellä kävelet Herttoniemen kaduilla oman kännykkäsi opastamana. Ajapaik-sovelluksen avulla voit katsella vanhoja kuvia niiden kuvauspaikoilla, valokuvata paikat uudestaan ja lukea lyhyesti niiden historiasta. Ajapaik auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Näin kuvaamalla syntyy ennen ja jälkeen -kuvapareja, joissa näkyvät ajan tuomat muutokset. Valokuvausretki löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Pimenneet valkokankaat – omatoimi- ja virtuaalikävely Kallion vanhojen elokuvateattereiden historiaan. Kalliossa on toiminut vuosien varrella yli 30 elokuvateatteria. Lähde omatoimiselle kävelykierrokselle etsimään niitä. Tarkastele kadonneista teattereista otettuja vanhoja valokuvia ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Omatoimikierroksella kävelet Kallion kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 13 kohdetta, ja jokaisesta niistä löydät kännykältäsi vanhan valokuvan sekä esittelytekstin. Ohjeet kierrokselle osoitteesta https://www.kfkkv.fi/444816211. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Harjun kotikaupunkipolku. Harjun kotikaupunkipolku esittelee kaupunginosan nähtävyyksiä eri aihepiireistä: sen historiaa ja nykyaikaa, luontoa ja kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Pääosassa on kuitenkin omakohtainen havainnointi. Kävelyreitin pituus on 6 km. Kotikaupunkipolku löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445447944 . Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Maksuttomia yleisöluisteluvuoroja on viikon jokaisena päivänä: ma–pe klo 8–15, sekä ma 17.30–19, to klo 16–17.30, la klo 10–13.30 ja 20–22, sekä su klo 10–11.30 ja 18.30–22. Sisätilat on suljettu toistaiseksi. Pukeutuminen tapahtuu ulkona. Oulunkylän tekojäärata (Käskynhaltijantie 11). Vapaa pääsy.

Lapsille

Kani Untuvakerä. Teatteri Hevosenkenkä, Tusculum (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50 e.

Herra Hakkarainen seikkailee. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 14,50 e.

Yllätyslahja ystävälle. Nukketeatteri Sampo, Taidetalo Toteemi (Myyrmäentie 6, Vantaa) klo 10. Liput 12 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot ja turvallisuusohjeet esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.