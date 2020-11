Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Cafe Barock. Lauantain klassiset aamusoitot: Eloisa Consort. Konserttia voi seurata suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden YouTube-kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCzNVxhvGDghaCctDZjlGHZA. Verkkotapahtuma. Verkkotapahtuma klo 10.30. Vapaa pääsy.

Ooppera: Iloinen leski. Franz Lehárin kupliva teos tarjoaa ehtaa vanhan ajan glamouria, aateliston ilottelua, tarttuvia melodioita ja can-cania. Kuplivan teoksen on ohjannut Jussi Tapola, ja lavastuksen ja puvut on suunnitellut Anna Kontek. Suoratoiston päärooleissa nähdään mm. Mari Palo, Waltteri Torikka ja Jyrki Korhonen. Esityksen johtaa Kurt Kopecky. Suoratoisto Kansallisoopperasta Stage24-palvelussa: oopperabaletti.fi/live/ ja HS Livessä. Verkkotapahtuma klo 18.40. Vapaa pääsy.

Virtuaaliset myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman korkeatasoista ja vastuullista suomalaista designia. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.fin­nish­designers.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Joulun aika käynnistyy 28.11., kun joulukuusien valot sytytetään ja Linnoitustontun reitti aukeaa. Suomenlinna klo 10. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: Taka-Töölö vanhoissa valokuvissa. Lähde kävelyretkelle etsimään historiallisten valokuvien Taka-Töölöä. Kulje Signe Branderin jalanjäljissä Mannerheimintiellä, tutustu vastavalmistuneeseen raitiovaunuhalliin ja näe Taka-Töölön oma elokuvateatteri Bio Axa. Tarkastele vanhoja valokuvia niiden kuvauspaikoilla ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Kierroksen jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Kallion muisto­laatat -suunnistus. Muistolaatat ovat pieniä historian kirjoituksia talojen seinissä. Laatat kertovat tarinoita muun muassa kaupunginosassa asuneista merkkihenkilöistä tai historiaan jääneestä tapahtumasta. Kallion muistolaatat -kävely löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445888917. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Pimenneet valkokankaat – omatoimi- ja virtuaalikävely Kallion vanhojen elokuvateattereiden historiaan. Kalliossa on toiminut vuosien varrella yli 30 elokuvateatteria. Lähde omatoimiselle kävelykierrokselle etsimään niitä. Tarkastele kadonneista teattereista otettuja vanhoja valokuvia ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Omatoimikierroksella kävelet Kallion kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 13 kohdetta, ja jokaisesta niistä löydät kännykältäsi vanhan valokuvan sekä esittelytekstin. Ohjeet kierrokselle osoitteesta https://www.kfkkv.fi/444816211. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Harjun kotikaupunkipolku. Harjun kotikaupunkipolku esittelee kaupunginosan nähtävyyksiä eri aihepiireistä: sen historiaa ja nykyaikaa, luontoa ja kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Pääosassa on kuitenkin omakohtainen havainnointi. Kävelyreitin pituus on 6 km. Kotikaupunkipolku löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445447944 . Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) la klo 12–15. Liput 10 ja 25 e. Perhelippu 60 e.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Lapsille

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Reitin kartan voi noutaa matkailuneuvonnasta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kun poikkeat reitin kiertämisen jälkeen matkailuneuvonnassa, saat pienen palkinnon. Reitin kartan ja palkinnon voi noutaa matkailuneuvonnan aukioloaikoina päivittäin klo 10–16. Suomenlinna. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.

