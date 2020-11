Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Lohjan kaupunginorkesterin adventtikonsertti. Lohjan kaupunginorkesteri johtajanaan Jukka Untamala. Tuuli Lindeberg, sopraano. Mendelssohnin, Vivaldin ja Corellin musiikkia. Konsertin voi katsoa osoitteestawww.youtube.com/lohjankulttuuripolku klo 18. Vapaa pääsy.

Virtuaalikävely: Isosta vihasta uudelle Hämeentielle. Kallion kävelyfestivaalin tekemä virtuaalinen kuvakävely johdattelee läpi Hämeentien historian Kurvista Hakaniemeen. Kuvakävely löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi/445988301. Vapaa pääsy.

Joulumyyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Finnish Designers -vir­tuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman suomalaista designia. Valmistuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota materiaalien alkuperään ja tuotantoketjuihin. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa: www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 14. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Rakkaudesta Helsinkiin opastettu kävelyretki Etu-Töölöstä Lapinlahteen. Kuullaan Töölön ja Kampin alueen menneisyydestä, silloin kun alue oli vielä köyhää ja varsinaisen kaupungin ulkopuolella. Tutustumme kauniisiin rakennuksiin ja kuulemme niiden mielenkiintoisista asukkaista. kävelylle Luonnontieteellisen museon edestä. Good Guide Helsinki järjestää. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Wikimedia Suomi ja Kallion kävelyfestivaali: Hämeentie vanhoissa valokuvissa. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian, Kurvista Hakaniemeen. Jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Ajapaik-sovellus auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on otettu. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: Taka-Töölö vanhoissa valokuvissa. Kulje Signe Branderin jalanjäljissä Mannerheimintiellä, tutustu vastavalmistuneeseen raitiovaunuhalliin ja näe Taka-Töölön oma elokuvateatteri Bio Axa. Tarkastele vanhoja valokuvia niiden kuvauspaikoilla ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/ . Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Pimenneet valkokankaat – omatoimi- ja virtuaalikävely Kallion vanhojen elokuvateattereiden historiaan. Kalliossa on toiminut vuosien varrella yli 30 elokuvateatteria. Lähde omatoimiselle kävelykierrokselle etsimään niitä. Tarkastele kadonneista teattereista otettuja vanhoja valokuvia ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Omatoimikierroksella kävelet Kallion kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 13 kohdetta, ja jokaisesta niistä löydät kännykältäsi vanhan valokuvan sekä esittelytekstin. Ohjeet kierrokselle osoitteesta https://www.kfkkv.fi/444816211. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Idyllinen Katajanokka kävellen. Tule ihastumaan monipuoliseen Katajanokkaan – Helsingin keskustan helmi tarjoaa monipuolisuudellaan yllätyksiä. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö ravintola Sipulin edessä (Kanavaranta 7) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä tai Mobilepay).

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita linnoituksesta. Varusteeksi taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Maksuttomia yleisöluisteluvuoroja on viikon jokaisena päivänä: ma–pe klo 8–15, sekä ma 17.30–19, to klo 16–17.30, la klo 10–13.30 ja 20–22, sekä su klo 10–11.30 ja 18.30–22. Sisätilat on suljettu toistaiseksi. Pukeutuminen tapahtuu ulkona. Oulunkylän tekojäärata (Käskynhaltijantie 11). Vapaa pääsy.

Lapsille

Herra Hakkarainen seikkailee. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 15. Liput 14,50 e.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Helsinki. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Reitin kartan voi noutaa matkailuneuvonnasta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kun poikkeat reitin kiertämisen jälkeen matkailuneuvonnassa, saat pienen palkinnon. Reitin kartan ja palkinnon voi noutaa matkailuneuvonnan aukioloaikoina päivittäin klo 10–16. Suomenlinna. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Malla Vivolin – Taivaan takaa. Malla Vivolin, huilu, Matias Häkkinen, continue, Emil Holmström, piano, Kaisa Ruotsalainen, barokkiviulu, ja Tatu Ahola, barokkisello. Konsertti lähetetään suorana Uniartsin Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Käsitys ry:n joulumyyjäiset. Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijoiden perinteiset myyjäiset järjestetään tänä vuonna verkossa. Tapahtumalla on oma Facebook-ryhmä, johon myyjät julkaisevat omat myyntipöytänsä ostajien selailtavaksi. Lisäksi myyjäisviikolla on luvassa käsityöohjeita, yhteistyökumppaneiden tarjouksia sekä muuta ohjelmaa - mm. arvonta! Linkki myyjäisryhmään: www.facebook.com/groups/kasitysjoulumyyjaiset.

Luento: Uusien professorien juhlaluentoja. Helsingin yliopiston kymmenen uutta professoria kertovat tieteenalojensa tutkimusaiheista 30.11.–4.12. pidettävällä Uusien professorien viikolla. Juhlaluennot ovat kat­sottavissa verkossa ja ne lähetetään klo 14 alkaen Helsingin yliopiston Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kalastamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja päätyen Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi.

Kallion koulutie – kehdosta yliopistoon. Kallion kaupunginosa kätkee sisälleen kappaleen suomalaista varhaiskasvatuksen- ja opiskelun historiaa. Kallion koulutie lähtee liikkeelle sananmukaisesti kehdosta, sillä Kalliossa aloitti Suomen ensimmäinen lastenneuvola. Kalliosta sai alkunsa myös Tampereen yliopisto. Kävelykierros muistaa myös kahta instituutiota: ?100 vuotta Etäopetusta Suomessa? sekä Mannerheimin lastensuojeluliitoa, joka täytti niin ikään 100 vuotta ja aloitti toimintansa Kalliossa. Kävelykierroksen oppaana toimii Juhani Styrman. Lähtö osoitteesta Toinen linja 17. Liput verkkokaupasta helsinginkavelyfestivaali.fi. klo 14. Liput 12 e.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Omatoimikierroksella kävelet kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wikimedia.fi/ . Vapaa pääsy.

Lapsille

Taideneuvola: Sininen uni. Sininen uni -laulussa lauletaan nukkumatista ja kerrotaan hänen seikkailuistaan sinisillä tossuilla sipsuttaen. Mietimme näitä ja teemme omat unihiekka-taideteokset pieniin lasipulloihin. Opettajana Anne Rossi-Horto. Taideneuvolaan on tänä syksynä ennakkoilmoittautuminen. Annantalo (Annankatu 30) klo 10 ja 12.30. Vapaa pääsy.

Nukketeatterimuskari. Muskarissa lauletaan, soitetaan ja leikitään, ja tutustutaan musiikin kautta myös nukketeatterin maailmaan, vanhempien kanssa. Nukketeatteri Sampo, lämpiö (Erottajankatu 7) klo 10.30. Liput 8 e.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.hs.fi/menokone tapahtumia verkossa